Παΐρης: Στα €4,9 εκατ. ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο

Η Ε. ΠΑΙΡΗΣ κατά το Α΄ εξάμηνο του 2025 παρουσίασε σταθερή πορεία δραστηριότητας, παρά τις προκλήσεις της αγοράς, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε.
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά την περίοδο αναφοράς ανήλθε σε €4.885.759,92 έναντι €5.114.234,30 της αντίστοιχης περιόδου (Α΄ εξάμηνο 2024), παρουσιάζοντας ήπια μείωση της τάξεως του 4,5%. Η μείωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνήθους εποχικής διακύμανσης της δραστηριότητας και δεν επηρεάζει τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας.
Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε κέρδη €168.641,31 έναντι €296.531,09 την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημία €79.775,44 έναντι ζημίας €49.372,15 την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία €76.177,64 έναντι ζημίας €45.458,74 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες παρέμειναν θετικές, ανερχόμενες σε €566.118,18 έναντι €906.430,48 το α΄ εξάμηνο 2024, γεγονός που καταδεικνύει την επάρκεια λειτουργικής ρευστότητας.
Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €5.762.352,24 έναντι €5.963.425,18 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδος €35.559,01 έναντι κέρδους €150.299,42 την αντίστοιχη περίοδο 2024. Η θυγατρική «EPSH ΑΒΕΕ» συνέχισε την κερδοφόρα της πορεία, ενισχύοντας τη θετική συμβολή της στον Όμιλο.
Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2025, η Διοίκηση της Εταιρείας επικεντρώθηκε:
- στη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής,
- στην ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας μέσω επενδύσεων σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό,
- στην εξυγίανση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης με ισορροπημένη διαχείριση δανειακών υποχρεώσεων.
Παρά το αυξημένο κόστος ενέργειας και τις πληθωριστικές πιέσεις, η Εταιρεία και ο Όμιλος διατήρησαν θετική λειτουργική κερδοφορία και επαρκή ρευστότητα, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού τους μοντέλου.
Η στρατηγική για το Β΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως επικεντρώνεται στη διατήρηση σταθερής πορείας ανάπτυξης, στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης και στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας.