Κίνα: Μικρότερη του αναμενόμενου συρρίκνωση για την μεταποίηση τον Σεπτέμβριο – Η καλύτερη επίδοση από τον Μάρτιο

Μικρότερη από το αναμενόμενο συρρίκνωση σημείωσε η μεταποιητική δραστηριότητα της Κίνας τον Σεπτέμβριο, καθώς το Πεκίνο ενέτεινε τις προσπάθειές του για τον περιορισμό της πλεονάζουσας βιομηχανικής παραγωγικής ικανότητας εν μέσω της υποτονικής εγχώριας ζήτησης και των διαταραχών σε παγκόσμιο εμπορικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, ο επίσημος δείκτης υπευθύνων αγορών της μεταποιητικής βιομηχανίας (PMI) διαμορφώθηκε στο 49,8, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Αναλυτές του Reuters ανέμεναν να διαμορφωθεί στο 49,6, με τη μέτρηση να αποτελεί την καλύτερη από τον Μάρτιο, παρόλο που εξακολουθεί να παρουσιάζει συρρίκνωση.

Ο επίσημος δείκτης PMI της Κίνας για τον μεταποιητικό τομέα παραμένει κάτω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση από τον Απρίλιο, καθώς οι εταιρείες του μεταποιητικού τομέα αντιμετωπίζουν υποτονική εγχώρια ζήτηση και υψηλότερους δασμούς από τις ΗΠΑ, οι οποίοι έχουν πλήξει τις εξαγωγές προς την μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά του κόσμου.

Στους επιμέρους δείκτες, η παραγωγή αυξήθηκε στις 51,9 τον Σεπτέμβριο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, ενώ ο δείκτης παραγγελιών σημείωσαν άνοδο στις 49,7 μονάδες τον Σεπτέμβριο. Ο δείκτης που μετρά τα αποθέματα των κατασκευαστών αυξήθηκε στα 48,5, υποδηλώνοντας ότι τα αποθέματα υλικών μειώνονται με βραδύτερο ρυθμό.

Παράλληλα, ο μη μεταποιητικός δείκτης, που περιλαμβάνει τους κλάδους υπηρεσιών και κατασκευών, σημείωσε μικρή πτώση στις 52,9 μονάδες τον Σεπτέμβριο από 53 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.