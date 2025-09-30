Λιανεμπόριο:-Αύξηση-2,1%-στον-όγκο-και-4%-στον-τζίρο-τον-Ιούλιο

Αύξηση 4% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 μείωση 0,5%.

Αύξηση 4% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 μείωση 0,5%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,1% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 αύξηση 1,8%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 παρουσίασε μείωση 0,6%. Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025 παρουσίασε μείωση 1,5%.