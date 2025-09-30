Ο-Τραμπ-δεσμεύτηκε-σε-δαπάνες-άνω-του-1-τρισ.-δολαρίων-για-τον-αμερικανικό-στρατό

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους ηγέτες του αμερικανικού στρατού ότι οι ένοπλες δυνάμεις υπό τη διοίκησή του «δεν θα είναι πολιτικά ορθές» όσον αφορά την αμερικανική ελευθερία και δεσμεύτηκε ότι θα είναι μια «μηχανή μάχης και νίκης».

Μιλώντας κατά τη διάρκεια ομιλίας τους στην συγκέντρωση της ηγεσίας του αμερικανικού στρατού, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι πρόκειται να επαναφέρει «την έμφαση στη φυσική κατάσταση, την ικανότητα, τον χαρακτήρα και τη δύναμη, και αυτό επειδή ο σκοπός του αμερικανικού στρατού δεν είναι να προστατεύει τα συναισθήματα κανενός. Είναι να προστατεύει τη δημοκρατία μας».

Μάλιστα, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει δεσμευτεί να δαπανήσει περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για τον αμερικανικό στρατό το 2026.

«Είναι πολλά χρήματα. Ελπίζω να σας αρέσει», είπε.

Σύμφωνα με το CBS News, για το οικονομικό έτος 2025, οι ΗΠΑ ενέκριναν προϋπολογισμό 895 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αμυντικές δαπάνες.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι η κυβέρνησή του θα επεκτείνει το αμερικανικό ναυτικό με 19 πλοία, συμπεριλαμβανομένων υποβρυχίων, αντιτορπιλικών και πλοίων επίθεσης.

Το «Υπουργείο Πολέμου» θα αποτρέψει τους πολέμους

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε την απόφασή του να υιοθετήσει την ονομασία «Υπουργείο Πολέμου» για το Πεντάγωνο και δήλωσε ότι πιστεύει ότι η μετονομασία θα αποτρέψει τις συγκρούσεις.

«Το Υπουργείο Πολέμου θα σταματήσει τους πολέμους», είπε, τονίζοντας, επιπρόσθετα, ότι η κυβέρνησή του θα κάνει περισσότερες ανακοινώσεις στο μέλλον για να «αγκαλιάσει πλήρως την ταυτότητα του Υπουργείου Πολέμου».

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι εντελώς ασύγκριτες στο μέλλον», δήλωσε ο πρόεδρος.

Και συνέχισε: «Ο αμερικανικός στρατός έχει εισβάλει στην κόλαση, έχει αναρριχηθεί σε απόκρημνα βουνά, έχει διασχίσει ορμητικούς ωκεανούς και έχει καταιγίσει σε ανοιχτές ερήμους για να υπερασπιστεί τη σημαία μας, την ελευθερία μας και την πατρίδα μας. Κανείς δεν το κάνει όπως εσείς (οι στρατιώτες)… Είμαστε ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι καλύτεροι, οι πιο τολμηροί, οι πιο γενναίοι που έχει δει ποτέ ο κόσμος», είπε, προσθέτοντας «θα πολεμήσουμε, θα πολεμήσουμε, θα πολεμήσουμε και θα νικήσουμε, θα νικήσουμε, θα νικήσουμε».

«Αυτοί φτύνουν, εμείς χτυπάμε»

Αναφερθείς στις διαδηλώσεις ενάντια στην παρουσία της Εθνοφρουράς σε ορισμένες πολιτείες, αλλά και στη βίαια στάση της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) σε βάρος μεταναστών, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι είδε ιδίοις όμμασι διαδηλωτές να φωνάζουν σε στρατιώτες και άλλους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους επιβολής του νόμου, οι οποίοι, όπως είπε, θέλουν να «σπάσουν στο ξύλο» το άτομο, αλλά δεν μπορούν.

«Αρχίζει να τον φτύνει στο πρόσωπο και αυτός δεν μπορεί να κάνει τίποτα», ισχυρίστηκε ο κ. Τραμπ. «Αν δεν έχετε αντίρρηση, στρατηγοί και ναύαρχοι, το έχω αφαιρέσει αυτό. Λέω: “Αυτοί φτύνουν. Εμείς χτυπάμε”». Είναι εντάξει; Εμείς πιστεύουμε ότι ναι».