Η πιστωτική έξαρση στις ΗΠΑ: Σημάδια ανησυχίας στην αγορά ομολόγων

Οι πιστωτικές αγορές των ΗΠΑ βρίσκονται σε έξαρση — ίσως υπερβολική έξαρση. Οι επενδυτές απορροφούν εταιρικά ομόλογα με πρωτοφανή ζήλο, παρόλο που οι αποδόσεις, με βάση ορισμένες μετρήσεις, είναι χαμηλότερες από ό,τι ήταν εδώ και δεκαετίες. Η αφρώδης ατμόσφαιρα έχει προκαλέσει ανησυχίες στη Wall Street ότι η αγορά έχει υπερτιμηθεί και είναι ευάλωτη σε πτώση.

Γι’ αυτό κάθε κακή είδηση αγγίζει ένα νευρικό σημείο και εγείρει το ερώτημα αν κάτι πιο βαθύ πλήττει τους Αμερικανούς δανειολήπτες. Δύο ξαφνικές πτωχεύσεις στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας — ενός δανειστή υψηλού κινδύνου και ενός προμηθευτή ανταλλακτικών — έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις μεταξύ επενδυτών ομολόγων και αναλυτών.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ευρύτερων επιπτώσεων, καθώς καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις είχε μοναδικά χαρακτηριστικά που δεν υποδηλώνουν ευρύτερες τάσεις. Ωστόσο, σε συνδυασμό με άλλες προκλήσεις, όπως ο επίμονος πληθωρισμός και οι αυξανόμενες αθετήσεις πληρωμών σε ένα καυτό τμήμα της Wall Street γνωστό ως «ιδιωτική πίστωση», είναι αρκετό για να προβληματίσει τους μακροχρόνιους επενδυτές.

«Υπάρχει ένα πολύ θετικό επενδυτικό περιβάλλον εδώ και πολύ καιρό, με μεγάλο χρηματικό ποσό και πολλή αισιοδοξία», δήλωσε ο Χάουαρντ Μαρκς, συμπρόεδρος της επενδυτικής εταιρείας Oaktree Capital Management, η οποία ειδικεύεται στις επενδύσεις σε πιστώσεις. Είπε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλές τιμές και υποβάθμιση της ποιότητας. «Τα χειρότερα δάνεια χορηγούνται στις καλύτερες στιγμές».

Οι αναλυτές ομολόγων υψηλής απόδοσης στην Barclays παρομοίασαν την τρέχουσα κατάσταση —με τις υψηλές αποτιμήσεις και τα σημάδια στρες που αναδύονται— με το να βρίσκεσαι σε έναν κυκεώνα σκουπιδιών του Star Wars με την Πριγκίπισσα Λέια και τον Χαν Σόλο, όπου «τα τείχη συμπιέζονται από όλες τις πλευρές».

Μια ανησυχία είναι ότι ο δανεισμός σε δανειολήπτες υψηλότερου κινδύνου αυξάνεται εδώ και χρόνια, αρχικά μέσω παραδοσιακών ομολόγων και δανείων, στη συνέχεια με τη μορφή ιδιωτικών πιστώσεων και την αναβίωση του σύνθετου χρέους που υποστηρίζεται από περιουσιακά στοιχεία. Όσο περισσότερο διαρκεί αυτή η πιστωτική άνθηση, τόσο πιο πιθανό είναι να αυξηθούν οι αθετήσεις. Ομοίως, όσο υψηλότερες είναι οι αποτιμήσεις των εταιρικών ομολόγων και δανείων, τόσο πιο ευάλωτα γίνονται σε πωλήσεις.

Η τύχη της αγοράς θα μπορούσε να εξαρτηθεί από την κατεύθυνση της οικονομίας. Ορισμένοι επενδυτές σημειώνουν ότι το τρέχον ευνοϊκό περιβάλλον θα μπορούσε να συνεχιστεί εάν οι πληθωριστικές πιέσεις μειωθούν και δεν υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση στην αγορά εργασίας, επιτρέποντας στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα μειώνοντας τα επιτόκια και μετριάζοντας την πίεση στους δανειολήπτες.

Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές ανέμεναν πτώση της τιμής του μετοχικού κεφαλαίου και μείωση των αποτιμήσεων του εταιρικού χρέους. «Είχα μια άποψη που αποδείχθηκε λανθασμένη, ότι ο Σεπτέμβριος θα ήταν δύσκολος», δήλωσε ο Τζο Όθ, επικεφαλής των ανεπτυγμένων αγορών σταθερού εισοδήματος στην εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων GMO. «Δεν καταλαβαίνω γιατί όλα κρατιούνται τόσο καλά. Είναι περίεργο».

Υπερβολές της Αγοράς

Η κυρίαρχη ανησυχία στη Wall Street είναι ότι οι εξαιρετικά υψηλές αποτιμήσεις για το εταιρικό χρέος κρύβουν υπερβολές στην αγορά και δεν αποζημιώνουν επαρκώς τους επενδυτές για την ανάληψη κινδύνων.

Αυτό είναι εμφανές στην ασήμαντη πρόσθετη απόδοση, ή spread, που λαμβάνουν οι επενδυτές κατέχοντας εταιρικά ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας σε σύγκριση με τα εξαιρετικά ασφαλή αμερικανικά ομόλογα. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 0,74 της ποσοστιαίας μονάδας τον Σεπτέμβριο, το χαμηλότερο επίπεδο από το 1998, σύμφωνα με τους Δείκτες Δεδομένων ICE. Το spread για τα ομόλογα υψηλού κινδύνου είναι περίπου 2,75 ποσοστιαίες μονάδες, κοντά στο ιστορικό χαμηλό που σημειώθηκε το 2007.

Οι τιμές των ομολόγων ανεβαίνουν επειδή οι επενδυτές —από μεμονωμένους συνταξιούχους έως μεγάλους διαχειριστές συνταξιοδοτικών κεφαλαίων— αναμένουν ότι οι αποδόσεις θα μειωθούν ακόμη περισσότερο εάν η Fed συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια. Ενώ τα επιτόκια σήμερα είναι ελαφρώς χαμηλότερα από ό,τι ήταν το 2007, εξακολουθούν να βρίσκονται πάνω από τα αναιμικά επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας. Οι επενδυτές θέλουν να κλειδώσουν τα σημερινά επιτόκια, μια προσέγγιση που πιθανότατα θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τη ζήτηση.

«Υπάρχει ακόμα ένα τεράστιο ποσό μετρητών που πρέπει να αξιοποιηθεί», δήλωσε ο Νταν Μιντ, επικεφαλής του γραφείου συνδικάτων επενδυτικής βαθμίδας στις ΗΠΑ της Bank of America.

Εταιρείες με πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας πούλησαν ομόλογα αξίας 210 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αγορά των ΗΠΑ αυτόν τον μήνα, καθιστώντας τον Σεπτέμβριο τον πιο πολυσύχναστο που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με την Dealogic. Οι πωλήσεις ομολόγων υψηλού κινδύνου ήταν περίπου ίδιες με πέρυσι, αλλά συχνά χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση εξαγορών από ιδιωτικά κεφάλαια, και υπάρχουν ενδείξεις ότι η δραστηριότητα εξαγορών αυξάνεται.

Η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake και άλλοι βρίσκονται σε προχωρημένες συνομιλίες για την εξαγορά της Electronic Arts έναντι περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με προηγούμενη δημοσίευση της Wall Street Journal, σε αυτό που πιθανότατα θα ήταν η μεγαλύτερη εξαγορά με μόχλευση όλων των εποχών.

Ένα σημάδι αδυναμίας ήταν η γρήγορη κατάρρευση της Tricolor Holdings, η οποία παρείχε δάνεια αυτοκινήτου σε αγοραστές χαμηλού εισοδήματος χωρίς πιστωτικό ιστορικό. Η εταιρεία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης αυτόν τον μήνα και άρχισε να ρευστοποιείται αφού ένας από τους εταίρους της σε τιτλοποιήσεις, η Fifth Third Bank, αποκάλυψε δημόσια μια ζημία περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με φερόμενη απάτη από έναν πελάτη δανεισμού αποθηκών, ο οποίος σύντομα αναγνωρίστηκε ως Tricolor. Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τον διαχειριστή εκκαθάρισης της Tricolor για σχόλια.

