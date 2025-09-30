Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Tuesday, September 30

    Εσοδα 142,8 εκατ. ευρώ για την Ιατρικό Αθηνών

    Επιχειρήσεις
    Εσοδα-142,8-εκατ.-ευρώ-για-την-Ιατρικό-Αθηνών
    Εσοδα 142,8 εκατ. ευρώ για την Ιατρικό Αθηνών

    Τα οικονομικά μεγέθη της Ιατρικό Αθηνών καταγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης. Σε ενοποιημένη βάση:

    • Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €142.803 χιλ., έναντι €141.730 χιλ. το ίδιο διάστημα το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,76%.
    • Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €17.105 χιλ., μειωμένα κατά 31,59%, σε σχέση με το αντίστοιχο EBITDA της ίδιας περιόδου το 2024, το οποίο ανήλθε σε €25.005 χιλ.
    • Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €1.212 χιλ., έναντι €7.741 χιλ. το 2024, σημειώνοντας μείωση κατά 84,34%.
    • Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού ήταν 3.515 άτομα, έναντι 3.342 άτομα την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,18%.

    Σε εταιρική βάση:

    • Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €140.716 χιλ. έναντι €139.560 χιλ. το ίδιο διάστημα το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,83%.
    • Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €12.544 χιλ., μειωμένα κατά 40,54% σε σχέση με το αντίστοιχο EBITDA της ίδιας περιόδου το 2024, το οποίο ανήλθε σε €21.095 χιλ.
    • Τα καθαρά κέρδη/ (ζημιές) μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε €(1.795) χιλ. έναντι €24.090 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2024, μειωμένα κατά 107,45%.
    • Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού ήταν 3.284 άτομα έναντι 3.230 άτομα την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,67%.

    * Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

    • #Ιατρικό Αθηνών
    • #Αποτελέσματα εισηγμένων

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com