Δένδιας: Όλες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – «Παράθυρο» για νέες αυξήσεις και το 2026

Ως προς τους στόχους του οδικού χάρτη, αυτός αποβλέπει σε:

Ο χάρτης της μετάβασης στην νέα εποχή περιλαμβάνει:

Μια μεγάλη δέσμη αλλαγών με στόχο τη νέα εποχή στις Ένοπλες Δυνάμεις παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ξεδιπλώνοντας όλο τον χάρτη της μετάβασης στη Νέα Δομή.

Στην αναβάθμιση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης

Στη θέσπιση ενός νέου μοντέλου θητείας

Στη θέσπιση ενός νέου μοντέλου ενεργούς εφεδρείας

Ως προς το νομοθέτημα, αυτό «θα δοθεί στη διαβούλευση και τίποτα δεν είναι γραμμένο πάνω σε μάρμαρο» σημείωσε ο κ. Δένδιας, προσθέτοντας πως είμαστε έτοιμοι για ένα ανοιχτό διάλογο. Ο ίδιος, όμως, απαρίθμησε περιπτώσεις ανορθολογισμού, λέγοντας για αρκετές κατηγορίες στελεχών πως υπάρχει αντίφαση απέναντι στον ρόλο και στην ηλικία.

Νέο βαθμολόγιο και μισθολόγιο

Για παράδειγμα, οι συνταγματάρχες και οι ομοιόβαθμοι τους είναι πολλαπλάσιοι από τους λοχίες, κάνοντας λόγο για μια φάση προσαρμογής 17-18 ετών που θα οδηγήσει σε μια σωστή πυραμίδα Ενόπλων Δυνάμεων.

Δεν μπορεί να είναι πιο μακρά από αυτό, όπως τόνισε ο Υπουργός, εξηγώντας πως στη νέα οργανωτική δομή θα υπάρχει ένα βαθμολόγιο με 9 διακριτούς βαθμούς. Συγκεκριμένα, το βαθμολόγιο ξεχωρίζει από το μισθολόγιο, αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα παύει να ισχύει. Ο μισθός δεν ακολουθεί τον βαθμό.

Επιπλέον, ως προς την αξιολόγηση των στελεχών των ΕΔ, το 97,3% την στελεχών αξιολογήθηκαν με 100% και αυτό δεν αντέχει σε καμία κριτική και απέχει πλήρως σοβαρότητας, επισήμανε ο κ. Δένδιας. Μάλιστα, ο ανορθολογισμός στους αριθμούς έχει συνέπειες στις μονάδες, έχει συνέπειες στις διοικήσεις, παρατήρησε, για να προσθέσει πως «πάμε σε ένα νέο σύστημα σταδιοδρομίας με καθορισμό οροφής θέσεων για τους ανώτερους αξιωματικούς».

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, «θα υπάρξει μια νέα βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης, για να το πω απλά, θα επανέλθουμε στη σοβαρότητα», όταν αυτή τη στιγμή έχουμε 85 μισθολογικά κλιμάκια, όπως σημείωσε. «Κινητροδοτούμε δηλαδή την μη ανάληψη ευθύνης στο στράτευμα» σχολίασε ο κ. Δένδιας, συμπληρώνοντας ότι «δημιουργούμε ένα νέο ειδικό μισθολόγιο», την στιγμή που θεσπίζονται 20 ειδικά κλιμάκια

Παράλληλα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε:

-Αύξηση επιδόματος θέσης ευθύνης, δηλαδή συν 156% στον συνταγματάρχη μέχρι 5% στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ

-Προβλέπεται ακόμη και επίδομα ευθύνης για ηγεσία κλάδου υπαξιωματικών

-Θέσπιση επιδόματος διοίκησης, ακριβώς για να ενθαρρύνουμε και να επιβραβεύσουμε την ανάληψη ευθύνης.

Ως προς τις νέες αποδοχές, προβλέπονται:

-Τεράστια αύξηση 52% διοικητή ή κυβερνήτη φρεγάτας

-Αύξηση 67% για Κελευστή που υπηρετεί σε πλοίο ΠΝ

-Όπως και 51% αύξηση για το πλήρωμα φρεγάτας.

«Όλα τα στελέχη θα πάρουν σημαντικές αυξήσεις» ανέφερε ο κ. Δένδιας, περιγράφοντας πως αυτή είναι η πρώτη φάση και πως «οι αυξήσεις αυτές δεν προέρχονται από χρήματα που μας έδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους», αλλά από τις εξοικονομήσεις της πρώτης φάσης, της συγχώνευσης Στρατοπέδων. «Αυτό είναι ένα διαφορετικό παράδειγμα για τον ελληνικό δημόσιο τομέα» υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Και άλλες αυξήσεις το 2026

Επιπρόσθετα, στην τρίτη φάση η εξοικονόμηση θα οδηγήσει σε νέο μισθολόγιο και ελπίζω σε ένα χρόνο να υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί νέα αύξηση του μισθού των στελεχών, τόνισε ο κ. Δένδιας.

Για τους υπαξιωματικούς υποστήριξε πως οι όποιες αλλαγές θα τους οδηγήσουν σε υψηλότερους μισθούς και συντάξεις από αυτά που θα είχαν, αν δεν γινόταν η μεταρρύθμιση, ενώ προανήγγειλε πως σε λίγες ημέρες θα παρουσιαστεί το νέο οικιστικό πρόγραμμα 10ετια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα του νεοελληνικού κράτους, με εκπλήρωση όλων των αναγκών των στελεχών και χρηματοδοτημένο από το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα. «Ο στόχος μας είναι ένας είναι κάθε στέλεχος όταν μετατίθεται θα έχει ένα κλειδί για να έχει σπιτι» δήλωσε ο Υπουργός.

Ως προς την μέριμνα των στελεχών των ΕΔ, ο κ. Δένδιας έκανε λόγο ακόμη για:

-Πρόγραμμα βρεφονηπιακών σταθμών

-Ανάπτυξη στα θέρετρα των Ενόπλων Δυνάμεων

-Στα στρατιωτικά πρατήρια και θα φροντίσουμε να έχουν εκπτωτικές προσφορές, ήτοι:

-Καλύτερους μισθούς, καλύτερη καριέρα, σπιτι στήριξη της οικογένειας, παραθερισμό και καλύτερη δυνατότητα τροφοδοσίας από την αγορά.

Σύσταση διοίκησης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης

Ως προς τις στρατιωτικές Σχολές, προβλέπεται η Σύσταση διοίκησης Στρατιωτικής εκπαίδευσης, όπου εντάσσονται όλες οι σχολές και δημιουργείται ακόμη λογαριασμός κονδυλίων έρευνας, όπως στα ΑΕΙ για την ενθάρρυνση της έρευνας. Στο ίδιο πλαίσιο, πηγαίνουμε σε πτυχίο με προσδιορισμένο επιστημονικό αντικείμενο, αλλά και κάνουμε ανώτατες τις Σχολές των υπαξιωματικών με καθηγητές μέλη -ΔΕΠ με τυποποίηση και πιστοποίηση της εκπαίδευσης, δήλωσε.

Ως προς την εξέλιξη των υπαξιωματικών, τους δίνουμε δυο διακριτές οδούς για αυτούς που θα ήθελαν να γίνουν αξιωματικοί:

-Με κατατακτήριες εξετάσεις στο δεύτερο έτος

-Μετά από 14 χρόνια δίνεται δυνατότητα μετάταξης εφόσον διαθέτουν και άλλο πτυχίο —Διπλα σε κάθε Έλληνα ανώτατο αξιωματικό θα υπάρχει και ένας υπαξιωματικός, όπως και θα μετέχει στις κρίσεις κάθε φορά ένας υπαξιωματικός, ως εισηγητής για τις κρίσεις των υπαξιωματικών.

Ανάλογο ενδιαφέρον έχουμε και για τα στελέχη ΕΠΟΠ, δημιουργούμε μια καριέρα που θα είναι διακριτή. Σταματάμε αυτήν την τακτική του χυλού, επισήμανε ο κ. Δένδιας.

Φρένο στις αναβολές

Ως προς την στρατιωτική θητεία, «από τη θητεία – αγγαρεία, πρέπει να πάμε στη θητεία- εφεδρεία» σημείωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, παρατηρώντας πως η κυβέρνηση αλλά και εγώ πιστεύει στον στρατό των πολιτών, επισήμανε ο κ. Δένδιας λέγοντας ότι δεν προβάλλουμε το πρότυπο ενός μισθοφορικού στρατού.

Έχει στηθεί μια φάμπρικα, όπου δεκάδες χιλιάδες έχουν επικαλεστεί ψυχολογικά προβλήματα, εξήγησε ο κ. Δένδιας και συνέχισε λέγοντας πως δεν γίνεται έτσι.

«Υπάρχει αυξητική τάση στην κοπάνα» όπως τόνισε και για το λόγο αυτό εξήγγειλε πως:

-Αυστηροποιούμε το πλαίσιο χορήγησης των αναβολών, όπως αυστηροποιεται και το πλαίσιο για τους κατοίκους εξωτερικού και την εξαγορά της θητείας.

-Αλλάζουμε το οικονομικό όριο παμε στα 1.500 ευρώ το μήνα και θα δούμε

-Μεταβατικός χρόνος στους ανύπαρκτους μια διετία.

-Θα καταργήσουμε αναβολές υποψηφίων βουλευτών και ευρωβουλευτών

Ακόμη, δίνεται:

-Κίνητρο εννιάμηνης θητείας για όλους όσοι παραταχθούν μετά το Λύκειο και μόνο στο Στρατό Ξηράς στο εξής όλοι οι καταταχθεντες.

-Εννιάμηνη θητεία για όσους υπηρετούν σε Έβρο νησιά ανατολικού Αιγαίου και ΕΛΔΥΚ.

-Αλλάζουμε πλήρως το γενικό κανονισμό τροφοδοσίας, δηλαδή το φαγητό σε όλες τις μονάδες θα τρώγεται.

Νέο πλαίσιο εκπαίδευσης

Κατά τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, «αντιμετωπίζουμε δεκαπλάσια απειλή», όποτε δρομολογείται νέο πλαίσιο εκπαίδευσης:

-Βασική εκπαίδευση 10 βδομάδες

-Ειδική 4 βδομάδες

-Και εκπαίδευση σε μονάδες ετοιμότητας 12 βδομάδες

-Μετά, ο εκπαιδευμένος πλέον στρατιώτης θα αποδίδεται στην εφεδρεία.

«Ο κάθε στρατιώτης μας δεν θα εκπαιδεύεται μόνο στα όπλα αλλά και στις σύγχρονες τεχνολογίες, όπως τα drones» δήλωσε ο κ. Δένδιας, παρατηρώντας πως «πρέπει να δημιουργήσουμε έναν νέο στρατό και αυτό τον στρατό θα τον δημιουργήσουμε».

Ενεργός Εφεδρεία

-Δημιουργούμε ένα σώμα 150.000 ενεργών εφέδρων εθελοντικά σε πρώτη φάση. Αν δεν πληρωθεί εθελοντικά θα δούμε.

-Επέκταση εφεδρείας από 58 στα 65 έτη.

-Ενοποίηση εφεδρείας με την εθνοφυλακή.

Δημιουργία δυο μοιρών εφέδρων καταδρομέων στη Ρεντίνα και στον Ασπρόπυργο, με καταδρομείς ακόμη και αν αυτοί έχουν σήμερα λευκό απολυτήριο.

-Πρόσκληση 50.000 ατόμων το χρόνο σε βάθος τριετίας με εκπαίδευση σε ειδικές μονάδες

-Συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους, αν και από τα χρήματα που θα εισπράξουμε από την εξαγορά της θητείας, θα χρηματοδοτήσουμε την εφεδρεία.

-Στόχος ενεργούς εφεδρείας 20 γυναικών για το 2026, ηλικίας 20-26, με κίνητρα πρόσληψης. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για την στιγμή που θα υπάρχει και στην Ελλάδα υποχρεωτική στράτευση γυναικών.

Είμαστε απολύτως έτοιμοι να συζητήσουμε ιδέες, σκέψεις, αλλαγές και το υπουργειο δεν θεωρεί ότι αποτελείται από αλάνθαστους» ανέφερε ο κ. Δένδιας.