Η Tricolor είχε συγκεντρώσει περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία τα τελευταία πέντε χρόνια, και ορισμένα από αυτά τα ομόλογα διαπραγματεύονταν για μόλις 20 σεντς μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς της CreditFlow. Λίγες μέρες αργότερα, η εταιρεία προμήθειας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands υπέβαλε αίτηση πτώχευσης, τερματίζοντας μια κρίση που οδήγησε τους δανειστές της να χάσουν την εμπιστοσύνη τους στις οικονομικές της πληροφορίες και στη χρήση χρέους εκτός ισολογισμού.

Μια πιθανή πηγή προβλημάτων στην περίπτωση της Tricolor ήταν ότι επρόκειτο για έναν δανειστή τύπου «αγοράστε εδώ, πληρώστε εδώ», που εξυπηρετούσε επίσης τα δικά του δάνεια. Η έλλειψη οποιουδήποτε τρίτου μέρους που να αξιολογεί αυτοκίνητα, να εισπράττει πληρωμές δανείων ή να μεταπωλεί οχήματα μπορεί να δημιουργήσει ένα «πρόβλημα ελέγχου» και να αφήνει «χώρο για κακούς δρώντες», δήλωσε η Έλεν Κάλαχαν, επικεφαλής έρευνας στον Σύνδεσμο Δομημένων Χρηματοοικονομικών.

Αυξανόμενες Αθετήσεις

Οι ισχυρισμοί για απάτη σε συγκεκριμένες εταιρείες εφιστούν την προσοχή, αλλά οι περισσότερες ζημίες από δάνεια προκύπτουν λόγω ευρύτερων οικονομικών δυνάμεων. Η μεγαλύτερη ανησυχία στη Wall Street είναι εάν τα ακόμη υψηλά επιτόκια, η σταδιακή μείωση της ανάπτυξης και ο πληθωρισμός δυσκολεύουν πολλούς δανειολήπτες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Ορισμένοι αναλυτές βλέπουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο στην ιδιωτική πίστωση, μια πηγή χρηματοδότησης που μόλις υπήρχε πριν από μια δεκαετία και πλησιάζει γρήγορα τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Μεγάλο μέρος της αγοράς αποτελείται από δάνεια που χορηγούνται απευθείας από ιδιωτικούς διαχειριστές κεφαλαίων, όπως η Apollo Global Management και η Blackstone, κυρίως σε εταιρείες, αλλά και σε ιδιώτες καταναλωτές και επενδυτές ακινήτων.

Ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών που έλαβαν ιδιωτικά πιστωτικά δάνεια, ιδίως μικρότερες επιχειρήσεις, δεν έχουν τα μετρητά για να πληρώσουν τόκους για τα χρέη τους. Αντ’ αυτού, έχουν αρχίσει να εκδίδουν στους πιστωτές τους το ισοδύναμο υποσχετικών δανείων (IOU), αντικαθιστώντας τους τόκους σε μετρητά με «πληρωμή σε είδος» ή PIK καταβολές.

Περίπου το 11% όλων των δανείων από εταιρείες ανάπτυξης επιχειρήσεων ή BDCs —μια αυξανόμενη κατηγορία ιδιωτικών πιστωτικών κεφαλαίων— λάμβαναν έσοδα από τόκους PIK στο τέλος του 2024, ακόμη και πριν η απειλή δασμών προκαλέσει αβεβαιότητα στις αμερικανικές εταιρείες, σύμφωνα με την S&P Global Ratings.

Πιο ανησυχητικό είναι ότι οι ιδιωτικές αθετήσεις πιστώσεων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά είχαν αρχίσει να υποχωρούν έκτοτε, βρίσκονται ξανά σε άνοδο. Το ποσοστό αθέτησης πιστώσεων της Fitch, το οποίο παρακολουθείται ιδιωτικά, έφτασε το 9,5% τον Ιούλιο, προτού υποχωρήσει ελαφρώς.

