Η-νέα-δομή-των-Ενόπλων-Δυνάμεων,-τα-στρατηγικά-όπλα-και-ο-προβληματισμός-στα-κατώτερα-στελέχη

Το «πράσινο φως» για τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή αναμένεται να δώσει σήμερα το υπουργικό συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του, με τον αρμόδιο υπουργό, Νίκο Δένδια να προχωρά στη Νέα Δομή, με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις της γεωπολιτικής συγκυρίας.

Δίνοντας τον τόνο από την Ιταλία, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έδωσε και τα χέρια με τον Ιταλό ομόλογό του, ανακοινώνοντας την απόκτηση 2 φρεγατών Bergamini με δικαίωμα για άλλες 2 ακόμη, ανεβάζοντας τον πήχη για το Πολεμικό Ναυτικό.

2+2 φρεγάτες Bergamini

Από τη Λα Σπέτσια και συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα, ο οποίος έχει προβεί σε σειρά εξοικονομήσεων και περικοπής δαπανών για το Πολεμικό Ναυτικό, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε χθες με τον υπουργό Άμυνας της Ιταλίας Γκουΐντο Κροσέτο (Guido Crosetto) στη Φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού της Ιταλίας F 598 ITS, ενώ παρουσία των δύο Υπουργών, υπογράφηκε από τον Γενικό Διευθυντή Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) Υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα και τον Ιταλό ομόλογό του Διευθυντή Εθνικών Εξοπλισμών της Ιταλίας Αντιναύαρχο Ottaviani Giancinto, Μνημόνιο Συνεργασίας για τη Ναυτική Συνεργασία Ελλάδας – Ιταλίας και Δήλωση Προθέσεων για την απόκτηση 2+2 ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM, κλάσης Bergamini.

Αν και οι αρχικές διαπραγματεύσεις άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης 2+2 φρεγατών, το γεγονός ότι αυτό τελικά επιτεύχθηκε λόγω του ισχυρού περιφερειακού ανταγωνισμού, έδωσε νέα ώθηση στους επιτελείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Δένδιας τόνισε πως το υπογραφέν μνημόνιο «ανοίγει την πόρτα για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε δύο φρεγάτες FREMM -σαν αυτή που είμαστε επάνω- και με τη δυνατότητα να πάρουμε άλλες δύο».

«Δύο πλοία ή τέσσερα πλοία δεκαετίας, με εξαιρετικές δυνατότητες, σε εξαιρετική κατάσταση» υποστήριξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, προσθέτοντας ακόμη πως «τέσσερις φρεγάτες Belharra – μάλιστα Standard 2++. Δύο συν δύο φρεγάτες FREMM, εξαιρετικές. Εκσυγχρονισμένες φρεγάτες ΜΕΚΟ. Ένα πραγματικά σημαντικό ναυτικό που μπορεί να προασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας και στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Συναντήθηκα σε εγκάρδιο κλίμα, με τον Υπουργό Άμυνας της Ιταλίας, @GuidoCrosetto, σε Φρεγάτα του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, στη La Spezia. Συζητήσαμε με τον ομόλογό μου για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των αμυντικών μας σχέσεων. Συμφωνήσαμε για τη σημασία της… pic.twitter.com/cATrNSHmMx — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 29, 2025

«Κλειδί» οι πύραυλοι

Την ίδια στιγμή, το γεγονός ότι οι φρεγάτες FREMM μπορούν να φέρουν και αυτές «τον καινούργιας γενιάς πύραυλο ELSA, τον οποίο θα φέρουν και οι φρεγάτες Belharra», όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, συνιστά «τεράστια δύναμη αποτροπής», καθώς πρόκειται για στρατηγικά όπλα, τα οποία αναβαθμίζουν άρδην τις δυνατότητες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Σημειωτέον ότι το ELSA (European Long Range Strike Approach) είναι μια πρωτοβουλία της Γαλλίας για την κοινή ανάπτυξη και προμήθεια προηγμένων όπλων ακριβείας βαθιάς διείσδυσης με εμβέλεια άνω των 1.000 χιλιομέτρων, τα οποία εκλείπουν στην ΕΕ, αν και θεωρούνται απαραίτητα για επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας από το ΝΑΤΟ.

Προβληματισμένα τα στελέχη

Την ίδια ώρα, η δεύτερη φάση της Νέας Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων περιλαμβάνει αλλαγές στη θητεία, την εφεδρεία, αλλά και περαιτέρω συγχώνευση των στρατοπέδων, όπως και αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με δεδομένο ότι μειώνονται κατακόρυφα οι θέσεις, όλων εκείνων που θα μπορούσαν να προαχθούν στο μέλλον.

Την μεγαλύτερη πίεση δέχονται κατώτερα στελέχη (υπαξιωματικοί) των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι σχεδόν εξισώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια σε πολλαπλά επίπεδα με τους ανώτερους αξιωματικούς των ΕΔ, συνθήκη που είχε προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στην κορυφή.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσμα για πανελλαδική συγκέντρωση των εν αποστρατεία και εν ενεργεία στρατιωτικών διοργανώνεται στις 11 Οκτώβρη στις 4 μ.μ. στην Παλαιά Βουλή, όπου θα ακολουθήσει πορεία στη Βουλή και στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήδη, 13 φορείς που αποτελούν το Συντονιστικό Φορέων Εκπροσώπησης εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών παραχώρησαν Συνέντευξη Τύπου, σημειώνοντας ότι η Ατζέντα 2030 «οδηγεί σε μικρότερες και αποδυναμωμένες Ενοπλες Δυνάμεις, με χαρακτηριστικά επαγγελματικού – μισθοδοτικού στρατεύματος, με όχι απόλυτα εθνικό προσανατολισμό και άρωμα ιδιωτικοποίησης των πάντων, των υπηρεσιών, της συντήρησης και του εφοδιασμού».