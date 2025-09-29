Qualco: Στα 89 εκατ. ευρώ τα έσοδα α’ εξαμήνου – Αύξηση 31% στα προσαρμοσμένα EBITDA

Ισχυρή ρευστότητα για οργανική ανάπτυξη, συγχωνεύσεις και εξαγορές: Ο δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού βελτιστοποιήθηκε κατά 0,5 φορές εντός 6 μηνών.

Ισχυρή κερδοφορία κατέγραψε η Qualco κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Ειδικότερα, τα έσοδα του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2025 αυξήθηκαν κατά +18% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, αγγίζοντας τα 89 εκατ. ευρώ, και σύμφωνα με τις προβλέψεις της αρχικής δημόσιας προσφοράς για ανάπτυξη περί τα 15%.

Η αύξηση αυτή προκύπτει κυρίως από την ανάπτυξη των πλατφορμών, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική ανάπτυξής μας.

Η κερδοφορία στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ξεπέρασε το πρώτο εξάμηνο του 2024, επισφραγίζοντας την πεποίθησή μας για την επίτευξη ανάπτυξης περί τα 15%, ακόμη και εν μέσω ασταθών συνθηκών.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2025, ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ, αυξήθηκαν κατά 31% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος για την ίδια περίοδο.

To περιθώριο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατέγραψε υπεραπόδοση σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, φτάνοντας το 21% σε επίπεδο δωδεκαμήνου. Η συγκεκριμένη επίδοση είναι ευθυγραμμισμένη με τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις της αρχικής δημόσιας προσφοράς, που όριζε περίπου 20% περιθώριο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων εντός διετίας.

Το κόστος πωλήσεων παραμένει στο 56%, σύμφωνα με τον ιστορικό μέσο όρο.

Ισχυρή ρευστότητα για έγκαιρη αντιμετώπιση κάθε μελλοντικής αντιξοότητας

Ισχυρή ρευστότητα για οργανική ανάπτυξη, συγχωνεύσεις και εξαγορές: Ο δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού βελτιστοποιήθηκε κατά 0,5 φορές εντός 6 μηνών.

Η θέση των ταμειακών διαθεσίμων επωφελείται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μετά την επιτυχημένη αρχική δημόσια προσφορά και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα καθαρά έσοδα από την αρχική δημόσια προσφορά ανήλθαν σε 47 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη διατεθεί σε επενδύσεις (επένδυση 22% εντός των πρώτων δύο μηνών έναντι της προθεσμίας των 18 μηνών) και 2 εκατομμύρια ευρώ για βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης, σύμφωνα με το σχέδιο της αρχικής δημόσιας προσφοράς.

Η θέση των ταμειακών διαθεσίμων, εξαιρουμένων των υπολειπόμενων εσόδων από την αρχική δημόσια προσφορά ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ, εξακολουθεί να δείχνει σημαντική βελτίωση σε σχέση με το οικονομικό έτος 2024, λόγω της ισχυρής κερδοφορίας του πρώτου εξαμήνου του 2025 και της βελτιωμένης διαχείρισης των ταμειακών ροών.

Οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες αυξάνονται δραστικά, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης, σύμφωνα με το σχέδιο της αρχικής δημόσιας προσφοράς.

Ο όμιλος κατέγραψε δείκτη μετατροπής σε ταμειακές ροές 50% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, επιστρέφοντας σε ιστορικά ισχυρά επίπεδα άνω του 50%.