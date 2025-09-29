tata-group:-Έχασε-75-δισ.-δολάρια-σε-κεφαλαιοποίηση

Ο ινδικός όμιλος Tata Group έχει χάσει φέτος πάνω από 75 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, με την κεφαλαιοποίησή του να υποχωρεί την Παρασκευή στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν δύο ετών.

Συνολικά, οι μετοχές των 12 από τις 16 εισηγμένες εταιρείες του ομίλου Tata έχουν υποχωρήσει φέτος μέχρι την Παρασκευή. Η Tejas Networks έχει χάσει το ήμισυ της αξίας της, ενώ η Trent και η Nelco έχουν χάσει σχεδόν το ένα τρίτο έκαστη.

Ο όμιλος έχασε περίπου 20 δισ. δολάρια, πάνω από το ένα πέμπτο της συνολικής πτώσης που κατέγραψε φέρος, από τις 19 Σεπτεμβρίου, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αυστηροποίησε τους κανόνες για την χορήγηση βίζας εργασίας στις ΗΠΑ επηρεάζοντας την Tata Consultancy Services.

Ο όμιλος, που δραστηριοποιείται σε διάφορους κλάδους, διανύει μια από τις πιο δύσκολες χρονιές του αντιμετωπίζοντας διάφορα προβλήματα, όπως η κυβερνοεπίθεση στην αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελών αυτοκινήτων Jaguar Land Rover που έχει παραλύσει την παραγωγή, ένα από τα πιο καταστροφικά αεροπορικά δυστυχήματα στην ιστορία της αεροπορίας της Ινδίας και τις νέες προκλήσεις για τη μονάδα λογισμικού του από τις πολιτικές του «Πρώτα η Αμερική» που εφαρμόζει ο Τραμπ.

Η Tata Consultancy Services, που είναι η «καρδιά» του ομίλου, καταγράφει τις περισσότερες απώλειες, υποχωρώντας πάνω από 8% την περασμένη εβδομάδα, στην πιο απότομη πτώση της από το 2020. Η μετοχή της, μαζί με την Infosys και την Wipro, υποχώρησε και στις πέντε συνεδριάσεις την περασμένη εβδομάδα, αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε τις αλλαγές στη βίζα εργασίας H-1B.

Επίσης η μετοχή της Tata Motors σημείωσε πτώση περίπου 5% την περασμένη εβδομάδα μετά από την κυβερνοεπίθεση που παρέλυσε τη λειτουργία των εργοστασίων της Jaguar Land Rover. Στη συνέχεια η αυτοκινητοβιομηχανία εξασφάλισε την υποστήριξη της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία θα χορηγήσει δάνειο 2 δισ. δολαρίων στην εταιρεία, προκειμένου να ενισχύσει την εφοδιαστική της αλυσίδα. Η Jaguar Land Rover αναζητά επίσης έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 2 δισ. λιρών (2,7 δισ. δολάρια) από τράπεζες για να μετριάσει την οικονομική πίεση, σύμφωνα με διάφορα δημοσίευμα.

Η αυτοκινητοβιομηχανία της Tata, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, σημείωσε επίσης ζημιές νωρίτερα φέτος λόγω του εμπορικού πολέμου του Τραμπ.