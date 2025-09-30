Πράσινα τιμολόγια: Αυξήσεις τον Οκτώβριο «δείχνει» το άλμα στη χονδρική – Σκαμπανεβάσματα της αγοράς

Ενισχυμένη η χονδρεμπορική κατά 27% τον μήνα που διανύουμε, με συνέπεια να αναμένεται ότι οι αυξήσεις θα δώσουν τον τόνο στις ανακοινώσεις των προμηθευτών την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου, για τα τιμολόγια του νέου μήνα. Στο… έλεος του καιρού η αγορά τον Σεπτέμβριο.

Οι αυξήσεις αναμένεται να δώσουν τον τόνο στις χρεώσεις που θα ανακοινώσουν οι προμηθευτές ρεύματος αύριο Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου, για τις χρεώσεις των «πράσινων» τιμολογίων τους τον επόμενο μήνα. Αιτία είναι η ανοδική πορεία που ακολούθησε τον Σεπτέμβριο η χονδρεμπορική, η οποία έως και σήμερα «τρέχει» κατά 27% αυξημένη σε μηνιαία βάση.

Πιο συγκεκριμένα, η αγορά διαμορφώνεται στα 92,77 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, από 73,15 ευρώ ανά MWh τον Αύγουστο. Ως συνέπεια, και με βάση την πρακτική που υιοθετούν οι περισσότεροι προμηθευτές να ακολουθούν στα «πράσινα» τιμολόγιά τους τις μηνιαίες διακυμάνσεις της χονδρικής, εκτιμάται πως οι περισσότερες εταιρείες θα προχωρήσουν σε ανατιμήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι χρεώσεις Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκαν μεταξύ 8,98 και 16,2 λεπτών του ευρώ ανά κιλοβατώρα, με τη μέση χρέωση στα 14,1 λεπτά ανά kWh. Χάρις στη «βουτιά» της χονδρικής, υπήρξαν σημαντικές μειώσεις στις χρεώσεις, οι οποίες έφτασαν μέχρι το 38%. Για τον Οκτώβριο πάντως, η Protergia ανακοίνωσε μείωση στο «πράσινο» οικιακό Value Special, η χρέωση του οποίου θα είναι 14,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα (με την έκπτωση συνέπειας).

Δύο πρόσωπα ο Σεπτέμβριος

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πίσω από την αύξηση της χονδρικής τον Σεπτέμβριο, βρίσκονται δύο εντελώς αντίθετες εικόνες για την πορεία της αγοράς μέσα στον ίδιο μήνα. Και οι δύο προήλθαν από τις εξίσου αντίθετες καιρικές συνθήκες: έτσι, τα 24ωρα με πολλή ηλιοφάνεια και ενισχυμένους ανέμους, επαναλήφθηκε το σκηνικό του Αυγούστου, με τις τιμές να διαμορφώνονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Απόδειξη το γεγονός ότι την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, η χονδρεμπορική τιμή έκλεισε στα 34,04 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, τη χαμηλότερη για όλο το 2025. Μία επίδοση που προήλθε από την ενισχυμένη παραγωγή φωτοβολταϊκών και αιολικών, σε συνδυασμό με τη μειωμένη κατανάλωση.

Στο αντίποδα, η αλλαγή του καιρού προς το τέλος του μήνα είχε ως συνέπεια να εκτιναχθούν οι τιμές, καθώς συννεφιά και άπνοια μείωσαν δραστικά το μερίδιο των ΑΠΕ. Έτσι, σήμερα η αγορά θα αγγίξει τα 144,28 ευρώ ανά MWh.

Στο έλεος του καιρού η χονδρική

Καθώς ανάλογες καιρικές συνθήκες επικρατούν σε όλη την Ευρώπη, ανάλογα υψηλές τιμές διαμορφώνονται σε όλη την Ε.Ε. τα τελευταία 24ωρα. Κάτι που δείχνει πως στην ακραία αυξομείωση της χονδρεμπορικής αγοράς, λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών, είναι ευάλωτες όλες οι ευρωπαϊκές αγορές, και όχι μόνο η ελληνική.

Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, αυτές οι ακραίες αυξομειώσεις οφείλονται στην ανυπαρξία

«πράσινων» πηγών ενέργειας οι οποίες να μπορούν να λειτουργήσουν σαν μονάδες βάσης, δηλαδή να μπορούν να καλύψουν ένα σημαντικό μερίδιο της ζήτησης, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί αν π.χ. υπήρχε μεγάλη διείσδυση μονάδων βιομάζας – βιοαερίου ή γεωθερμικών σταθμών. Ανάλογο ρόλο (τουλάχιστον από την άποψη του κόστους) έχουν και τα πυρηνικά, για αυτό και σήμερα η Γαλλία έχει τιμή χονδρικής στα 60,32 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν «πράσινες» μονάδες βάσης, τότε το κενό που δημιουργείται από τον συνδυασμό της μειωμένης παραγωγής αιολικών και φωτοβολταϊκών, αναλαμβάνουν να το καλύψουν τα ορυκτά καύσιμα – στην Ελλάδα, οι μονάδες αερίου. Ωστόσο, οι μονάδες ορυκτών καυσίμων έχουν πολύ υψηλότερο κόστος λειτουργίας από τις ΑΠΕ, ανεβάζοντας επομένως τη χονδρική όποτε αυξάνεται το «αποτύπωμά» τους στο μίγμα.

Περιορίζεται το αποτύπωμα των «πράσινων» τιμολογίων

Τα παραπάνω δείχνουν γιατί τα σκαμπανεβάσματα της χονδρικής μπορεί να αλλάζουν ακόμη και ανά εβδομάδα, επηρεάζοντας όπως είναι φυσικό τους καταναλωτές με τα κυμαινόμενα τιμολόγια – τα οποία ενσωματώνουν την πορεία της αγοράς σε μηνιαία βάση. Επομένως εξηγούν γιατί ολοένα περισσότερα νοικοκυριά αλλά και μικρές επιχειρήσεις στρέφονται στα σταθερά τιμολόγια ρεύματος, ώστε να «κλειδώσουν» τα έξοδά τους ανεξάρτητα από τα επίπεδα των χονδρεμπορικών τιμών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΡΑΑΕΥ (Μάιος 2025), το μερίδιο των μπλε τιμολογίων είχε φτάσει στο 20,22%, με το ποσοστό των «πράσινων» να υποχωρεί στο 66,05%. Πάντως, όπως σημειώνουν στελέχη του ΥΠΕΝ, το αποτύπωμα των «πράσινων» προϊόντων, στο σύνολο των πραγματικά χρησιμοποιούμενων ακινήτων, είναι αισθητά χαμηλότερο – γύρω στο 50%.

Κι αυτό γιατί σε ειδικό προϊόν βρίσκονται κατοικίες που επί της ουσίας δεν είναι ενεργές, όπως κλειστά διαμερίσματα ή εξοχικά που χρησιμοποιούνται για μόλις ένα μήνα. Επομένως, πλέον τα ειδικά προϊόντα δεν καθορίζουν καταλυτικά την εικόνα για το σύνολο της λιανικής.