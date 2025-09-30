Η-terra-robotics-άντλησε-1,8-εκατ.-ευρώ

Η Terra Robotics, η startup γεωργικής τεχνολογίας που πρωτοπορεί σε καινοτόμες λύσεις ζιζανιοκτονίας με λέιζερ, ολοκλήρωσε με επιτυχία νέο γύρο χρηματοδότησης συγκεντρώνοντας €1,8 εκατομμύρια, γνωστοποιεί σχετική ανακοίνωση.

Η χρηματοδότηση εξασφαλίζει την ανάπτυξη της εταιρείας, υποστηρίζοντας την εμπορική διάθεση της επαναστατικής τεχνολογίας της «TerraWeeder» καθώς και την υλοποίηση του μακροπρόθεσμου οράματός της: να καταστήσει την προηγμένη τεχνολογία προσιτή σε όλους τους γεωργούς, ώστε να επιτευχθεί ένα πιο βιώσιμο, αποδοτικό και επεκτάσιμο μέλλον για τη γεωργία.

Ο γύρος χρηματοδότησης ηγήθηκε από το Uni.Fund, με τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των υφιστάμενων επενδυτών Genesis Ventures και Helidoni Group, καθώς και του δικτύου επιχειρηματικών αγγέλων της εταιρείας και του HeBAN (Hellenic Business Angels Network) που υποστηρίζει την Terra Robotics από τα πρώτα της βήματα. Η εταιρεία καλωσόρισε επίσης έναν νέο επιχειρηματικό άγγελο, τον Αργύρη Κανίνη, που προστίθεται στους αξιόπιστους συνεργάτες που στηρίζουν την αποστολή της.

«Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες στους επενδυτές μας για την εμπιστοσύνη και τη συνεχή υποστήριξή τους. Η δέσμευσή τους μάς επιτρέπει να παραμένουμε πιστοί στην προσέγγιση με επίκεντρο τον γεωργό και να επικεντρωνόμαστε στην επίλυση της μεγαλύτερης πρόκλησης της γεωργίας: τα ζιζάνια», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κανδύλας, CEO/Συνιδρυτής της Terra Robotics.

«Με αυτή την ισχυρή και ποικιλόμορφη ομάδα επενδυτών, πιστεύουμε ότι έχουμε δημιουργήσει τα ιδανικά θεμέλια για την επιτάχυνση της εμπορικής διάθεσης και τη διάθεση του TerraWeeder σε γεωργούς παγκοσμίως.»

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσληψη προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, την ολοκλήρωση της ανάπτυξης προϊόντος και την είσοδο στην αγορά. Τους επόμενους μήνες, η εταιρεία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη πιλοτικών έργων, την κλιμάκωση της παραγωγής και την επέκταση συνεργασιών με γεωργούς και φορείς του αγροτικού τομέα.

Ο TerraWeeder της Terra Robotics έχει σχεδιαστεί ώστε να μειώνει δραστικά την ανάγκη για ζιζανιοκτόνα και χειρωνακτική εργασία, βοηθώντας τους αγρότες να μειώσουν το κόστος, να αυξήσουν την αποδοτικότητα και να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες πρακτικές. Συνδυάζοντας προηγμένη ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογία λέιζερ, η Terra Robotics προσφέρει μια πρακτική λύση σε ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα της γεωργίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την προσβασιμότητα για αγροκτήματα κάθε μεγέθους.

«Πιστεύουμε ότι η Terra Robotics έχει τη δυνατότητα να φέρει επανάσταση στη γεωργία», δήλωσε η Δώρα Τραχάνα, Partner & CEO της Uni.Fund. «Η Terra Robotics βρίσκεται στο σταυροδρόμι της deep tech και της πραγματικής γεωργικής εμπειρίας. Η ικανότητα των ιδρυτών να συνδυάζουν την αιχμή της ρομποτικής με μια νοοτροπία επικεντρωμένη στον γεωργό ήταν αυτό που μας έπεισε από την αρχή. Πιστεύουμε ότι το έργο τους δεν θα αναδιαμορφώσει μόνο τον τρόπο που γίνεται η γεωργία, αλλά θα εμπνεύσει και περισσότερη καινοτομία παγκόσμιας κλάσης να αναδυθεί από την Ελλάδα.»

«Από την πρώτη στιγμή, αναγνωρίσαμε την υψηλή ταύτιση ομάδας–αγοράς της Terra Robotics — ως μηχανικοί αλλά και γεωργοί οι ίδιοι. Η τεχνολογία τους έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να μετασχηματίσει τη γεωργία μειώνοντας το κόστος και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αλλά και να εμπνεύσει μια νέα γενιά ιδρυτών από τη Θεσσαλονίκη να δημιουργήσουν φιλόδοξες τεχνολογικές εταιρείες με παγκόσμια εμβέλεια. Είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε να στηρίζουμε την πορεία τους», δήλωσε ο Δημήτρης Μαρούλης, Partner & Co-founder της Genesis Ventures.

«Είμαστε υπερήφανοι που συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Terra Robotics, η οποία συνδυάζει βαθιά τεχνολογική εξειδίκευση με μια νοοτροπία επικεντρωμένη στον γεωργό, επεκτείνοντας την υποστήριξή μας από τον πρώτο κιόλας γύρο», δήλωσε ο Αλέξης Ζητρίδης, Managing Director της Helidoni Group. «Το TerraWeeder έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει θεμέλιο λίθο της βιώσιμης γεωργίας και ανυπομονούμε να δούμε τον αντίκτυπο που θα έχει παγκοσμίως.»