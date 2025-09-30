ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρή κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την αρμοδιότητα καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου

Του Γιάννη Ανυφαντή

Με γύρο σφοδρής αντιπαράθεσης μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα της αρμοδιότητας της καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριξε πως η Μιλένα Αποστολάκη είχε υπογράψει υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία η καταγραφή είναι αρμοδιότητα της εκάστοτε Περιφέρειας.

Αναφερόμενος στην κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη, σχολίασε πως «ο μάρτυρας τόνισε πως η καταγραφή των ζώων είναι ζήτημα των Περιφερειών. Και έβγαλε ανακοίνωση ο Μανώλης Χνάρης, λέγοντας πως γελάει ο αγροτικός κόσμος με τα περί μη αρμοδιότητας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να δούμε ποιος θα γελάσει και ποιος θα κλάψει». Μάλιστα στη συνέχεια διάβασε την υπουργική απόφαση του 2011, σύμφωνα την οποία, η καταγραφή των ζώων είναι υποχρέωση της τοπικής κτηνιατρικής υπηρεσίας της Περιφέρειας ή του Δήμου. «Την υπουργική απόφαση που σας διάβασα, την υπογράφει η Μαρία Ελένη Αποστολάκη. Άρα είναι καθαρό το ζήτημα του 48ωρου και κυρίως η ευθύνη των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειών για την καταγραφή των ζώων», κατέληξε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Απαντώντας, η Μιλένα Αποστολάκη επικαλέστηκε την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), στην οποία γίνεται λόγος για «θράσος» του Κυριάκου Μπαμπασίδη, καθώς αναφέρεται: «Ο πρώην προέδρος – νταλαβεριτζής του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν γνωρίζει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει επιτόπιους ελέγχους για την ύπαρξη του ζωικού κεφαλαίου. Δεν γνωρίζει, αυτό που είναι γνωστό σε όλους ότι τις επιδοτήσεις τις δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ». Όσον αφορά στο ζήτημα της ενημέρωσης πριν από τους ελέγχους, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε πως εν προκειμένω το επίδικο αφορά στο ότι υπήρχε προσυνεννόηση για τους ελέγχους, όπως προκύπτει από τις επισυνδέσεις της ΕΛΑΣ. «Μην δουλευόμαστε μεταξύ μας», σχολίασε.

Πηγές της ΝΔ σχολίασαν πως το ΠΑΣΟΚ είναι «βαριά εκτεθειμένο μετά τις σημερινές αποκαλύψεις». «Μπροστά στην αλήθεια, η Μιλένα Αποστολάκη επέλεξε τη σιωπή προκειμένου να προστατεύσει το κόμμα της και τον συνάδελφό της βουλευτή ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη, ο οποίος είχε διατελέσει εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα πρωτογενούς τομέα την περίοδο 2018-2029 και Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης αρμόδιου για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε διάφορες περιόδους μεταξύ 2017 και 2021», αναφέρουν οι ίδιες πηγές, καλώντας το ΠΑΣΟΚ να δώσει απαντήσεις. «Από τη μια εμφανίζονται τιμητές και κατήγοροι και από την άλλη αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων για τη διερεύνηση μιας σοβαρής υπόθεσης όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ», επισημαίνεται από τις ίδιες πηγές, υπογραμμίζοντας πως «η Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει προσηλωμένη στην αναζήτηση της αλήθειας μακριά από μικροκομματικά συμφέροντα και φτηνά επικοινωνιακά παιχνίδια».



