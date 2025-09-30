Ο-Λιμένας-Κέρκυρας-στην-πρώτη-γραμμή-της-«πράσινης»-ναυτιλίας

Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (ΟΛΚΕ Α.Ε.) εξήγγειλε τη συμμετοχή του στο project ARGONAUT, μιας διασυνοριακής πρωτοβουλίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg VI-A Ελλάδα–Ιταλία 2021–2027, που στοχεύει στην προώθηση της βιώσιμης ναυτιλίας και του «πράσινου» θαλάσσιου τουρισμού. Στην εναρκτήρια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Τάραντα της Ιταλίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., κ. Δημήτρης Απέργης…

Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (ΟΛΚΕ Α.Ε.) εξήγγειλε τη συμμετοχή του στο project ARGONAUT, μιας διασυνοριακής πρωτοβουλίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg VI-A Ελλάδα–Ιταλία 2021–2027, που στοχεύει στην προώθηση της βιώσιμης ναυτιλίας και του «πράσινου» θαλάσσιου τουρισμού.

Στην εναρκτήρια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Τάραντα της Ιταλίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., κ. Δημήτρης Απέργης συναντήθηκε με τον κ. Gianfranco Gadaleta, Συντονιστή της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Interreg Ελλάδα–Ιταλία, καθώς και με τον κ. Δημήτρη Κατσαρό, Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Η συνάντηση, σύμφωνα με τον ΟΛΚΕ, σηματοδότησε την επίσημη έναρξη ενός έργου που αναμένεται να αναβαθμίσει καθοριστικά τις λιμενικές υποδομές και να ενισχύσει τη διεθνή εικόνα της Κέρκυρας και της Ελλάδας στον τομέα του ναυτικού τουρισμού.

Το ARGONAUT στοχεύει να απαντήσει στις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις του ναυτικού τουρισμού στην ελληνοϊταλική θαλάσσια περιοχή, εστιάζοντας στις παράκτιες ζώνες και τις μαρίνες που επιβαρύνονται από εποχική κίνηση και περιβαλλοντικές πιέσεις. Στρατηγικοί εταίροι από την Ιταλία και την Ελλάδα συνεισφέρουν με εξειδικευμένη τεχνογνωσία: ο επικεφαλής εταίρος από την Ιταλία αναλαμβάνει τον συντονισμό και την ανάπτυξη του Adriatic Maritime Route Planner, ενώ φορείς από την Απουλία και τον Δήμο Gallipoli συνεισφέρουν στην εκπαίδευση, την ενδυνάμωση δεξιοτήτων και την επικοινωνία του έργου. Στην Ελλάδα, ο Ο.Λ.ΚΕ. αξιοποιεί την εμπειρία του από ευρωπαϊκά και INTERREG έργα, αναλαμβάνοντας καινοτόμες δράσεις ψηφιακών λύσεων και πράσινης κινητικότητας, ενώ η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου διασφαλίζει τη διάχυση των αποτελεσμάτων σε τρεις περιφέρειες. Παράλληλα, ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών φέρνει την τεχνογνωσία του σε λιμενικές υποδομές, με πιλοτική εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών.

Κύριες δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:

Ανάπτυξη του Adriatic Maritime Route Planner: μιας ψηφιακής, AI-assisted πλατφόρμας για ασφαλέστερες και πιο “πράσινες” θαλάσσιες διαδρομές σε πραγματικό χρόνο.

Πράσινος μετασχηματισμός πιλοτικών λιμένων σε Gallipoli, Κέρκυρα και Πάτρα, με σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών σκαφών.

Δημιουργία του ARGONAUT Network, ενός διασυνοριακού δικτύου ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στον ναυτικό τουρισμό.

Εκπαιδευτικά προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης για βιώσιμη ναυσιπλοΐα και διαχείριση λιμένων.

Με αφορμή την εκκίνηση του έργου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. κ. Δημήτρης Απέργης δήλωσε: «Η συμμετοχή μας στο ARGONAUT αποτελεί μια στρατηγική ευκαιρία να τοποθετήσουμε τον Λιμένα Κέρκυρας στην πρώτη γραμμή της βιώσιμης ναυτιλίας και του πράσινου τουρισμού. Μέσα από τη συνεργασία με εταίρους από την Ελλάδα και την Ιταλία, ενισχύουμε τις υποδομές μας, καλλιεργούμε περιβαλλοντικές δεξιότητες και συμβάλλουμε στη μετάβαση προς έναν πιο πράσινο και ελκυστικό θαλάσσιο τουρισμό».