Έσπασε το φράγμα των €5,5 δισ. ο τζίρος του Σκλαβενίτη

Με θετικό ρυθμό ανάπτυξης έκλεισε η προηγούμενη χρονιά για την ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ (ΕΥΣ) και τον όμιλο, με βάση τον ισολογισμό που δημοσιεύθηκε για τη χρήση του 2024.

Τα θετικά αποτελέσματα αποδίδονται αποκλειστικά στην αύξηση κατά 7,3% του αριθμού των πελατών που εξυπηρετήθηκαν από τα καταστήματα του ομίλου, καθώς το 2023 ο ημερήσιος μέσος όρος πελατών ήταν 664.000, ενώ το 2024 ανήλθε σε 712.000 πελάτες ανά ημέρα.

Πιο συγκεκριμένα, το 2024 ο Όμιλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και η ΕΥΣ κατέγραψαν τα εξής:

Όμιλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ, THE MART)

Οικονομικά στοιχεία ομίλου

Ο Κύκλος Εργασιών του ομίλου ανήλθε στα €5,56 δισ. (έναντι €5,16 δισ. το 2023).

Η Μισθοδοσία ανήλθε στα €802 εκατ., εκ των οποίων οι συνολικές Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθαν σε €219 εκατ.

Οι Επενδύσεις ανήλθαν στα €178 εκατ.

Τα Κέρδη μετά Φόρων ανήλθαν στα €108,7 εκατ.(ποσοστό 1,95% επί του συνολικού Κύκλου Εργασιών).

Στοιχεία λειτουργίας ομίλου

Ο αριθμός καταστημάτων ήταν 539 (έναντι 525 το 2023), ενώ σήμερα είναι 541.

Ο ημερήσιος μέσος όρος πελατών ήταν 712.000 (έναντι 664.000 πελατών το 2023). Έως σήμερα, ο μέσος όρος πελατών ανά ημέρα είναι 753.000.

Στις 31/12/2024 οι εργαζόμενοι ήταν 39.835 (έναντι 36.766 εργαζομένων το 2023), ενώ σήμερα είναι 41.633.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Οικονομικά στοιχεία ΕΥΣ

Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε στα €4,65 δισ. (από €4,3 δισ. το 2023).

Η Μισθοδοσία ανήλθε στα €692 εκατ., εκ των οποίων οι συνολικές Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθαν σε €198 εκατ.

Οι Επενδύσεις ανήλθαν στα €154 εκατ.

Οι Τόκοι και η αποπληρωμή Δανειακών Κεφαλαίων Τακτής Λήξης ανήλθαν σε €110 εκατ.

Τα Κέρδη μετά Φόρων ανήλθαν στα €89,7 εκατ.(ποσοστό 1,93% επί του συνολικού Κύκλου Εργασιών).

Στοιχεία λειτουργίας ΕΥΣ

Ο αριθμός καταστημάτων ήταν 457 (έναντι 454 το 2023), ενώ σήμερα είναι 459.

Ο ημερήσιος μέσος όρος πελατών ήταν 638.000 (έναντι 593.000 Πελατών το 2023), ενώ έως σήμερα, ο μέσος όρος πελατών ανά ημέρα είναι 674.000.

Στις 31/12/2024 οι εργαζόμενοι ήταν 33.957 (έναντι 31.863 Εργαζομένων το 2023), ενώ σήμερα είναι 35.244.

Στοιχεία για το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΕΥΣ

Το 2024 η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ προχώρησε στη δημιουργία 2.094 νέων Θέσεων Εργασίας.

Στάθηκε έμπρακτα στο πλευρό των χιλιάδων Εργαζομένων της, μέσα από πρωτοβουλίες ενίσχυσης συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούσαν στα εξής:

μισθολογικές αυξήσεις και παροχές συνολικού ύψους 30,7 εκατ. ευρώ, μέσω της εταιρικής Πολιτικής Αποδοχών και Παροχών

αύξηση του βασικού μισθού τον Απρίλιο, συνολικού ύψους 9 εκατ. ευρώ

έκτακτη ενίσχυση 300 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο τον Οκτώβριο του 2024, συνολικού ύψους 9,9 εκατ. ευρώ

Το 1ο εξάμηνο του 2025, η επιχείρηση συνεχίζοντας να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της προχώρησε σε μισθολογικές παρεμβάσεις για 29.500 εργαζομένους οι οποίες ξεπερνούν τα 31 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας από την 1η Μαΐου τον βασικό μισθό στα 960€ για άγαμους και στα 1.020€ για έγγαμους εργαζομένους, και στα 1.000€ και 1.060€ αντίστοιχα με τη συμπλήρωση διετίας.

