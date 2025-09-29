Ψήφος-εμπιστοσύνης-από-jp morgan-για-τα-ελληνικά-ομόλογα

Ο οίκος τοποθετεί τα ελληνικά 10ετή ομόλογα στα top picks του, σχολιάζοντας ότι η ελληνική οικονομία διαθέτει ισχυρά θεμελιώδη σε μακροοικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο και ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον.

Ψήφο εμπιστοσύνης στα ελληνικά ομόλογα δίνει η JP Morgan, προτείνοντας θέση long στους 10ετείς τίτλους του ελληνικού Δημοσίου.

Ο οίκος τοποθετεί τα ελληνικά 10ετή ομόλογα στα top picks του, σχολιάζοντας ότι η ελληνική οικονομία διαθέτει ισχυρά θεμελιώδη σε μακροοικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο και ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον.

Οι αναλυτές της JP Morgan εξηγούν ότι τις τελευταίες εβδομάδες η ελληνική αγορά ομολόγων είχε υποαποδώσει, κυρίως στο 10ετές ομόλογο, και ότι τα ελληνικά ομόλογα θεωρούνται «φθηνά», ειδικά έναντι των ισπανικών 10ετών. Μάλιστα, οι ελληνικοί τίτλοι χαρακτηρίζονται ως ελκυστικοί, στο πλαίσιο και πιο σύνθετων στρατηγικών (credit fly), και έναντι της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας.

Τα στοιχεία της JP Morgan δείχνουν ότι η διαφορά απόδοσης Ελλάδας–Γερμανίας κινείται χαμηλότερα απ’ ό,τι θα «δικαιολογούσε» η ιστορική της σχέση τόσο με την Ιταλία όσο και με την Ισπανία, ενισχύοντας την εικόνα ότι οι ελληνικοί τίτλοι παραμένουν υποτιμημένοι.

Ευρωζώνη και ΗΠΑ

Η JP Morgan αναμένει περαιτέρω απόκλιση μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, δηλαδή ότι τα ευρωπαϊκά επιτόκια θα συνεχίσουν να κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση σε σχέση με τα αμερικανικά. Έτσι, ο οίκος διατηρεί θέση long στα 10ετή γερμανικά ομόλογα έναντι των αμερικανικών.

Στην Ευρωζώνη, πέραν της Ελλάδας, ξεχωρίζει και την Ισπανία, την οποία προτιμά σε σχέση με τη Γαλλία και τη Γερμανία, καθώς τα ισπανικά ομόλογα θεωρούνται πιο ελκυστικά με βάση τις τρέχουσες αποτιμήσεις.

Για τις ΗΠΑ, η JP Morgan παραμένει αρνητική για τα 10ετή treasuries, θεωρώντας ότι οι αποδόσεις τους παραμένουν χαμηλές σε σχέση με τα θεμελιώδη της οικονομίας. Η τράπεζα εκτιμά ότι η καμπύλη αποδόσεων θυμίζει περισσότερο τον κύκλο χαλάρωσης του 2019, ενώ τα τρέχοντα δεδομένα παραπέμπουν σε πιο «σφιχτές» συνθήκες, άρα και σε προοπτική υψηλότερων επιτοκίων. Σε αυτό το πλαίσιο, διατηρεί στρατηγικές που ποντάρουν σε άνοδο των μεσοπρόθεσμων αποδόσεων (π.χ. στη ζώνη 5ετών–20ετών), ενώ παραμένει επιφυλακτική απέναντι στις βραχυπρόθεσμες, θεωρώντας ότι η αγορά δεν θα δώσει τα έντονα σκαμπανεβάσματα που θα δικαιολογούσαν long θέσεις σε παράγωγα.

Η JP Morgan προειδοποιεί ακόμη ότι ένα πιθανό shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα μπορούσε να προκαλέσει προσωρινές αναταράξεις στις αγορές και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων θα μπορούσαν να υποχωρήσουν βραχυπρόθεσμα, αν και ο οίκος θεωρεί ότι η πτώση αυτή θα είναι περιορισμένη.