Δυσοίωνα-μηνύματα-για-το-ηλεκτρονικό-εμπόριο-στην-Ελλάδα

Δυσοίωνα είναι τα μηνύματα που στέλνει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A) για την πορεία των ηλεκτρονικών πωλήσεων στην Ελλάδα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης που δημοσίευσε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου, σε συνεργασία με τον Ecommerce Europe και το EuroCommerceτο 2024, ο συνολικός κύκλος εργασιών B2C του ελληνικού ηλεκτρονικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 8% (ονομαστική αύξηση) και 5% (πραγματική αύξηση λόγω πληθωρισμού). Η εκτίμηση για το 2025 δείχνει μείωση του ελληνικού ηλεκτρονικού εμπορίου, για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια.

Σε όλα αυτά προστίθεται και η πίεση από τις ασιατικές πλατφόρμες οι οποίες σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς έχουν πάρει το 20% της αγοράς, λόγω μηδαμινής φορολόγησής τους, αποσπώντας με αυτό τον τρόπο μερίδιο από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Και η τάση είναι ανοδική υπέρ των ξένων.

Όπως τόνισε ο Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A), μιλώντας στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Έκθεσης Ηλεκτρονικού Εμπορίου Ευρώπης 2025 επεσήμανε, παράλληλα με τα παραπάνω, τον άνισο ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου σε σύγκριση με τις διεθνείς επιχειρήσεις λόγω της Οδηγίας Omnibus (ΕΕ) 2019/2161 που στην Ελλάδα ήταν σημαντικά αυστηρότερη από ό,τι στις περισσότερες άλλες χώρες της Ε.Ε., με συνέπεια το αυξημένο κόστος συμμόρφωσης και κανονιστική πίεση, την οποία δεν αντιμετωπίζουν οι ξένοι ανταγωνιστές που λειτουργούν υπό πιο επιεικές εθνικές ερμηνείες ειδικά εκτός Ε.Ε. Επιπλέον, όπως τόνισε, ο φόρος 2% στη διαφήμιση στο διαδίκτυο στην Ελλάδα υπονομεύει την ανταγωνιστικότητά τους σε σύγκριση με ευρωπαϊκές και διεθνείς πλατφόρμες που δεν αντιμετωπίζουν παρόμοιες χρεώσεις, καθιστώντας πιο δύσκολη την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων στην ψηφιακή αγορά.

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει υιοθετήσει διάφορα μέτρα σύμφωνα με την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απλούστευση των κανόνων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τα οποία περιλαμβάνουν τα συστήματα One Stop Shop (OSS) και Import One Stop Shop (IOSS), την απλούστευση της τιμολόγησης και της ψηφιακής λογιστικής (πλατφόρμα myDATA) και τις μεταρρυθμίσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης και εκκίνησης οι μικρές και μεσαίες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολύπλοκους φορολογικούς κανόνες, υψηλό κόστος συμμόρφωσης και κανονιστικό κατακερματισμό. Στα εμπόδια ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα ο κ. Σαββίδης επισημαίνει πως ενώ οι μεγαλύτερες εταιρείες έχουν υιοθετήσει πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, ψηφιακό μάρκετινγκ και προηγμένη εφοδιαστική, πολλοί μικρότεροι λιανοπωλητές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην πλήρη ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών στις δραστηριότητές τους.

Ένα σημαντικό εμπόδιο είναι το κόστος εφαρμογής τέτοιων τεχνολογιών, το οποίο μπορεί να είναι απαγορευτικό για τις μικρομεσαίες που λειτουργούν με περιορισμένους προϋπολογισμούς.

Επιπλέον, η πολυπλοκότητα της διατήρησης μιας διαδικτυακής παρουσίας, της διαχείρισης ψηφιακών πληρωμών και της αποτελεσματικής διαχείρισης της εφοδιαστικής έχει αποδειχθεί δύσκολη για πολλούς, ειδικά με περιορισμένη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη. Ενώ ορισμένες επιχειρήσεις έχουν σημειώσει πρόοδο στη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων και στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για μάρκετινγκ, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ολοκληρωμένων ψηφιακών στρατηγικών, ιδίως σε τομείς όπως η διαχείριση σχέσεων πελατών (CRM) ή η προηγμένη ανάλυση δεδομένων.

Ονομαστική ανάπτυξη και δυναμική της αγοράς

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης που δημοσίευσε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου, σε συνεργασία με τον Ecommerce Europe και το EuroCommerceτο 2024, ο συνολικός κύκλος εργασιών B2C του ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 7%, από τα 765 δισ. ευρώ στα 819 δισ. ευρώ στην Ευρώπη. Αν και η αγορά συνολικά ενισχύθηκε, οι εξελίξεις διαφοροποιήθηκαν ανά περιοχή.

Ωστόσο μετά τον υψηλό πληθωρισμό του 2023 (6,1%), το 2024 ο μέσος όρος στην Ευρώπη μειώθηκε στο 2,6%. Έτσι, ο κύκλος εργασιών B2C αυξήθηκε πραγματικά κατά 4,2% σε όρους όγκου (προσαρμοσμένος για πληθωρισμό). Η Δυτική Ευρώπη, η μεγαλύτερη περιοχή e-commerce, κατέγραψε τη χαμηλότερη αύξηση 5% ονομαστικά, 3% πραγματικά. Η Νότια Ευρώπη αυξήθηκε κατά 7% πραγματικά και 9% ονομαστικά. Η Κεντρική Ευρώπη αυξήθηκε κατά 8% ονομαστικά και 5% πραγματικά. Η Βόρεια Ευρώπη ακολούθησε τον μέσο όρο με 7% ονομαστικά και 4% πραγματικά. Η Ανατολική Ευρώπη κατέγραψε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης 18% ονομαστικά και 10% πραγματικά. Για το 2025 αναμένεται παρόμοια πραγματική ανάπτυξη, με σταθερό πληθωρισμό.

Τάση

Σύμφωνα με τους αναλυτές η τάση δείχνει πως η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει την εξατομίκευση, την εξυπηρέτηση πελατών, τη διαχείριση τιμών και προβλέψεων. Παρά τα εθνικά προγράμματα στήριξης, μόνο το 6% των ΜΜΕ της Ε.Ε. πληροί τα πολύ υψηλά ψηφιακά κριτήρια. Οι καταναλωτές ζητούν πλέον πιο ευέλικτες επιλογές παράδοσης (π.χ. click-and-collect, θυρίδες). Οι mobile πληρωμές και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια ενισχύονται, ενώ η αντικαταβολή παραμένει σε κάποιες χώρες. Οικονομικές πιέσεις οδηγούν σε σύγκριση τιμών διασυνοριακά, καθυστερήσεις αγορών ή στροφή σε second-hand προϊόντα.

Σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, στην Ελλάδα έχει σημειωθεί αισθητή μετατόπιση στις προτιμήσεις πληρωμών των καταναλωτών, με τις ψηφιακές πληρωμές και τα κινητά πορτοφόλια να κερδίζουν σημαντικό έδαφος έναντι της παραδοσιακής μεθόδου «αντικαταβολής», η οποία κυριαρχούσε παλαιότερα. Όσον αφορά την παράδοση, οι καταναλωτές εκτιμούν όλο και περισσότερο τις γρήγορες και ευέλικτες επιλογές παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών αποστολής την ίδια ή την επόμενη ημέρα, των θυρίδων δεμάτων και των υπηρεσιών «click & collect» που προσφέρονται από φυσικά καταστήματα.

