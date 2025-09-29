metro:-24-βραβεία-στα-energy-efficiency-awards-2025

Η METRO (My market και METRO Cash & Carry) διακρίθηκε με 23 βραβεία στα Energy Efficiency Awards 2025, κατακτώντας την κορυφαία διάκριση του θεσμού, Energy Efficient Company of the Year.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με 12 Gold, 9 Silver και 2 Bronze βραβεία, η METRO ξεχώρισε ως κορυφαία εταιρεία στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική και τη δέσμευσή της για ένα μέλλον με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καινοτόμες πρακτικές και πράσινες επενδύσεις μεγάλης κλίμακας.

Με 24 διακρίσεις συνολικά, η METRO ενισχύει τη θέση της ως πρωταγωνιστής, στον κλάδο του λιανεμπορίου, για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της σε πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την κοινωνία, τους πελάτες και τους εργαζόμενους της.

H METRO ΑΕΒΕ είναι μια 100% ελληνική εταιρεία με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά, μέσω των 330 καταστημάτων My market, My market Local και METRO Cash & Carry, καθώς και με την BEST VALUE στην Κύπρο. Απασχολεί περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα.