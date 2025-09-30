Γ. Περιστέρης: Επενδυτική εμπιστοσύνη στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Στο ταμπλό στα 149 χρόνια του ΧΑ

Ο κ. Περιστέρης ευχαρίστησε τους επενδυτές για τη συμμετοχή και τη στήριξή τους στις προοπτικές του Ομίλου, κτυπώντας πριν λίγο το καμπανάκι στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Δηλώνοντας την ικανοποίησή του για το ενδιαφέρον των επενδυτών αλλά και τις ευχαριστίες του προς όσους εργάστηκαν για την επιτυχία της διαδικασίας, κήρυξε την έναρξη της διαπραγμάτευσης του νέου ομολόγου 7ετούς διάρκειας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ Τέρνα, Γιώργος Περιστέρης, κτυπώντας πριν λίγο το καμπανάκι στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο κ. Περιστέρης ευχαρίστησε τους επενδυτές για τη συμμετοχή και τη στήριξή τους στις προοπτικές του Ομίλου και τις επενδύσεις, τις διοικήσεις του ΧΑΑ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς τις τράπεζες αλλά και το προσωπικό.

Ο πρόεδρος του ΧΑΑ, Γιάννος Κοντόπουλος, επεσήμανε την επιτυχία της έκδοσης, των 500 εκατ. ευρώ η οποία καλύφθηκε 2,4 φορές προσελκύοντας 1,2 δισ. ευρώ. Επρόκειτο όπως είπε ότι αποτέλεσε την μεγαλύτερη έκδοση εταιρικού ομολόγου στο ΧΑΑ. Η έναρξης της διαπραγμάτευσης του ομολόγου του ΓΕΚ Τέρνα, συνέπεσε με τα 149 χρόνια λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο ΓΕΚ Τέρνα είναι εισηγμένος στο ΧΑΑ από το 1969 και μέχρι σήμερα έχει αντλήσει συνολικά 1,64 δις. είτε από εισαγωγή νέων μετοχών είτε από εταιρικό ομόλογα. Η πρόσφατη έκδοση ομολόγου είναι η τέταρτη του ΓΕΚ Τέρνα και η δεύτερη φέτος (έχει προηγηθεί της Aegean).

Από το 2016 συνολικά, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΧΑΑ, έχουν αντληθεί 6 δις. μέσω της αγοράς ομολόγου.