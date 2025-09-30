Πληθωρισμός: Τα τρόφιμα «δαγκώνουν» το πορτοφόλι – Γιατί οι τιμές παραμένουν ψηλά στην Ευρωζώνη

Food price dynamics across countries



Σε μια εποχή που ο γενικός πληθωρισμός στην ευρωζώνη έχει επιστρέψει στο στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), οι τιμές των τροφίμων συνεχίζουν να πιέζουν τα νοικοκυριά. Ένα καθημερινό γεύμα κοστίζει πλέον περίπου ένα τρίτο περισσότερο σε σχέση με την προ-πανδημική περίοδο, με ιδιαίτερο αντίκτυπο στα χαμηλότερα εισοδήματα. Μια πρόσφατη ανάλυση της ΕΚΤ φωτίζει τις αιτίες και τις επιπτώσεις για τη νομισματική πολιτική. Ας δούμε τι συμβαίνει πίσω από τις ετικέτες τιμών.

Η επιστροφή του πληθωρισμού: Από το 10,6% στο 2%, αλλά τα τρόφιμα αντιστέκονται

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη κορυφώθηκε στο 10,6% τον Οκτώβριο του 2022, αλλά πλέον έχει σταθεροποιηθεί στο 2%. Οι μισθοί έχουν αυξηθεί, καλύπτοντας μέρος των απωλειών σε πραγματικό εισόδημα. Ωστόσο, πολλοί καταναλωτές εξακολουθούν να νιώθουν φτωχότεροι, με έναν στους τρεις να ανησυχεί για το αν μπορεί να αντέξει τα τρόφιμα που επιθυμεί, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τιμές των τροφίμων παραμένουν 33% υψηλότερες από το τέλος του 2019.

Τα τρόφιμα αποτελούν το 20% του καλαθιού του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (HICP), δηλαδή διπλάσιο από την ενέργεια. Ενώ ο γενικός πληθωρισμός υποχώρησε γρήγορα, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έφτασε το 15% στην κορύφωσή του και σήμερα βρίσκεται στο 3,2%, ο υψηλότερος μεταξύ όλων των κατηγοριών του HICP.

Από τον πόλεμο στην κλιματική αλλαγή

Οι αιτίες είναι σύνθετες. Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία εκτόξευσε τα κόστη ενέργειας και λιπασμάτων, πιέζοντας τις τιμές των τροφίμων, ιδιαίτερα στις Βαλτικές χώρες. Πρόσφατα, οι αυξήσεις σε μισθούς και παγκόσμιες τιμές εμπορευμάτων, εν μέρει λόγω κλιματικής αλλαγής, έχουν αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό στα τρόφιμα.

Στα ράφια, οι διαφορές είναι ξεκάθαρες: Το κρέας (βοδινό, πουλερικά, χοιρινό) είναι πάνω από 30% ακριβότερο από το 2019, το γάλα 40%, και το βούτυρο 50%. Ο καφές, το ελαιόλαδο, το κακάο και η σοκολάτα έχουν δει ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις.

Οι διαφορές μεταξύ χωρών είναι σημαντικές: Οι τιμές τροφίμων έχουν αυξηθεί από 20% στην Κύπρο έως 57% στην Εσθονία. Παράγοντες όπως η εξάρτηση από εισαγωγές, τα κόστη εργασίας και η ενέργεια εξηγούν αυτή την ετερογένεια.

Μακροπρόθεσμα, δομικοί παράγοντες όπως η αυξημένη ζήτηση από αναδυόμενες αγορές, η χαμηλή παραγωγικότητα στη γεωργία και η κλιματική αλλαγή (π.χ. ξηρασίες στην Ισπανία που εκτόξευσαν τις τιμές του ελαιολάδου, ή κακές καιρικές συνθήκες σε Γκάνα και Ακτή Ελεφαντοστού για κακάο) εντείνουν τις πιέσεις.

Η ΕΚΤ εστιάζει στον γενικό πληθωρισμό, αλλά τα τρόφιμα ξεχωρίζουν για τρεις λόγους:

Αντιλήψεις Πληθωρισμού: Οι καταναλωτές παρατηρούν τις τιμές τροφίμων καθημερινά, επηρεάζοντας τις προσδοκίες πληθωρισμού, που είναι κρίσιμες για τη σταθερότητα τιμών. Ανισότητες: Τα φτωχότερα νοικοκυριά δαπανούν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε τρόφιμα, ενέργεια και στέγαση. Κατά την κρίση του 2021-22, βίωσαν υψηλότερο «πραγματικό» πληθωρισμό, πυροδοτώντας απαιτήσεις για μισθολογικές αυξήσεις και δευτερογενείς επιδράσεις. Δομικές Τάσεις: Οι σχετικές τιμές αποκαλύπτουν μακροπρόθεσμες αλλαγές, όπως η κλιματική αλλαγή, που δυσκολεύουν τη διάκριση μεταξύ προσωρινών και μόνιμων σοκ.

Η ΕΚΤ, στην αξιολόγηση της στρατηγικής της για το 2025, αναγνωρίζει αυτές τις προκλήσεις. Όπως σημειώνουν οι συντάκτες Elena Bobeica, Gerrit Koester και Christiane Nickel, τα τρόφιμα δεν είναι απλώς «φαγητό» – είναι δείκτης της οικονομικής υγείας.

Τι μέλλει γενέσθαι;

Με την κλιματική αλλαγή να εντείνεται, οι τιμές τροφίμων μπορεί να αυξηθούν περαιτέρω κατά 0,9-3,2% ετησίως μέχρι το 2035, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Οι ευάλωτοι καταναλωτές χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να παρακολουθεί, αλλά η λύση ίσως απαιτεί πολιτικές πέρα από τα επιτόκια.

Στην Ελλάδα, οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί σημαντικά από το τέλος του 2019, ακολουθώντας την ευρύτερη τάση της ευρωζώνης, αν και τα ακριβή στοιχεία για τη χώρα δεν προσδιορίζονται στο έγγραφο της ΕΚΤ. Ωστόσο, με βάση την ανάλυση, η Ελλάδα, ως χώρα με υψηλή εξάρτηση από εισαγωγές τροφίμων και ενέργειας, πιθανότατα έχει επηρεαστεί έντονα από τις αυξήσεις στα κόστη ενέργειας και λιπασμάτων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Για παράδειγμα, οι ξηρασίες στη νότια Ευρώπη, όπως αυτές στην Ισπανία το 2022-23, έχουν πλήξει την παραγωγή ελαιολάδου, ένα βασικό προϊόν για την ελληνική διατροφή και οικονομία, οδηγώντας σε απότομες αυξήσεις τιμών. Επιπλέον, τα χαμηλότερα εισοδήματα στην Ελλάδα ενισχύουν την ευαισθησία των νοικοκυριών στις αυξήσεις αυτές, καθώς τα τρόφιμα αποτελούν σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού τους. Η ΕΚΤ υπογραμμίζει ότι τέτοιες πιέσεις εντείνουν τις ανισότητες, καθιστώντας την παρακολούθηση των τιμών τροφίμων κρίσιμη για τη νομισματική πολιτική και την κοινωνική συνοχή στη χώρα.