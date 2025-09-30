«Αστακός»-η-Δανία-για-τη-Σύνοδο-των-ηγετών-της-ΕΕ-λόγω-φόβων-για-επιθέσεις-με-drones

Η λήψη ισχυρών μέτρων προστασίας στις ευρωπαϊκές Συνόδους Κορυφής είναι άλλη μια πρωτόγνωρη συνθήκη, την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ηγέτες της ΕΕ, μαζί με την απειλή της ευρωπαϊκής άμυνας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που γίνεται όλο και συχνότερη.

Ήδη, η Δανία που φιλοξενεί τα επόμενα εικοσιτετράωρα την σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας έχει αναβαθμίσει τα μέτρα προστασίας, απαγορεύοντας τις πτήσεις drones από προχθές, Κυριακή. Η απαγόρευση, η οποία ισχύει από χθες και έως την Παρασκευή, στοχεύει στην εξάλειψη οποιουδήποτε κινδύνου τα «εχθρικά» drones να θεωρηθούν λανθασμένα ως νόμιμα ή το αντίστροφο, δήλωσε στο CNN ο υπουργός Μεταφορών της χώρας, Τόμας Ντάνιελσον.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Γαλλία στέλνει ένα στρατιωτικό ελικόπτερο Fennec, η Γερμανία 40 στρατιώτες, ενώ η Σουηδία συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων, όπως και συστήματα ραντάρ. Στα ίδια μέτρα προστασίας μετέχει και η Μεγάλη Βρετανία, ενώ αυξάνεται ώρα με την ώρα ο προβληματισμός για τυχόν νέα ασύμμετρη απειλή.

Το γεγονός, άλλωστε, ότι η Γαλλία, η Γερμανία και η Σουηδία θα στείλουν στρατιωτικό προσωπικό και συστήματα αντι-drones στη Δανία αποτελεί μια πρώτη και ισχυρή ένδειξη ότι η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα βρίσκεται σε διακινδύνευση, μετά το χάος που επιχειρήθηκε να προκληθεί σε σειρά αεροδρομίων της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, ανάμεσα στα οποία και αυτά της Δανίας.

Σημειωτέον ότι τυχόν στοχοποίηση της Δανίας από drones και όπλα ηλεκτρονικού πολέμου εκκινεί από την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας μεθαύριο Πέμπτη, η οποία αποτελείται από 47 μέλη. Υπό αυτό το πρίσμα, η Κοπεγχάγη ανακοίνωσε ότι πρόκειται να ισχυροποιήσει τα μέτρα προστασίας ιδίως από αέρος, με δεδομένο ότι τις προηγούμενες ημέρες τα drones διέκοψαν την εναέρια κυκλοφορία σε έξι αεροδρόμια της Δανίας, χωρίς να εξαιρείται και αυτό της Κοπεγχάγης, με αποτέλεσμα η πρωθυπουργός της χώρας, Μέτε Φρέντερικσεν να κάνει λόγο για υβριδική επίθεση εναντίον της χώρας της.

Στην αλυσίδα ενίσχυσης των μέτρων της Συνόδου συμμετέχει και το Ηνωμένο Βασίλειο με τεχνολογία καταπολέμησης των drones και ενώ η σκιά της Ρωσίας πέφτει βαριά πάνω από τις επιθέσεις. Ακόμη και αν η Δανία δεν υπέδειξε τους υπαιτίους των επιθέσεων που δέχτηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η Πρωθυπουργός της χώρας άφησε υπονοούμενα ότι μπορεί να είναι η Μόσχα, αποκαλώντας τη Ρωσία την κύρια «χώρα που αποτελεί απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Από πλευράς του, το Κρεμλίνο αρνείται οποιασδήποτε μορφής εμπλοκή, ενώ η Δανή Πρωθυπουργός συσχέτισε τα χτυπήματα με drones κατά της χώρας της με αυτά που είχαν προηγηθεί το τελευταίο διάστημα στην Πολωνία και τη Ρουμανία, όπως και την αναφορά της Εσθονίας ότι μαχητικά ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της. Παράλληλα, όμως, με τη βοήθεια που θα παρέχουν οι ευρωπαϊκές χώρες στη Δανία ως προς τα μέτρα προστασίας και το ΝΑΤΟ αναβαθμίζει την αποστολή του στη Βαλτική Θάλασσα, ενώ μια γερμανική φρεγάτα αεράμυνας έφτασε στην Κοπεγχάγη προχθές, για να βοηθήσει στην επιτήρηση του εναέριου χώρου. Επιπλέον, τους ίδιους στόχους εξυπηρετεί η νεοσύστατη αποστολή «Eastern Sentry», η οποία αποβλέπει στην ενίσχυση της άμυνας στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης μετά τις εισβολές ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Επίπεδα συναγερμού

