Αυγενάκης-για-Σημανδράκο-και-τον-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Αντί-για-σαφείς-εξηγήσεις,-επέλεξε-την-τακτική-της-υπεκφυγής

Την έντονη αντίδραση του Λευτέρη Αυγενάκη προκάλεσε η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελου Σημανδράκου, που απέδωσε τη ρήξη του με τον πρώην υπουργό στις μειωμένες ενισχύσεις που έλαβαν οι παραγωγοί στην Κρήτη.

«Στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σημανδράκος, είχε την ευκαιρία να δώσει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που του τέθηκαν. Δυστυχώς, όμως, για ακόμη μία φορά, δεν απάντησε. Αντί για σαφείς εξηγήσεις, επέλεξε την τακτική της υπεκφυγής», τόνισε ο κ. Αυγενάκης.

Ο πρώην υπουργός κάλεσε τον πρώην επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ απαντήσει για το πότε και πώς πιέστηκε από τον ίδιο για να απελευθερώσει τα χιλιάδες «δεσμευμένα ΑΦΜ», πού είναι οι αποδείξεις του, πότε και πώς τον ενημέρωσε για το πόσα ακριβώς ήταν τα δεσμευμένα ΑΦΜ και γιατί δεν προώθησε στη Δικαιοσύνη τα «παράνομα ΑΦΜ», που κρατούνταν στο συρτάρι, καθιστώντας όμηρους τους νόμους δικαιούχους αγρότες.

«Ενώ ρωτήθηκε επανειλημμένως από τα μέλη της Επιτροπής, εντέχνως απέκρυψε ότι τα «δεσμευμένα ΑΦΜ» είναι διαφορετικό από τους «μη επιλέξιμους δικαιούχους», που όντως αναφέρει στην από 30.10.23 επιστολή του. Με αντιφάσεις και αοριστίες υποστήριξε άλλα, από όσα είχε ισχυριστεί στην ένορκη κατάθεσή του, στις 26.02.25», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον κ. Αυγενάκη, ο κ. Σημανδράκος ήταν εμφανώς αμήχανος και δεν παρουσίασε αποδείξεις, ούτε τεκμήρια.

«Έστω και τώρα, καλώ τον κ. Σημανδράκο να προσκομίσει στοιχεία για όλα όσα ισχυρίστηκε εις βάρος μου. Σε άλλη περίπτωση, επιφυλάσσομαι να ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμά μου», κατέληξε.

Η απάντηση του κ. Αυγενάκη έρχεται μετά τους ισχυρισμούς του κ. Σημανδράκου ότι περιέκοψε ενισχύσεις κατόπιν του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Γεωργαντά, που είχε ζητήσει να δεσμευτούν περίπου 2.000 ΑΦΜ, εκ των οποίων τα περισσότερα αφορούσαν την Κρήτη. Δύο ημέρες μετά την καταβολή των ενισχύσεων, είπε ο κ. Σημανδράκος στην κατάθεσή του, δέχθηκε δέχθηκε τηλεφώνημα από τον τότε γενικό γραμματέα του Υπουργείου, Γιώργο Στρατάκο, ο οποίος του μετέφερε τη δυσαρέσκεια του κ. Αυγενάκη για «λανθασμένη πληρωμή» και του ζήτησε να παραιτηθεί.