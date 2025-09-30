Ισραηλινές-μετοχές:-Ράλι-μετά-το-σχέδιο-Τραμπ-για-τερματισμό-του-πολέμου-στη-Γάζα

Άνοδο ρεκόρ κατέγραψαν οι ισραηλινές μετοχές τις τελευταίες ώρες, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας μπορεί να επιταχύνει τον τερματισμό του πολέμου.

Η αισιοδοξία αυτή ενισχύθηκε έπειτα από τη δημόσια στήριξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο αμερικανικό σχέδιο, κάτι που οι αγορές εκλαμβάνουν ως ένδειξη πολιτικής βούλησης για αποκλιμάκωση.

Σύμφωνα με το -, ο δείκτης TA-35 του Χρηματιστηρίου του Τελ Αβίβ κατέγραψε άνοδο για τρίτη φορά μέσα σε τέσσερις ημέρες, κινούμενος προς ένα εντυπωσιακό κλείσιμο του τρίτου τριμήνου με κέρδη 6,7%. Κύριοι “οδηγοί” της ανοδικής πορείας ήταν οι μετοχές των Teva Pharmaceutical Industries, Phoenix Financial Ltd. και Bank Hapoalim.

Θετικό κλίμα επικράτησε και στην αγορά κρατικών ομολόγων, με τις αποδόσεις να υποχωρούν, καταδεικνύοντας αυξημένη εμπιστοσύνη των επενδυτών στη σταθερότητα της ισραηλινής οικονομίας.

Από τον Απρίλιο, το επενδυτικό ενδιαφέρον για ισραηλινά assets έχει ενισχυθεί σημαντικά. Η αποδυνάμωση του δολαρίου και η προστατευτική εμπορική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, που προκαλεί αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, έχουν στρέψει τους επενδυτές προς εναλλακτικές τοποθετήσεις.

Οι ισραηλινές μετοχές, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από την αμυντική βιομηχανία έως τον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, προσφέρουν ευκαιρίες για διασπορά και διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων, σύμφωνα με αναλυτές.

Ωστόσο, παρά την ανθεκτικότητα των ισραηλινών περιουσιακών στοιχείων στις γεωπολιτικές εντάσεις της Μέσης Ανατολής, οι αγορές εκτιμούν ότι ο οριστικός τερματισμός του πολέμου στη Γάζα θα δώσει περαιτέρω ώθηση.

«Οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει τον πόλεμο στο τέλος του θα ωφελούσε τις αποδόσεις των ισραηλινών assets», δηλώνει ο Χασνάιν Μαλίκ, επικεφαλής στρατηγικής για αναδυόμενες αγορές και γεωπολιτική στην Tellimer.