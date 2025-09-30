Close Menu
    Επιχειρήσεις
    Ίλυδα Πληροφορική: «Εκτίναξη» 59,85% του τζίρου το α' εξάμηνο

    Η ΙΛΥΔΑ Πληροφορική Α.Ε. κατέγραψε ισχυρή αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 59,85% το πρώτο εξάμηνο, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να διαμορφώνονται σε 1,59 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία. 

    Σχολιασμός Οικονομικών Επιδόσεων

    Η Εταιρεία κατέγραψε σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών (+59,9%) και ενίσχυση της κερδοφορίας, με τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους να διαμορφώνονται σε €1,59 εκατ. αυξημένα κατά 38,7% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 2024.

    Η βελτίωση των μεγεθών οφείλεται:

    • Στα έσοδα από την δραστηριοποίηση της Εταιρείας ως Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
    • Στην ενίσχυση της παρουσίας της Εταιρείας στον Δημόσιο Τομέα μέσω μεγάλων έργων πληροφορικής.
    • Στη διατήρηση υψηλών περιθωρίων κερδοφορίας και στην ενίσχυση της ρευστότητας.

     ILYDA_52272.PNG

    Σημαντικά Γεγονότα Α΄ Εξαμήνου 2025

    Ορισμένα από τα αξιοσημείωτα γεγονότα που έλαβαν χώρα το πρώτο εξάμηνο του 2025:

    • Έναρξη ανάπτυξης των νέων προϊόντων λογισμικού PharmaTron PLUS, myCosmos BI και myCosmos ΜΟΔΙΠ.
    • Ολοκλήρωση προγράμματος διάθεσης μετοχών (Stock Option Plan) σε μέλη Δ.Σ. και στελέχη, με εισαγωγή 524.000 νέων μετοχών στο Χ.Α.
    • Ενίσχυση μετοχικού κεφαλαίου κατά €243.900 μέσω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης.
    • Ετήσια αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

    Προοπτικές Β΄ Εξαμήνου 2025

    Η ΙΛΥΔΑ παραμένει προσηλωμένη (επικεντρωμένη):

    • Στην εμπορική αξιοποίηση των νέων προϊόντων λογισμικού και στην δραστηριότητα ως Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
    • Στην ενίσχυση της παρουσίας της στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.
    • Στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και κρατικών ενισχύσεων για ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων πληροφορικής.
    • Στη διατήρηση υψηλής ρευστότητας και ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης, ώστε να ανταπεξέλθει σε πιθανές μακροοικονομικές προκλήσεις και M & A.
