mastercard-agent-pay:-Ψηφιακές-συναλλαγές-με-τη-βοήθεια-του-ΑΙ

Ο όρος agentic commerce σηματοδοτεί την επόμενη φάση του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου AI agents αναλαμβάνουν να αλληλεπιδρούν και να διαπραγματεύονται εκ μέρους καταναλωτών και επιχειρήσεων. Από την αναζήτηση και τη σύγκριση προϊόντων μέχρι την ολοκλήρωση πληρωμών και τη διαχείριση υπηρεσιών, οι ψηφιακοί βοηθοί απλοποιούν διαδικασίες, βελτιστοποιούν επιλογές και προσφέρουν μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία αγορών.

Σε αυτή τη δυναμική κατεύθυνση, η Mastercard παρουσίασε το Agent Pay, μια νέα τεχνολογία πληρωμών που επιτρέπει σε AI agents να εκτελούν συναλλαγές για λογαριασμό των χρηστών με ασφάλεια και διαφάνεια. Η λύση θα διατεθεί πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν από την εορταστική περίοδο του 2025, ενώ η παγκόσμια διάθεση θα ακολουθήσει το 2026.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το Agent Pay δεν περιορίζεται σε μια τεχνολογική καινοτομία, αλλά βρίσκει εφαρμογή σε πραγματικά σενάρια της καθημερινότητας. Ένας καταναλωτής μπορεί, για παράδειγμα, να συνομιλεί με έναν ψηφιακό βοηθό που του προτείνει εξατομικευμένες επιλογές για μια αγορά – από ρούχα και αξεσουάρ μέχρι ταξιδιωτικές υπηρεσίες – και να ολοκληρώνει άμεσα την πληρωμή με ασφάλεια μέσω Mastercard. Αντίστοιχα, μια μικρή επιχείρηση μπορεί να αξιοποιεί αντίστοιχους ψηφιακούς βοηθούς για να διαπραγματεύεται καλύτερους όρους με προμηθευτές και να πραγματοποιεί διεθνείς πληρωμές με εικονικές κάρτες, ενώ οι έμποροι μπορούν να προσφέρουν πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες, από προτεινόμενα προϊόντα έως εκπτώσεις και δωρεάν αποστολή.

Για τη δημιουργία του Agent Pay, η Mastercard συνεργάζεται με κορυφαίους τεχνολογικούς παρόχους όπως η Google, η Stripe και η Ant International’s Antom, διευρύνοντας τη διαθεσιμότητα των agentic συναλλαγών σε εμπόρους και πλατφόρμες παγκοσμίως. Στις ΗΠΑ, οι κάτοχοι καρτών της Citi και της U.S. Bank θα είναι οι πρώτοι που θα δοκιμάσουν τη νέα αυτή εμπειρία, ενώ πάροχοι όπως η PayOS αναπτύσσουν ήδη εφαρμογές βασισμένες στο νέο τεχνολογικό προϊόν.

Το Agent Pay παρουσιάστηκε, μεταξύ άλλων, και στο πλαίσιο του RiskX, του διεθνούς event της Mastercard που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη (6 με 11 Σεπτεμβρίου), όπου η εταιρεία ανέδειξε τις πιο πρόσφατες λύσεις της σε θέματα κυβερνοασφάλειας και ψηφιακών συναλλαγών.