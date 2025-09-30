Κατεβάζει-στο-2,1%-τον-πήχη-για-το-ΑΕΠ-του-2025-το-ΚΕΠΕ

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το 2025 προβλέπεται στο 2,1% σε νέα έκθεση του ΚΕΠΕ, εκτίμηση η οποία συνιστά μία ελαφρά προς τα κάτω αναθεώρηση της αντίστοιχης προηγούμενης πρόβλεψης (2,2%).

Η εκτίμηση αυτή, αντανακλά την ήπια υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο, παράλληλα με την ευνοϊκή εξέλιξη της πλειονότητας των μεταβλητών που λαμβάνονται υπόψιν για την πρόβλεψη.

Πιο αναλυτικά, για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, τα τριμηνιαία δεδομένα των Εθνικών Λογαριασμών σε σταθερές τιμές, έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2024, απεικονίζουν σημαντική περαιτέρω άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης, καθώς και μία συγκρατημένη ανάκαμψη των δαπανών της γενικής κυβέρνησης.

Επιπλέον, σε ανοδική πορεία επέστρεψαν οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, με μοχλό, κυρίως, την αναζωογόνηση της επενδυτικής δαπάνης στις κατηγορίες των κατασκευών και του μεταφορικού εξοπλισμού.

Στον εξωτερικό τομέα, οι θετικές εξελίξεις στη δραστηριότητα του τουριστικού τομέα οδήγησαν σε σημαντική άνοδο των εξαγωγών υπηρεσιών, ενώ σε αρνητικό πρόσημο διαμορφώθηκε ο ρυθμός μεταβολής των εξαγωγών αγαθών, εξέλιξη που αντανακλά μία κάμψη του εμπορίου καυσίμων.

Ως προς τα δεδομένα του δεύτερου τριμήνου του 2025 για τις τιμές, οι εξελίξεις υποδηλώνουν υποχώρηση του ενεργειακού κόστους και αυξομειώσεις στον μέσο πληθωρισμό, με διατήρηση σημαντικών πληθωριστικών πιέσεων σε βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, όπως η στέγαση, η ένδυση-υπόδηση και τα ξενοδοχεία-καφέ-εστιατόρια.