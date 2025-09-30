Ευρωαγορές: Άνοδος εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας – Ποιες μετοχές «πρωταγωνίστησαν»

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν με άνοδο την Τρίτη (30/9), καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τους δασμούς του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και το συνεχιζόμενο πολιτικό αδιέξοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον κίνδυνο «λουκέτου» για την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να είνα προ των πυλών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 0,48% στις 558,18 μονάδες, με τους δείκτες FTSE 100, DAX και CAC 40 να κλείνουν επίσης σε θετικό έδαφος.

Πιο αναλυτικά:

CAC 40 : 7.895,94 μονάδες (+0,19%)

: 7.895,94 μονάδες (+0,19%) FTSE MIB : 42.725,32 μονάδες (+0,40%)

: 42.725,32 μονάδες (+0,40%) FTSE 100 : 9.350,43 μονάδες (+0,54%)

: 9.350,43 μονάδες (+0,54%) DAX : 23.880,72 μονάδες (+0,57%)

: 23.880,72 μονάδες (+0,57%) IBEX 35: 15.475,00 μονάδες (+1,04%)

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, οι μετοχές του δανέζικου κολοσσού κοσμημάτων Pandora υποχώρησαν κατά 2,6%, μετά την ανακοίνωση ότι ο CEO της εταιρείας, Alexander Lacik, θα αποχωρήσει τον Μάρτιο. Τη θέση του αναμένεται να αναλάβει η Chief Marketing Officer της εταιρείας, Berta de Pablos-Barbier, πρώην στέλεχος του ομίλου LVMH.

Αντίθετα, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας Lufthansa, που υποχώρησαν κατά 7,1%. Η πτώση ήρθε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για περικοπή 4.000 θέσεων εργασίας έως το 2030. Αν και κατά την παρουσίαση στους επενδυτές η Lufthansa ανακοίνωσε και σχέδια για επέκταση του στόλου της και στόχους για περιθώριο EBIT 8%-10%, οι αγορές αντέδρασαν αρνητικά.

Σε σημείωμα προς επενδυτές, η UBS σχολίασε ότι οι μετοχές της Lufthansa «είναι ελκυστικές αν επιτευχθούν οι οικονομικοί στόχοι», σημειώνοντας ωστόσο ότι ο νέος στόχος κερδοφορίας είναι πιο φιλόδοξος από τον προηγούμενο.

Παράλληλα, οι διεθνείς επενδυτές παρακολουθούν με ανησυχία το τοπίο των δασμών, μετά την ανακοίνωση Τραμπ τη Δευτέρα για επιβολή δασμών 10% σε εισαγόμενη ξυλεία και 25% σε ντουλάπια κουζίνας, έπιπλα μπάνιου και επενδυμένα έπιπλα, με την αύξηση των δασμών να προβλέπεται για το 2026. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι εισαγωγές αυτές απειλούν την οικονομία και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Επιπλέον, οι αγορές παρακολουθούν στενά την πιθανότητα shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, καθώς οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό. Μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Αντιπρόεδρος JD Vance δήλωσε: «Οδεύουμε προς ένα shutdown επειδή οι Δημοκρατικοί δεν κάνουν το σωστό».

Αν και τα shutdown σπάνια προκαλούν έντονες αντιδράσεις στις αγορές, αυτή τη φορά μπορεί να υπάρξει επίπτωση, λόγω της εύθραυστης οικονομικής κατάστασης, της επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας και της ανησυχίας για στασιμοπληθωρισμό και υπερτιμημένες μετοχές. Ένα shutdown θα μπορούσε, επίσης, να οδηγήσει τους οίκους αξιολόγησης σε νέα υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ, όπως συνέβη τον Μάιο από τη Moody’s.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνεχίζεται το ετήσιο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος στο Λίβερπουλ. Ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προειδοποίησε σε ομιλία του ότι η χώρα βρίσκεται «σε σταυροδρόμι μεταξύ ανανέωσης και παρακμής». Η Υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, στην ομιλία της τη Δευτέρα, απέφυγε να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τον φθινοπωρινό προϋπολογισμό, στον οποίο πάντως αναμένονται φορολογικές αυξήσεις.