lamda-development:-Επενδυτικό-story-με-βάθος-και-προοπτική

Η Lamda Development (ΛΑΜΔΑ) ενισχύει το επενδυτικό της προφίλ με εξελίξεις που δίνουν σαφή ορατότητα σε ανάπτυξη και κερδοφορία.

Στο μέτωπο του Ελληνικού, η εταιρεία προγραμματίζει την κυκλοφορία 400-470 νέων κατοικιών έως το πρώτο τρίμηνο του 2026, αξιοποιώντας την έντονη ζήτηση που διατηρείται στην αγορά υψηλής ποιότητας οικιστικών.

Η χρηματοδοτική πλευρά ενισχύεται με διερευνητικές κινήσεις για νέο ομόλογο άνω των 400 εκατ. ευρώ, μια ένδειξη εμπιστοσύνης από τις αγορές και τις τράπεζες στη στρατηγική της Lamda. Το κεφάλαιο αυτό θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη εμπορικών κέντρων, κατοικιών και γραφειακών χώρων, στηρίζοντας τις μελλοντικές ροές.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 βρήκε τη Lamda να γράφει κερδοφορία-ρεκόρ, με έναν ισολογισμό γεμάτο ισχυρά νούμερα και προοπτική. Ο όμιλος παρουσίασε θεαματική άνοδο στο EBITDA, το οποίο εκτινάχθηκε κατά 4,4 φορές, φτάνοντας τα 237 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν στα 128 εκατ. ευρώ Παράλληλα, η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) αυξήθηκε άνω του +10%, στα 9,22 ευρώ ανά μετοχή. Πρόκειται για στοιχεία που αποτυπώνουν την ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά του ομίλου.

Στο χρηματιστηριακό ταμπλό, η μετοχή έχει διαλύσει ανοδικά την αντίσταση των 7,60 ευρώ και έχει βρεθεί και πάλι έπειτα από 1.460 μέρες στο κατώφλι των 8 ευρώ. Επόμενος στόχος τα 9,50 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

September 29, 2025