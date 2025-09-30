Η-nvidia-έγινε-η-πρώτη-εταιρεία-που-ξεπέρασε-τα-4,5-τρισ.-δολάρια-σε-κεφαλαιοποίηση

Η μετοχή της έχει ενισχυθεί 39% και συνεχίζει να προσελκύει επενδυτές, καθώς η Nvidia επιταχύνει τη σύναψη συνεργασιών, εδραιώνοντας τη θέση της στο επίκεντρο της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Νέο υψηλό σημείωσε την Τρίτη η μετοχή της Nvidia με +3%, καθιστώντας την εταιρεία κατασκευής τσιπ την πρώτη που ξεπερνά τα 4,5 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση.

Σύμφωνα με το CNBC, μέχρι στιγμής το 2025, η μετοχή της έχει ενισχυθεί 39% και συνεχίζει να προσελκύει επενδυτές, καθώς η Nvidia επιταχύνει τη σύναψη συνεργασιών, εδραιώνοντας τη θέση της στο επίκεντρο της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η OpenAI ανακοίνωσε ότι η Nvidia θα αποκτήσει μερίδιο έως και 100 δισ. στην εταιρεία και παράλληλα θα κατασκευάσει data centers αξίας εκατοντάδων δισ. δολαρίων γεμάτα με μονάδες επεξεργασίας γραφικών Nvidia. Στη συνέχεια, η OpenAI παρουσίασε πέντε τεράστια data centers με την Oracle, με το κολοσσιαίο Stargate να εκτιμάται πως θα κοστίσει 500 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, τα προϊόντα της εταιρείας αντιστοιχούν περίπου στο 70% της δαπάνης για την κατασκευή ενός νέου data center AI.

Οι αναλυτές της Citigroup αναβάθμισαν την τιμή-στόχο της μετοχής της Nvidia από τα 200 στα 210 δολάρια, επικαλούμενοι την αύξηση των προβλέψεων για επενδύσεις σε AI υποδομές μετά τις ανακοινώσεις της OpenAI.