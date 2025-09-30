Λατινοπούλου στον ΣΚΑΪ: «Δεν έχουν ιερό και όσιο οι πολιτικοί που εργαλειοποιούν τον Ρούτσι» – Τι είπε για το πόθεν έσχες της

Για τη δήλωση πόθεν έσχες της που δημοσιεύτηκε χθες Δευτέρα, έδωσε εξηγήσεις μιλώντας στον ΣΚΑΪ η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου, όπου φαινόταν ότι βγάζει έσοδα μόλις 3.000 ευρώ.

Παραθέτοντας τη φορολογική της δήλωση, στην οποία – όπως είπε – το 2023 τα έσοδά της ήταν 22.000 ευρώ. «Από επιχειρηματική δραστηριότητα είχα μπλοκάκι ως ελεύθερος επαγγελματίας. Τα 3.000 είναι τα καθαρά έσοδα, δηλαδή το κέρδος. Άρα δεν υπάρχει το “πώς ζούσε με 3.000”, δεν έχουν ιδέα πώς φορολογείσαι και τι σου μένει», υπογράμμισε.

«Εγώ ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα, δεν πήγαινα διακοπές. ΄’Ηταν προεκλογική χρονιά το 2023 με διπλές εκλογές, όλη μέρα έτρεχα από το πρωί μέχρι το βράδυ».

«Απαράδεκτο και χυδαίο που πολιτικοί εκμεταλλεύονται το πένθος για μερικά ψηφαλάκια»

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τους χειρισμούς στο δυστύχημα των Τεμπών μιλώντας για «τραγικούς χειρισμούς» της ΝΔ. «Δεν ξεχνάμε ότι 3 χρόνια από τότε που έγιναν οι εκλογές του 2019 είχε όλον τον χρόνο μπροστά του να διορθώσει την κατάσταση με την ασφάλεια των τρένων. Δυο χρόνια αφότου χάθηκαν 57 ζωές δεν έκανε απολύτως το παραμικρό», επεσήμανε.

«Από την πρώτη μέρα βγήκε ο Έλληνας πρωθυπουργός και έκανε τον πραγματογνώμονα λες και γνώριζε, λες και ήταν ανακριτής ή Εισαγγελέας ή είχε εμπλοκή στη Δικαιοσύνη. Μετά προχωρήσαμε σε εξεταστική – φιάσκο, μετά έδωσε το πράσινο φως αν κατέβει ο Καραμανλής ξανά υποψήφιος. Όλα αυτά λοιπόν φτάνουν σήμερα στην πλειοψηφία του κόσμου να μιλάει για συγκάλυψη. Προφανώς χάθηκε η εμπιστοσύνη και φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτό. Δεν θα βγάλουμε τον κόσμο χαζό, δεν θα πούμε ότι ο κόσμος δεν βλέπει».

Αναφορικά με τον Πάνο Ρούτσι και το αίτημα εκταφής του γιου του, η κ. Λατινοπούλου έκανε λόγο για «ιερό δικαίωμα» να δει και να διαπιστώσει αν πρόκειται για το παιδί του, καλώντας τη Δικαιοσύνη να ικανοποιήσει όλα όσα ζητά ο πατέρας, χωρίς όμως να διαφωνεί με την ανάγκη να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη. «Αυτό που ζητάμε όλοι οι Έλληνες είναι να πέσει άπλετο φως και να τιμωρηθούν παραδειγματικά αυτοί που ευθύνονται».

«Με στενοχωρεί που κάποιοι άνθρωποι εκμεταλλεύονται τον κ. Ρούτσι και να του βάζουν στο χέρι την παλαιστινιακή σημαία – αυτό το πράγμα με θλίβει. Ένας πατέρας που πενθεί και πηγαίνουν κάποιοι να εργαλειοποιούν όλη αυτήν την κατάσταση. Εγώ πάντως δεν είμαι από αυτούς ούτε θα ήμουν ποτέ. Είναι άλλο η στήριξη και άλλο αυτό το οποίο γίνεται. Είναι απαράδεκτοι όλοι οι πολιτικοί που πηγαίνουν εκεί. Πηγαίνουν για έναν πατέρα που είναι χαροκαμένος για να κερδίσουν μερικά ψηφαλάκια – υπάρχει κάτι πιο χυδαίο από αυτό; Δεν έχουν ιερό και όσιο. Υπάρχει μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα που έχει έντονα το συναίσθημα του φόβου και της δυσπιστίας. Δυστυχώς οι έρευνες δείχνουν ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς, είμαστε στη χειρότερη κατάσταση όταν το 74% λέει πως την κυβέρνηση τη χαρακτηρίζει η λέξη “συγκάλυψη”».

«Οι λαθρομετανάστες να συλλαμβάνονται και να στέλνονται σε Γυάρο και Μακρόνησο»

Όσον αφορά τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντηση που είχαν στον Λευκό Οίκο, σχολίασε:

«Όταν στηρίζεις την Κάμαλα Χάρις αυτά πληρώνονται. Όταν μιλάς για αριστερόστροφο τραμπισμό αυτά πληρώνονται. Ο Τραμπ κάνει αυτό που κρίνει καλό για τη χώρα του. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε σε πολλά πράγματα. Η εξωτερική πολιτική μας δυστυχώς είναι να έχουμε μια Τουρκία που συνεχώς απειλεί, μια Λιβύη που στέλνει λαθρομετανάστες, μια Αλβανία που θέλει τη Βόρεια Ήπειρο και τον Ράμα να έρχεται να κάνει προεκλογικές ομιλίες. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση με τις γειτονικές χώρες».

Πρόσθεσε, δε, «συμφωνώ η χώρα να εξοπλίζεται αλλά δεν μπορούμε να μην παράγουμε» και «οι λαθρομετανάστες πρέπει να συλλαμβάνονται και να στέλνονται στη Γυάρο και τη Μακρόνησο, πρέπει να γίνει σκούπα σε όλη την Ελλάδα».

Ερωτηθείσα για το κόμμα της, είπε «έχουμε αυτόνομη πορεία, τον Αντώνη Σαμαρά τον σέβομαι και τον εκτιμώ, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εμείς προχωράμε μπροστά και είμαστε η φωνή του κόσμου».