Δεν αποτελεί μυστικό, πάντως, ότι η Ευρώπη βρίσκεται πλέον σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής τις τελευταίες εβδομάδες λόγω των απανωτών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροχήματα, οι οποίες δεν σταματούν παρά τις ρητές προειδοποιήσεις από πλευράς του ΝΑΤΟ ότι αυτά θα καταρρίπτονται στο εξής από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Μόνο χθες, ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας, Ιονούτ Μοστεάνου, δήλωσε ότι ένα ακόμη drone βρέθηκε κοντά στα σύνορα της χώρας του με την Ουκρανία, εβδομάδες αφότου το Βουκουρέστι ισχυρίστηκε ότι ένα ρωσικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο του κατά τη διάρκεια επίθεσης στη γειτονική του χώρα. «Μόλις βρήκαμε ένα ακόμη drone, ένα ακόμη ρωσικό drone που έπεσε στην επικράτειά μας, στο Δέλτα του Δούναβη», δήλωσε ο Μοστεάνου σε πάνελ στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας. «Και αυτό είναι κάτι συνηθισμένο τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια», όπως είπε.

Ευρωπαϊκό Iron Dome

Σε κάθε περίπτωση, η κοινή συνισταμένη 10 χωρών της ΕΕ για τη δημιουργία ενός «τείχους από μη επανδρωμένα αεροσκάφη» μετά τα πλήγματα με drones συνιστά ένα πρώτο δείγμα μιας κοινής ευρωπαϊκής αεράμυνας, για την οποία πρώτοι από όλους και σε ανύποπτο χρόνο έχουν μιλήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πολωνό ομόλογό του, Ντόναλντ Τουσκ, περιγράφοντας την ανάγκη για ένα πανευρωπαϊκό Iron Dome, δηλαδή έναν θόλο που θα καλύπτει με αντιαεροπορικές και αντι-drone δυνατότητες τη Γηραιά Ήπειρο.

Πολύ περισσότερο, όταν οι Αρχές της Κοπεγχάγης βρίσκονται σε «σημαντικά αυξημένη επιφυλακή» ενόψει της συνόδου κορυφής αυτής της εβδομάδας, όταν την προηγούμενη εβδομάδα τα αεροδρόμια του Άαλμποργκ και του Μπίλουντ αναγκάστηκαν να αναστείλουν τις λειτουργίες τους λόγω της δραστηριότητας των drones.

Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού Iron Dome θα μπορούσε να αποτελέσει και μέτρο αποτροπής για τη Ρωσία, η οποία έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για διεξαγωγή υβριδικών επιθέσεων, οι οποίες έχουν κλιμακωθεί κατακόρυφα το τελευταίο χρονικό διάστημα ως μέσο πίεσης προς τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες επιθυμούν το τέλος του πολέμου της Ουκρανίας, χωρίς την κατοχή των εδαφών της.

Στη ραγδαία κλιμάκωση επιθέσεων κατά ευρωπαϊκών κρατών με μη επανδρωμένα αεροχήματα προστέθηκαν μόνο το Σαββατοκύριακο η Δανία, η Ρουμανία και η Νορβηγία. Στην τελευταία, η εγχώρια εταιρεία διαχείρισης αεροδρομίων Avinor ανέφερε «δραστηριότητα» μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από το αεροδρόμιο Bronnoysund προχθές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται μετά από «πιθανές θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών» κοντά στη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Νορβηγίας το περασμένο Σάββατο. Την ίδια μέρα, εκτροπές πτήσεων σημειώθηκαν και στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το Βουκουρέστι προχθές Κυριακή, αφού πιλότοι πτήσης των Turkish Airlines εντόπισαν ένα drone στον εναέριο χώρο πάνω από το αεροδρόμιο.