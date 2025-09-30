Πακέτο 1,75 δισ. για 4 εκατ. πολίτες, νέο πλαίσιο για μετανάστες και αλλαγές στη στρατιωτική θητεία σήμερα στο υπουργικό

Να επιμείνει στο αφήγημα οικονομικών ελαφρύνσεων των πολιτών μέσα από την ατζέντα που περιέγραψε από το βήμα της ΔΕΘ θα επιδιώξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα προεδρεύσει στο υπουργικό συμβούλιο που συγκαλείται σήμερα στις 11:00.

Η ατζέντα της συνεδρίασης είναι πλούσια, καθώς οι υπουργοί θα πάρουν μια γεύση των προτεραιοτήτων τους και για το 2026, αλλά σε πρώτο πλάνο θα βρεθεί η νομοθέτηση των μέτρων της ΔΕΘ και τα οποία θα έρθουν στη Βουλή εντός του Οκτωβρίου. Τη σχετική παρουσίαση θα κάνουν ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς που είναι εκ των βασικών «αρχιτεκτόνων» του πακέτου των 1,75 δισ. ευρώ. Και επίσης, υπό το πρίσμα της έντονης ακρίβειας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος θα παρουσιάσει τον λεγόμενο Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή, ενώ τις επόμενες εβδομάδες θα κυρωθεί από τη Βουλή και η νέα ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς, κατά τα πρότυπα της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει αναλυτική αναφορά στη φορολογική μεταρρύθμιση που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ, λέγοντας ότι αφορά 4 εκατ. πολίτες και συγκεκριμένα μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες και αγρότες, αλλά και ειδικά τους νέους. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει και συγκεκριμένα παραδείγματα, σημειώνοντας πως οι μόνιμες παρεμβάσεις σε μισθούς και συντάξεις συγκροτούν σοβαρό ανάχωμα απέναντι στο κύμα της ακρίβειας.

Στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται ότι η χρονική απομάκρυνση από τη ΔΕΘ μειώνει τον «αντίκτυπο» των μέτρων και ενδεχομένως οι πολίτες να μην αισθάνονται ότι τους αφορούν, καθώς δεν έχουν δει τα χρήματα στην τσέπη τους. Συνεπώς, θέλουν να επιμείνουν στη λογική της επεξήγησης και ανάδειξης των σχετικών πρωτοβουλιών.

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει ότι τα μέτρα είναι σταθερά και άρα θα ισχύουν και μετά το πέρας της έξαρσης των ανατιμήσεων. Και σε αυτό το πνεύμα θα τονίσει ότι, παρά τα όσα η αντιπολίτευση καταμαρτυρά στην κυβέρνηση, το Μέγαρο Μαξίμου παραμένει προσανατολισμένο στην ικανοποίηση αναγκών των πολιτών, εφαρμόζοντας το κυβερνητικό πρόγραμμα.

Μετανάστευση με κανόνες

Ιδιαίτερη συζήτηση αναμένεται να γίνει για το νομοσχέδιο που θα αφορά τους κανόνες για τη νόμιμη μετανάστευση και ενώ εκκρεμεί η κυβερνητική απόφαση για το αν θα παραταθεί η αναστολή υποβολής αιτήματος ασύλου για όσους έρχονται από τη Λιβύη -η ισχύς του καθεστώτος λήγει στις 11 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, θα απλοποιείται η διαδικασία ανανεώσης των αδειών διαμονής. Επίσης, θα διαμορφώνεται πλαίσιο προσέλκυσης μεταναστών δια της νόμιμης οδού για κλάδους με ανάγκες, ενώ θα υπάρξουν και οι λεγόμενες «έξυπνες βίζες» για προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Σημειωτέον, οι εκκρεμότητες στις ελληνικές πρεσβείες και προξενεία είναι αρκετές, καθώς οι αιτήσεις για μετακλήσεις υπερβαίνουν τις 50.000 άτομα.

Ο τρίτος άξονας του νομοσχεδίου θα αφορά τους μετανάστες που παίρνουν άσυλο στη χώρα μας και οι οποίοι θα εντάσσονται σε προγράμματα νόμιμης εργασίας, για συγκεκριμένο χρόνο, καθώς θα περιστέλλονται σημαντικά τα κοινωνικά επιδόματα.

Η νέα θητεία

Ενδιαφέρον θα έχει η παρουσίαση του νέου νομοσχεδίου από το υπουργείο Άμυνας που φέρνει τα «πάνω-κάτω» στη στρατιωτική θητεία (και όχι μόνο) και θα παρουσιαστεί από τον Νίκο Δένδια, ο οποίος επιστρέφει από την Ιταλία με το μνημόνιο για τις 2+2 φρεγάτες Bergamini στις αποσκευές του.

Ήδη ο κ. Δένδιας έχει ανακοινώσει ότι οι κληρωτοί θα υπηρετούν μόνο στον Στρατό Ξηράς και όχι στο Ναυτικό και την Αεροπορία, ενώ πλέον οι νέοι θα περνούν «περιοδεύων» ήδη από την τρίτη Λυκείου και θα μπορούν να καταταγούν αμέσως μετά τις Πανελλαδικές, έχοντας ως κίνητρο την προοπτική μειωμένης θητείας στους 9 μήνες-ανεξαρτήτως πού θα υπηρετήσει κανείς.

Θα μειωθούν χρονικά και οι αναβολές που δίνονται κυρίως για σπουδές ή ιατρικούς λόγους, ενώ αυστηροποιείται και το πλαίσιο για την απαλλαγή με το λεγόμενο «Ι5» και η ηλικία για «εξαγορά» της θητείας.

Μία ακόμη τομή αφορά στις γυναίκες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα εθελοντικής στράτευσης. Μετά τους εννέα μήνες θητείας, εφόσον το επιθυμούν, θα μπορούν να συνεχίσουν ως επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.).