Έργα Ανάπτυξης της ΕΥΣ

Το 2024, η επιχείρηση υλοποίησε επενδύσεις με κύρια έργα:

την ενίσχυση του δικτύου καταστημάτων της, μέσω της ίδρυσης δύο καταστημάτων στη Ρόδο και ενός καταστήματος στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης.

την ανακαίνιση 21 καταστημάτων και μετεγκατάσταση του καταστήματος στη Σούδα Χανίων σε ιδιόκτητο νεόδμητο κτήριο.

την επέκταση του ηλεκτρονικού καταστήματος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ eMarket στην πόλη των Ιωαννίνων.

. έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και εξοικονόμησης ενέργειας σε καταστήματα και λοιπές εγκαταστάσεις.

Το 2025, προχώρησε στην ανάπτυξη του δικτύου της, με την ίδρυση δύο νέων καταστημάτων στην Πάτμο και το Κρανίδι, ενώ τον Ιούνιο άρχισε τη λειτουργία του το νέο Κέντρο Διανομής Ξηρού Φορτίου συνολικής επιφάνειας 75.000 τ.μ.

Στο ίδιο πλαίσιο, τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών e-commerce, πρόκειται να ιδρυθεί ένα νέο Κέντρο Διανομής Παραγγελιών eMarket στα Σπάτα.

Επιπλέον, έως το τέλος του 2025 αναμένεται η ίδρυση ενός ακόμη νέου καταστήματος στα Ιωάννινα, ενώ έχει προγραμματιστεί η ανακαίνιση συνολικά 30 καταστημάτων.

Επενδυτικό πλάνο της ΕΥΣ 2026-2027

Όσον αφορά στις επερχόμενες επενδύσεις σε υποδομές και έργα, το πλάνο της επιχείρησης για το διάστημα 2026-2027 προσεγγίζει τα €350 εκατ. και επικεντρώνεται στα ακόλουθα:

Ανέγερση ενός νέου Κέντρου Διανομής Προϊόντων Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας, 45.000 τ.μ., στη Φούσα, παραπλεύρως του Κέντρου Διανομής Ξηρού Φορτίου. Το νέο Κέντρο Διανομής αναμένεται να αρχίσει τη λειτουργία του εντός του 2027.

Τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων πώλησης (ταμπελάκια τιμών) στα καταστήματα.

πώλησης (ταμπελάκια τιμών) στα καταστήματα. Ίδρυση 15 καταστημάτων και ανακαινίσεις 60 καταστημάτων

Δημιουργία του μεγαλύτερου FoodHall στην Ελλάδα, ενός πολυχώρου γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού για όλη την οικογένεια. Στόχος του είναι να προσφέρει μία ολιστική εμπειρία, συνδυάζοντας την ποικιλία και την ποιότητα στην εστίαση με εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις, σε ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον.

The FoodHall

Το The FoodHall θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της ΠΙΤΣΟΣ στου Ρέντη (πλησίον συμβολής των Λεωφόρων Πέτρου Ράλλη και Κηφισού) και θα διαθέτει εκθεσιακούς χώρους 50.000 τ.μ. Πρόκειται για ένα έργο που θα αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή και θα αποτελεί ορόσημο για την Αττική και την Ελλάδα, καθώς αναμένεται να δέχεται πάνω από 20.000 Έλληνες και ξένους επισκέπτες καθημερινά.

Το ύψος της επένδυσης θα ξεπεράσει τα €150 εκατ. και θα δημιουργηθούν πάνω από 1.200 νέες θέσεις εργασίας.