Galaxy Cosmos Mezz: Με ποσοστό 6,31% η HOLD Alapkezelő Zrt

Η “Galaxy Cosmos Mezz PLC” ενημερώνει, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 14 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς, όπως ισχύει, και κατόπιν της από 26 Σεπτεμβρίου 2025 σχετικής γνωστοποίησης της εταιρείας “ HOLD Alapkezelő Zrt.”, ότι η τελευταία κατέχει έμμεσα μέσω των πιο κάτω UCITS and AIF επενδυτικών οχημάτων:

(MALTA) HOLD CEE CONVERGENCE FUND

(MALTA) HOLD COLUMBUS OPPORTUNITIES FUND

HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP

HOLD 2029 DEEP VALUE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP

HOLD BEAT ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRM. BEFEKTETÉSI ALAP

HOLD COLUMBUS GLOB.ÉRT.ABSZ. HOZAMÚ SZÁRM.BEF.ALAP

HOLD DIVERZIFIKÁCIÓ ABSZ. HOZ. SZÁRM. BEF. ALAP

HOLD HOZAMKERESŐ EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

HOLD KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

HOLD RUBICON ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

από την 13 Φεβρουαρίου 2025 5.482.892 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,0736 η κάθε μία, ήτοι ποσοστό 6,31% επί του συνόλου των 86.941.164 κοινών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η HOLD Alapkezelő Zrt. αναφέρει περαιτέρω στην ως άνω γνωστοποίηση προς την Εταιρεία ότι, λόγω μιας μεμονωμένης δυσλειτουργίας παραμετροποίησης λογισμικού, ο συνολικός αριθμός θέσης υπολογίστηκε εσφαλμένα από τα τέλη Ιανουαρίου και ότι η ενημέρωση προς την Εταιρεία έγινε αμέσως μόλις ανακαλύφθηκε το σφάλμα.