Μέση Ανατολή: Θετική διάθεση στο σχέδιο Τραμπ δείχνει η Χαμάς – Την Τετάρτη θα απαντήσει, λέει το CBS

Η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις εμφανίζονται θετικά διακείμενες απέναντι στο σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και αναμένεται να παρουσιάσουν την απάντησή τους σε Αιγύπτιους και Καταριανούς μεσολαβητές την Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CBS News.

Το σχέδιο, το οποίο παρουσίασε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο μαζί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποτελεί μια πρόταση 20 σημείων. Προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων και αριθμού Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ, ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας και, στη συνέχεια, μεταβίβαση του ελέγχου της Γάζας σε μια μεταβατική διοίκηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών. Η διοίκηση αυτή θα εποπτεύεται από ένα διεθνές «Συμβούλιο Ειρήνης» με επικεφαλής τον πρόεδρο Τραμπ, στο οποίο θα συμμετάσχει και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, Αιγύπτιοι και Καταριανοί αξιωματούχοι παρέδωσαν στη Χαμάς αντίγραφο της πρότασης. Το σχέδιο προβλέπει ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει τον έλεγχο ασφαλείας στα σύνορα της Γάζας.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο WAFA, εξέφρασε στήριξη στο σχέδιο, υπογραμμίζοντας «τη σημασία της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη ειρήνης». Επανέλαβε επίσης τη δέσμευσή της σε πολιτικές μεταρρυθμίσεις, όπως τη διεξαγωγή προεδρικών και βουλευτικών εκλογών εντός ενός έτους από τον τερματισμό του πολέμου, και τόνισε ότι επιθυμεί «ένα σύγχρονο, δημοκρατικό, μη στρατιωτικοποιημένο παλαιστινιακό κράτος».

Παρότι το σχέδιο δεν προβλέπει άμεσο ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή στη μεταπολεμική Γάζα, αναφέρει ότι θα μπορούσε να αναλάβει τον έλεγχο όταν θα έχει εφαρμόσει συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις.

Διεθνείς αντιδράσεις

Η πρόταση έτυχε άμεσης στήριξης από ηγέτες μουσουλμανικών χωρών, μεταξύ των οποίων η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Σε κοινή τους ανακοίνωση τόνισαν την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητα του προέδρου Τραμπ «να βρει τον δρόμο προς την ειρήνη», χαιρετίζοντας την πρόθεσή του να ανοικοδομήσει τη Γάζα, να αποτρέψει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων και να εμποδίσει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε «αισιόδοξος από την θετική ανταπόκριση του πρωθυπουργού Νετανιάχου», υπογραμμίζοντας ότι «όλες οι πλευρές πρέπει να εκμεταλλευτούν τη στιγμή και να δώσουν μια αληθινή ευκαιρία στην ειρήνη».

Από την πλευρά του, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, τόνισε: «Οτιδήποτε μας φέρνει πιο κοντά σε μια κατάπαυση του πυρός, στην απελευθέρωση των ομήρων, στον τερματισμό της σφαγής και σε έναν δρόμο προς την ειρήνη είναι καλοδεχούμενο».

Η Ντόχα έλαβε εγγυήσεις ασφαλείας ότι δεν θα ξαναϋπάρξει ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ

Η κυβέρνηση του Κατάρ ανακοίνωσε, στο μεταξύ, σήμερα ότι έλαβε διαβεβαιώσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και υπόσχεση από το Ισραήλ ότι δεν θα επιτεθεί ξανά στη χώρα αυτή του Κόλπου, κατά τη διάρκεια της χθεσινής τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των τριών μερών.

«Οι διαβεβαιώσεις ασφαλείας και οι δεσμεύσεις που δόθηκαν» σε αυτή τη συνομιλία «από τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ήταν πολύ ξεκάθαρες» και συνοδεύονταν από «την εγγύηση του Αμερικανού προέδρου ότι το Κατάρ δεν θα δεχθεί ποτέ επίθεση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μαζέντ αλ Ανσάρι.

Παράλληλα δήλωσε «ικανοποιημένος» με αυτές τις «εγγυήσεις», προσθέτοντας ότι το Κατάρ έλαβε επίσης «δέσμευση από το Ισραήλ» ότι δεν θα του επιτεθεί ξανά.

