Ίλυδα-Πληροφορική:-«Εκτίναξη»-59,85%-του-τζίρου-το-α’-εξάμηνο

Η ΙΛΥΔΑ Πληροφορική Α.Ε. κατέγραψε ισχυρή αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 59,85% το πρώτο εξάμηνο, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να διαμορφώνονται σε 1,59 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία.

Σχολιασμός Οικονομικών Επιδόσεων

Η Εταιρεία κατέγραψε σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών (+59,9%) και ενίσχυση της κερδοφορίας, με τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους να διαμορφώνονται σε €1,59 εκατ. αυξημένα κατά 38,7% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 2024.

Η βελτίωση των μεγεθών οφείλεται:

Στα έσοδα από την δραστηριοποίηση της Εταιρείας ως Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Στην ενίσχυση της παρουσίας της Εταιρείας στον Δημόσιο Τομέα μέσω μεγάλων έργων πληροφορικής.

Στη διατήρηση υψηλών περιθωρίων κερδοφορίας και στην ενίσχυση της ρευστότητας.

Σημαντικά Γεγονότα Α΄ Εξαμήνου 2025

Ορισμένα από τα αξιοσημείωτα γεγονότα που έλαβαν χώρα το πρώτο εξάμηνο του 2025:

Έναρξη ανάπτυξης των νέων προϊόντων λογισμικού PharmaTron PLUS, myCosmos BI και myCosmos ΜΟΔΙΠ.

Ολοκλήρωση προγράμματος διάθεσης μετοχών (Stock Option Plan) σε μέλη Δ.Σ. και στελέχη, με εισαγωγή 524.000 νέων μετοχών στο Χ.Α.

Ενίσχυση μετοχικού κεφαλαίου κατά €243.900 μέσω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης.

Ετήσια αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Προοπτικές Β΄ Εξαμήνου 2025

Η ΙΛΥΔΑ παραμένει προσηλωμένη (επικεντρωμένη):