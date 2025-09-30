Γαλλία:-Επιτάχυνε-ο-πληθωρισμός,-αλλά-παραμένει-κάτω-από-τον-στόχο-της-ΕΚΤ

Επιτάχυνε ο γαλλικός πληθωρισμός λόγω των πιέσεων που καταγράφηκε στον τομέα των υπηρεσιών και των μικρότερων μειώσεων των τιμών ενέργειας, ωστόσο παρέμεινε πολύ κάτω από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Επιτάχυνε ο γαλλικός πληθωρισμός λόγω των πιέσεων που καταγράφηκε στον τομέα των υπηρεσιών και των μικρότερων μειώσεων των τιμών ενέργειας, ωστόσο παρέμεινε πολύ χαμηλότερα από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, οι τιμές καταναλωτή στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 1,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν τον Σεπτέμβριο, μετά από αύξηση 0,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία Insee. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει αύξηση στο 1,3%.

Τα στοιχεία της Γαλλίας έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες διαμορφώθηκε στο 2,4% τον Σεπτέμβριο, μετά από 2,1% τον Αύγουστο, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές της υγειονομικής περίθαλψης επιταχύνθηκαν και το κόστος των τηλεπικοινωνιών μειώθηκε λιγότερο από τους προηγούμενους μήνες. Οι τιμές της ενέργειας επίσης μειώθηκαν λιγότερο, αφού τον Σεπτέμβριο του 2024 σημειώθηκαν απότομες μειώσεις στα προϊόντα πετρελαίου.

Ενώ ο πληθωρισμός αυξάνεται σε ολόκληρη την ευρωζώνη αυτόν τον μήνα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι βέβαιοι ότι θα επανέλθει στο στόχο μεσοπρόθεσμα, όπως αναφέρει τo -.

Οι εκθέσεις του πληθωρισμού από Ιταλία και Γερμανία, αναμένονται επίσης σήμερα. Αύριο θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για την Ευρωζώνη, με τους αναλυτές να αναμένουν αύξηση εκεί στο 2,2%.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό «είναι αρκετά ευνοϊκές σε αυτό το σημείο» – υποστηρίζοντας τις απόψεις των επενδυτών και των αναλυτών ότι δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις επιτοκίων σε αυτόν τον κύκλο πέραν των οκτώ που έχουν ήδη θεσπιστεί.

«Το επίπεδο των επιτοκίων της ΕΚΤ στο 2% είναι επαρκές υπό τις τρέχουσες συνθήκες», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος Λουίς ντε Γκίντος στο ισπανικό ραδιόφωνο την Τρίτη, επαναλαμβάνοντας ότι οι αξιωματούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν αποφάσεις σε κάθε συνάντηση ξεχωριστά.