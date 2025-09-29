orilina-properties:-Εκτίναξη-καθαρών-κερδών-σε-επίπεδα-ρεκόρ-το-πρώτο-εξάμηνο

Η Orilina Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (ο «Όμιλος») ανακοινώνει υψηλή προσαρμοσμένη Συνολική Αξία Ενεργητικού (a-GAV) ύψους €211,7εκατ. και ρεκόρ καθαρών κερδών €4,2εκατ. για το Α’ Εξάμηνο 2025. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το Α’ Εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε €9 εκατ., αντανακλώντας τη συνεπή πορεία ανάπτυξης του Ομίλου. Η προσαρμοσμένη απόδοση επί της Επιχειρηματικής Αξίας (Enterprise Value) διαμορφώθηκε στο 9%, στοιχείο που υπογραμμίζει τη σταθερή αποδοτικότητα του χαρτοφυλακίου.

Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά το Α’ Εξάμηνο του 2025 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος για το 2024 ήταν η ακόλουθη:

1. Έσοδα από ενοίκια: €3.107χιλ έναντι €2.825χιλ (+10,0%)

2. Λειτουργικά κέρδη – EBITDA: €4.177χιλ έναντι €2.070χιλ (+101,8%)

3. Καθαρά κέρδη μετά φόρων: €4.201χιλ έναντι €1.642χιλ (+155,8%)

Βασικοί Δείκτες

 Προσαρμοσμένη Εσωτερική Αξία Μετοχής (Adjusted NAV p.s.):€1,227

 Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη ανά Μετοχή: €0,06

 Καθαρές Δανειακές Υποχρεώσεις ως προς την Αξία Ακινήτων: -9%