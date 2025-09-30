Πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο για 20.000 προσλήψεις το 2026 – Αναλυτικά η κατανομή τους

Συνολικά 19.489 προσλήψεις τακτικού προσωπικού στον δημόσιο τομέα για το 2026 ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν παρουσίασης του υπουργού και της υφυπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου και Βιβής Χαραλαμπογιάννη, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές προτεραιότητες, η κατανομή εστιάζει κυρίως στους τομείς:

Υγεία: Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με 5.228 θέσεις, εκ των οποίων οι 5.000 ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό σε όλες τις δομές υγείας του υπουργείου Υγείας.

Εθνική Άμυνα: Έγκριση του συνόλου του αιτήματος των παραγωγικών σχολών (1.517). Επιπλέον ενίσχυση του ΝΙΜΙΤΣ και των Μετοχικών Ταμείων, καθώς και Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) ΑΣΕΙ.

Τοπική Αυτοδιοίκηση: Αύξηση της περσινής κατανομής και από τις ισχυρότερες ενισχύσεις της περιόδου από το 2020 και μετά. Μέριμνα για την κάλυψη αναγκών σε φορείς που εδρεύουν σε πληγείσες περιοχές, καθώς και για τους μικρότερους δήμους. Έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό, πχ μηχανικοί κρίσιμων ειδικοτήτων στις Τεχνικές Υπηρεσίες και σε προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών, πχ καθαριότητα. Ολόκληρο το αίτημα (61) για θέσεις κτηνιάτρων/βοηθών κτηνιάτρων και ενίσχυση στις θέσεις τεχνικών Γεωργίας / κτηνοτροφίας και Γεωργικού Κτηνοτροφικού (Κτηνοτροφικού, Γεωργοκτηνοτροφικού, οδηγών-χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων, κοκ). Επιπλέον, 51 θέσεις εποπτών Δημόσιας Υγείας (το σύνολο σχεδόν του αιτήματος για αυτή την κλαδοειδικότητα) και περαιτέρω ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας.

Κλιματική Κρίση: Συνεχίζεται η ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος. Ολόκληρο το αίτημα των παραγωγικών σχολών (330), καθώς και για πρώτη φορά έγκριση της κατηγορίας πυροσβεστών γενικών καθηκόντων (605), αλλά και 91 θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού, όπως χειριστές Αεροσκαφών / Ελικοπτέρων, τεχνικοί Αεροσκαφών – Ελικοπτέρων, πλοηγοί, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κοκ.

Προστασία του Πολίτη: 950 στις παραγωγικές σχολές (δόκιμοι αστυφύλακες και υπαστυνόμοι) και 626 ειδικοί φρουροί. Πέραν αυτών, αύξηση των θέσεων προσωπικού φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης στα κατά τόπους καταστήματα κράτησης σε 229.

Παιδεία: 450 μέλη ΔΕΠ και περαιτέρω ενίσχυση και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ιδιαιτέρως των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων (Αρεταίειο και Αιγινήτειο), καθώς και της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών διευθύνσεων και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, με λοιπό προσωπικό.

Υποδομές και Μεταφορές: Ενίσχυση της ΟΣΥ ΑΕ Οδικές Συγκοινωνίες με 150 νέες προσλήψεις, των Σταθερών Συγκοινωνιών ΑΕ με 177 προσλήψεις, της ΥΠΑ με 172 προσλήψεις, 103 προσλήψεις προς ενίσχυση λοιπών φορέων και υπηρεσιών των μεταφορών (Ελληνικό Μετρό ΑΕ, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης ΑΕ, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ΑΕ κλπ), καθώς και για την ενίσχυση του υπουργείου και του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).

Δικαιοσύνη: 130 δικαστικοί λειτουργοί και πλέον αυτών, 45 προσλήψεις στη Δικαστική Αστυνομία, ενίσχυση του ΣτΕ με 50 προσλήψεις και 375 δικαστικοί υπάλληλοι -κυρίως γραμματείς δικαστηρίων- για την υποστήριξη της ταχύτερης λειτουργίας των δικαστηρίων. Επιπλέον ενίσχυση της κεντρικής υπηρεσίας με 40 προσλήψεις. Σύνολο 640 νέες προσλήψεις.