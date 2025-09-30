Νέα-Αττική-Οδός:-Η-«πρώτη-γεύση»,-οι-διελεύσεις-και-οι-παρεμβάσεις

Ποια είναι το πρώτο οικονομικό αποτύπωμα για τους λίγους μήνες του 2024. Στο ΓΕΜΗ τα μεγέθη του περασμένου έτους. Ο τζίρος και οι διελεύσεις έως το πρώτο 6μηνο 2025. Έρχονται αλλαγές στον οδικό άξονα.

Ο κύκλος εργασιών της περιόδου 21 Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου 2024 της εταιρείας «Νέα Αττική Οδός» ανήλθε σε 53,616 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα έσοδα από διόδια αναλογούν σε 52,433 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση που δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ. Εξ αυτών, έσοδα μέσω του Συστήματος Χειροκίνητης Συλλογής αναλογούν σε 19,449 εκατ. και έσοδα διοδίων από ηλεκτρονικές διελεύσεις σε 32,88 εκατ. ευρώ.

Το κόστος πωληθέντων για την πρώτη υποδωδεκάμηνη περίοδο που έληξε την 31.12.2024 ανήλθε σε 35,321 εκατ. καταλήγοντας σε μεικτό κέρδος 18,295 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές προ φόρων ανέρχονται σε 7,62 εκατ. και μετά τον υπολογισμό εσόδου από φόρο εισοδήματος ποσού 1,133 εκατ. καταλήγουμε σε συνολική ζημιά χρήσης ποσού 6,488 εκατ. ευρώ. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 497.065.400 ευρώ, ενώ το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων την 31.12.2024 ανέρχεται σε 461,131 εκατ., ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου ανήλθαν σε 93,217 εκατ. ευρώ.

Ως γνωστόν, στις 21.08.2024 συστάθηκε η εταιρεία «ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στις 12.09.2024 υπογράφηκε μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» αφετέρου της ΝΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΑΕ και, εκ τρίτου, της μητρικής εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α. Ε.» η Σύμβαση Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού δυνάμει της οποίας ανατέθηκε στην «ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Μ.Α.Ε.» το έργο «Χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού» για χρονικό διάστημα 25 ετών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε αξία σύμβαση παραχώρησης που έχει υπογραφεί ποτέ στην Ελλάδα με συνολικό τίμημα (Αμοιβή Παραχώρησης) 3,27 δισ. ευρώ. Η Σύμβαση Παραχώρησης κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου με το ν. 5141/2024.

Οι διελεύσεις

Από τις 6.10.2024 ο όμιλος (μέσω της θυγατρικής του Νέα Αττική Οδός) ανέλαβε την διαχείριση του αυτοκινητοδρόμου της Αττικής Οδού. Όπως έχει ανακοινώσει η ίδια η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2024 ο συνολικός αριθμός διελεύσεων ανήλθε σε 25,8 εκατ. έναντι 24,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε περίπου 280,1 χιλ.. Για το σύνολο του 2024, ο συνολικός αριθμός διελεύσεων στην Αττική Οδό ανήλθε σε 100,2 εκατ. έναντι 94,7 εκατ. για το 2023, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να ανέρχεται σε 273,8 χιλ..

Οσον αφορά στα πιο «φρέσκα» στοιχεία, σε επίπεδο 6μήνου 2025, o μέσος ημερήσιος αριθμός διελεύσεων (ADT) ανήλθε σε 283.908 παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση +4,6% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024 (271,4 χιλ.), με τον συνολικό αριθμό διελεύσεων να διαμορφώνεται σε 51,4 εκατ., ήτοι άνοδος 4% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024 (στις 49,4 εκατ.).

Ποια είναι η εταιρεία και η υποδομή – Ο δανεισμός

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο χρηματοδότησης του έργου «Χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού», προέβη στις παρακάτω πράξεις: α) Στις 12.09.2024 στην υπογραφή Ομολογιακού Δανείου με τις τράπεζες Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Alpha Bank ύψους 2,7 δισ. ευρώ, με ημερομηνία λήξης την 30η Ιουνίου ή την 31η Δεκεμβρίου, όποια ημερομηνία επέλθει πρώτη είκοσι δύο (22) χρόνια από την ημερομηνία του χρηματοοικονομικού κλεισίματος της Συναλλαγής. β) Στις 12.09.2024 στην υπογραφή Ομολογιακού Δανείου Μειωμένης Εξασφάλισης με την μητρική εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α. Ε.» ύψους 174,6 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία λήξης είκοσι πέντε (25) χρόνια από την ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης του Έργου Παραχώρησης Αττικής Οδού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης παραχώρησης. γ) Στις 30.09.2024 σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ποσού 494,065 εκατ. ευρώ, με την έκδοση τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (494.065.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ εκάστης.

