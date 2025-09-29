Pantelakis Securities: Διατήρησε σύσταση overweight και τιμή-στόχο €6,55 για την Alter Ego Media

Την τιμή-στόχο των 6,55 ευρώ και τη σύσταση overweight για τη μετοχή της Alter Ego Media διατήρησε η Pantelakis Securities, σε έκθεσή της όπου σημείωσε ότι τα αποτελέσματα εξαμήνου ξεπέρασαν τις προβλέψεις.

Η χρηματιστηριακή έκανε λόγο για ισχυρές προοπτικές, προβλέποντας ότι η εισηγμένη κατέγραψε φέτος άνοδο κερδών 58%, στα 17,1 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η Pantelakis προέβλεψε αύξηση των εσόδων από ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές κατά 11%, στα 95,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από εκδόσεις αναμένεται να ενισχυθούν κατά 6%, στα 40,9 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός κύκλος εργασιών της εισηγμένης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 136,8 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 10%.

Τα EBITDA εκτιμήθηκε ότι θα αυξηθούν κατά 14%, φτάνοντας τα 53 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας πρόοδο στον έλεγχο του κόστους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις της Pantelakis δεν συμπεριέλαβαν τις πρόσφατες εξαγορές της Alter Ego, οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 5-6%.

Για το 2026, η χρηματιστηριακή προέβλεψε πωλήσεις ύψους 151 εκατ. ευρώ, EBITDA 61,8 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 25,3 εκατ. ευρώ, που υποδήλωσαν άνοδο των κερδών ανά μετοχή κατά 12%.

Υπενθυμίζεται ότι η Alter Ego Media προχωρά σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου κατά 400.000 ευρώ.