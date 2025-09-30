Δήλωση-Λευτέρη-Αυγενάκη-μετά-την-κατάθεση-του-Ευάγγελου-Σημανδράκου-στην-εξεταστική-επιτροπή

Ο πρώην υπουργός και βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης, με δημόσια δήλωσή του, κάλεσε τον Ευάγγελο Σημανδράκο να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς που διατύπωσε εις βάρος του, κατά τη διάρκεια της σημερινής κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τον κ. Αυγενάκη, ο κ. Σημανδράκος δεν προσκόμισε αποδείξεις ή τεκμήρια σχετικά με τις καταγγελίες του. Ο ίδιος τονίζει ότι, παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής, ο κ. Σημανδράκος απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις, επιλέγοντας, όπως αναφέρει, την τακτική της υπεκφυγής.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης ζητά συγκεκριμένες διευκρινίσεις σχετικά με το πότε και με ποιο τρόπο ασκήθηκαν πιέσεις από μέρους του για την απελευθέρωση χιλιάδων δεσμευμένων ΑΦΜ, καθώς και για το αν υπάρχουν σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ή μηνύματα. Παράλληλα, αναρωτιέται γιατί, αν υπήρχαν παράνομα ΑΦΜ, αυτά δεν προωθήθηκαν στη Δικαιοσύνη, αφήνοντας, όπως σημειώνει, νόμιμους δικαιούχους αγρότες σε ομηρία.

Επιπλέον, ο κ. Αυγενάκης επισημαίνει ότι ο κ. Σημανδράκος δεν ξεκαθάρισε τη διαφορά ανάμεσα στα «δεσμευμένα ΑΦΜ» και τους «μη επιλέξιμους δικαιούχους», όπως είχε αναφερθεί σε επιστολή του τον Οκτώβριο του 2023.

Τέλος, ο πρώην υπουργός υπογραμμίζει πως, εάν δεν προσκομιστούν άμεσα τα απαιτούμενα στοιχεία, επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

