Η BofA παρουσιάζει τα AI-Powered Capital Markets Insights στην εφαρμογή CashPro®

Ηγετικά Στελέχη και Οικονομικές Διευθύνσεις αποκτούν άμεση πρόσβαση σε ενοποιημένη πληροφόρηση για τις κεφαλαιαγορές.

Την ενσωμάτωση των Capital Markets Insights στην εφαρμογή CashPro® ανακοίνωσε η Bank of America, προσφέροντας στους πελάτες της στις ΗΠΑ μια ενιαία εικόνα δεδομένων και δραστηριότητας για τις επενδυτικές κεφαλαιαγορές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νέο εργαλείο ενσωματώνει επίσης τον ιδιόκτητο, τεχνολογικά προηγμένο Trade Evaluation Driver (TED), που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη και προσφέρει κρίσιμη υποστήριξη λήψης αποφάσεων απευθείας στα στελέχη και τις οικονομικές διευθύνσεις μέσω κινητού.

«Οι CFOs και οι ταμίες που χρησιμοποιούν το CashPro για να εγκρίνουν πληρωμές είναι οι ίδιοι άνθρωποι που λαμβάνουν αποφάσεις για εκδόσεις χρέους», δήλωσε ο Tom Durkin, global product head του CashPro στη Global Payments Solutions της Bank of America. «Τα Capital Markets Insights ενισχύουν περαιτέρω τις δυνατότητες της εφαρμογής, απλοποιώντας και βελτιώνοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τους πελάτες επενδυτικής βαθμίδας».

Η λειτουργία Capital Markets Insights αξιοποιεί έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που λαμβάνει υπόψη μεταβλητές της αγοράς και παράγει το TED score – έναν αντικειμενικό δείκτη που αποτυπώνει το μακροοικονομικό περιβάλλον που αντιμετωπίζουν οι εκδότες χρέους πριν αποφασίσουν αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες για μια νέα έκδοση επενδυτικής βαθμίδας.

Η πλατφόρμα CashPro της Bank of America χρησιμοποιείται από περισσότερους από 40.000 εταιρικούς και εμπορικούς πελάτες παγκοσμίως για τη διαχείριση ταμειακών ροών, εμπορίου, πιστώσεων και άλλων κρίσιμων λειτουργιών. Η mobile έκδοση ξεχωρίζει για την ευκολία, την ασφάλεια και την εξατομίκευση που προσφέρει.

Με το Capital Markets Insights, πληροφορίες που έως τώρα αντλούνταν μέσω -s, τηλεφωνικών κλήσεων ή τρίτων καναλιών συγκεντρώνονται πλέον αυτόματα και είναι διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο, με εξατομικευμένη παρουσίαση μέσα στην εφαρμογή CashPro, όπως:

Στατιστικά αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του δείκτη TED της Bank of America

Πληροφορίες εκδόσεων της ίδιας ημέρας και δεδομένα νέων εκδόσεων του τελευταίου μήνα

Δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων τιμολόγησης ομολόγων δευτερογενούς αγοράς επενδυτικής βαθμίδας

«Η εφαρμογή CashPro τείνει να γίνει αναπόσπαστο εργαλείο για τους πελάτες μας χάρη στη λειτουργικότητά της και τον εύχρηστο σχεδιασμό της», δήλωσε ο Jon Klein, co-head της Global Investment Grade Capital Markets και head της EMEA Capital Markets στην Bank of America. «Με την ψηφιοποίηση των Capital Markets Insights μέσα στην εφαρμογή, οι πελάτες μπορούν πλέον να ανταποκρίνονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς».