Ο-Νίκος-Λαβίδας-και-το-φιλόδοξο-pivot-της-ΑΒ-Βασιλόπουλος

Τα Ιωάννινα, την πρωτεύουσα της Ηπείρου, επέλεξε η ΑΒ Βασιλόπουλος για να ανακοινώσει χθες τα αποτελέσματα του 2024 και τον σχεδιασμό για το μέλλον. Η επιλογή της περιφέρειας, αντί για την Αθήνα, δεν ήταν τυχαία. Συμβολίζει τη στροφή από τα μεγάλα εταιρικά καταστήματα στη διάδοση του σήματος στην επαρχία, με μικρότερα σημεία και τοπικούς συνεργάτες. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η απόκτηση μιας μικρής αλυσίδας στην Πτολεμαΐδα.

Στην πραγματικότητα, η ελληνική θυγατρική του ολλανδο-βελγικού κολοσσού Ahold Delhaize βρίσκεται εν μέσω της μεγαλύτερης εκ βάθρων αναδιάρθρωσης που έχει γνωρίσει ποτέ, με τον επικεφαλής της, Νίκο Λαβίδα, να επιχειρεί ένα φιλόδοξο pivot. Από το βαρύ μοντέλο εταιρικών καταστημάτων σε μια πιο ευέλικτη στρατηγική franchise.

Η αλλαγή αυτή δεν ξεκίνησε χθες και δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί αύριο. Μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια, από το 2021 έως και πέρυσι (σ.σ. περίοδος για την οποία υπάρχουν επίσημα στοιχεία), ο τζίρος υποχώρησε 1,57%, το δίκτυο αυξήθηκε 5,9%, τα εταιρικά καταστήματα μειώθηκαν 12,3%, ενώ τα franchise αυξήθηκαν 26,5%.

Αποτέλεσμα από 592 καταστήματα και καθαρά κέρδη 30,7 εκατ. ευρώ που είχε το 2021, η αλυσίδα το 2024 κατέγραψε πωλήσεις 1,94 δισ. ευρώ και ζημιές 15,8 εκατ. ευρώ, με το δίκτυο να έχει αυξηθεί σε 627 σημεία.

Σήμερα ο αριθμός καταστημάτων έχει φθάσει τα 652, εκ των οποίων τα 384 είναι franchise που πραγματοποιούν τζίρο περίπου 500 εκατ. ευρώ. Και αν αυτός ο αριθμός φαντάζει μεγάλος, ο στόχος είναι μέχρι το 2028 το μοντέλο του franchise να κυριαρχήσει πλήρως.

Από τα 900 καταστήματα που προβλέπεται να διαθέτει το δίκτυο, μόλις τα 213 θα είναι εταιρικά και τα 700 franchise. Πρόκειται για ριζική ανατροπή, που αλλάζει τον χαρακτήρα της αλυσίδας, μεταφέροντας το επιχειρηματικό ρίσκο στους συνεργάτες, ενώ παράλληλα διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό «κλειδωμένες» πωλήσεις με χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα και υψηλότερα περιθώρια.

Αν και ο κ. Λαβίδας απέφυγε να αποκαλύψει τον στόχο για τις πωλήσεις εφέτος αλλά και έως το 2028, επικαλούμενος το γεγονός ότι η μητρική είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, αν η αλυσίδα ακολουθήσει την τάση της αγοράς, ο πήχης των 3 δισ. ευρώ δεν μοιάζει άπιαστος.

Βέβαια, ούτε ο τζίρος ούτε η θέση της στην κατάταξη έχουν ιδιαίτερη σημασία αν η αλυσίδα δεν βγάζει κέρδος, δεν δίνει μέρισμα στον μέτοχο, δεν βελτιώνει το περιθώριο κέρδους και δεν καταφέρνει να φέρει περισσότερους πελάτες στα μαγαζιά της.

Ο επικεφαλής της αλυσίδας το έθεσε απλά: «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε κεφάλαιο για να επανεπενδύσουμε στις τιμές». Η φράση μοιάζει τεχνική, αλλά δεν είναι. Σύμφωνα με τον κ. Λαβίδα, η ΑΒ επενδύει σταθερά 240–250 εκατ. ευρώ ετησίως για τη μείωση των τιμών και τη στήριξη της κάρτας πιστότητας.

Οι επισκέψεις που σχετίζονται με την κάρτα πιστότητας έχουν αυξηθεί κατά 5% μέσα σε έναν χρόνο. Αρκεί όμως αυτό σε μια αγορά όπου το 67% των καταναλωτών παρακολουθεί καθημερινά τις αυξήσεις; Η απάντηση είναι όχι.

Γι’ αυτό, παράλληλα με το πρόγραμμα μείωσης των τιμών και τη στήριξη των μέτρων Θεοδωρικάκου για μείωση των τιμών σε 1.000 κωδικούς, η αλυσίδα επενδύει στα αυτόματα ταμεία. Στόχος είναι 200 καταστήματα με συνολικά 670 μηχανήματα έως το τέλος του έτους, μέσα από μια επένδυση 3,5 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή σκοπεύει να προσθέσει 1.000 νέους κωδικούς στο cash & carry δίκτυό της, ενώ σχεδιάζει και νέο dark store για την ενίσχυση του online καναλιού, που σήμερα αντιπροσωπεύει το 4% του τζίρου.

Το στοίχημα είναι ξεκάθαρο. Κερδοφορία μέσω εξορθολογισμού. Από λειτουργικό περιθώριο 1,4% το 2024, η διοίκηση στοχεύει σε 4% μέσα στα επόμενα χρόνια. «Εχουμε ακόμη δύο χρόνια για να ολοκληρώσουμε το πλάνο. Το βασικό είναι να έχουμε κεφάλαιο για να επανεπενδύσουμε στις τιμές», τόνισε ο κ. Λαβίδας.

Για τον όμιλο Ahold Delhaize, η ελληνική θυγατρική παραμένει στρατηγική, με βάση τα όσα είπε χθες ο κ. Λαβίδας, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις του Euro2day.gr. Στόχος είναι να σβηστούν οι ζημιές ως το 2026 ή 2027, να αποδειχθεί ότι το pivot στο franchise μπορεί να δημιουργήσει αξία και να βελτιώσει το λειτουργικό περιθώριο κέρδους.

Εάν το πείραμα πετύχει, η ΑΒ δεν θα είναι πλέον η ίδια εταιρεία με αυτή που είναι σήμερα. Θα είναι ένα δίκτυο κατά κύριο λόγο franchise, με λιγότερα πάγια βάρη και μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη. Στα χαρτιά, οι αριθμοί δείχνουν μια αλυσίδα που μπορεί να φτάσει τζίρο κοντά στα 3 δισ. ευρώ έως το 2028, όταν η συνολική αγορά θα αποτιμάται τότε στα 17 δισ. ευρώ.