Η εκταμίευση του Ομολογιακού Δανείου πραγματοποιήθηκε προ της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης του Έργου Παραχώρησης Αττικής Οδού, η οποία επιτεύχθηκε στις 06.10.2024, αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των προβλεπόμενων συμβατικά προϋποθέσεων.

Παράλληλα, η εταιρεία στις 12.09.2024 υπέγραψε Συμβάσεις με την εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. για την συντήρηση του έργου της Αττικής Οδού για όλη την Περίοδο Παραχώρησης, περιλαμβανομένων και εργασιών αξίας ποσού 51,2 εκατ. ευρώ περίπου για ειδικές εργασίες συντήρησης και ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ.Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας της Αττικής Οδού.

Η εταιρεία έχει αναλάβει την διαχείριση της Αττική Οδού η οποία έχει μήκος 70 χλμ. και αποτελεί τον περιφερειακό δακτύλιο της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας και τη σπονδυλική στήλη του οδικού δικτύου του Νομού Αττικής. Πρόκειται για έναν αστικού τύπου αυτοκινητόδρομο, με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας και μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α), ανά κατεύθυνση. Στο μέσον του αυτοκινητόδρομου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κινείται ο προαστιακός σιδηρόδρομος.

Αποτελεί μοναδικό έργο υποδομής, ακόμα και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, καθώς είναι ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος με διόδια, που διασχίζει μια μητροπολιτική πρωτεύουσα με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ο αυτοκινητόδρομος της Αττικής Οδού συνδέει την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας με την Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, παρακάμπτοντας το κέντρο της Αθήνας.

Ως κλειστός αυτοκινητόδρομος έχει ελεγχόμενες προσβάσεις και αποτελείται από δύο κάθετα, διασταυρούμενα μεταξύ τους, τμήματα:

• Την Ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας-Σταυρού-Σπάτων (Ε.Λ.Ε-Σ-Σ), μήκους περίπου 52 χλμ.

• Τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού (Δ.Π.Λ.Υ), μήκους περίπου 13 χλμ. Επιπλέον, στην Αττική Οδό εντάσσεται και τμήμα της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, μήκους περίπου 5 χλμ.

Η Αττική Οδός:

• αποτελεί τον βασικό κορμό διασύνδεσης όλων των μεταφορικών μέσων συγκοινωνίας (μετρό, τραμ, σιδηρόδρομος, προαστιακός), του αεροδρομίου και των λιμανιών.

• μειώνει σημαντικά τον κυκλοφοριακό φόρτο της πρωτεύουσας, αφού έχει απορροφήσει σημαντικό ποσοστό της καθημερινής κίνησης στο Λεκανοπέδιο.

• συντελεί στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού του Νομού Αττικής.

• βοηθά στη στρατηγική αναδιάρθρωση των δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

• συμβάλλει στην οικιστική και επιχειρηματική ανάπτυξη των όμορων περιοχών.

Οι παρεμβάσεις

Όπως και προ ημερών ανέδειξε το -, έρχονται παρεμβάσεις στον οδικό άξονα με στόχο την αποσυμφόρηση εξόδων, όπως στον επιβαρυμένο Κόμβο Μεταμόρφωσης. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία δυο διακριτών εξόδων σε απόσταση 150 μέτρων (με τη δημιουργία μιας νέας) προς τη Εθνική Οδό ώστε να μην «συναντιόνται» τα οχήματα που έρχονται από την Ελευσίνα και το Μαρκόπουλο (αεροδρόμιο) και δημιουργείται η συμφόρηση. Το έργο θα ανατεθεί στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με συμπληρωματική σύμβαση, δεν χρειάζονται απαλλοτριώσεις, το κόστος θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ενώ δεν θα προκύψει αύξηση διοδίων.