Γερμανία: Στο 2,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός – Ξεπέρασε τις προβλέψεις

Περισσότερο από το αναμενόμενο επιταχύνθηκε ο γερμανικός πληθωρισμός, γεγονός που ενισχύσει την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Συγκεκριμένα, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν 2,4% τον Σεπτέμβριο – από 2,1% τον Αύγουστο λόγω των πιέσεων στο κόστος υπηρεσιών και μιας μικρότερης πτώσης στην ενέργεια από ό,τι είχε παρατηρηθεί πριν από ένα χρόνο, όπως ανέφερε η γερμανική στατιστική υπηρεσία την Τρίτη. Το αποτέλεσμα είναι πάνω από τη μέση πρόβλεψη 2,2% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του -.

Τα στοιχεία ακολουθούν μια άνοδο του πληθωρισμού μεταξύ των άλλων κορυφαίων οικονομιών της ευρωζώνης, με τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία να καταγράφουν υψηλότερες αναγνώσεις.

Γαλλία: Επιτάχυνε ο πληθωρισμός, αλλά παραμένει κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ

Αύριο αναμένεται η έκθεση της Τετάρτης για το μπλοκ των 20 κρατών, όπου αναμένεται να καταγραφεί αύξηση στο 2,2% – υπερβαίνοντας τον στόχο του 2% που είχε προηγουμένως πετύχει.

Τα στοιχεία υποστηρίζουν τις θέσεις αξιωματούχων όπως η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, η οποία αναφέρει ότι δεν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω μείωσης του κόστους δανεισμού, μετά από οκτώ μειώσεις 25 μονάδων βάσης που άφησαν το επιτόκιο καταθέσεων στο 2%.

Ωστόσο, ορισμένοι, συμπεριλαμβανομένου του Γάλλου Φρανσουά Ντε Γκαλό, υποδηλώνουν ότι δεν θα πρέπει να αποκλειστεί μια ακόμη μείωση.