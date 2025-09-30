Πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική: Κακώς διαπομπεύτηκε η 73χρονη με τα €800.000, ορθώς της καταβλήθηκαν

Να δικαιολογήσει τις αποφάσεις πληρωμών σε «μαϊμού» δικαιούχους μεταξύ των οποίων και τις καταβολές 800.000 ευρώ, που της ζητείται να επιστρέψει, στην 73χρονη από την Κοζάνη επιχείρησε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος.

Καταθέτοντας ενώπιον των μελών της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που ερευνά την υπόθεση υποστήριξε ότι ορθώς η ένσταση της 73χρονης έγινε αποδεκτή από τον Οργανισμό επι των ημερών του και της καταβλήθηκαν τα χρήματα γιατί – όπως είπε – η δικαιούχος εμφάνισε πάνω από 1.000 μισθωτήρια που αποδεικνύουν ότι εκμεταλλευόταν περισσότερα από 4.000 στρέμματα.

Υπενθυμίζεται πως οι διάδοχοι του κ. Σημανδράκου στον οργανισμό, Νίκος Σαλάτας και Κυριάκος Μπαμπασίδης, καταθέτοντας στην εξεταστική προχώρησαν σε βαρύτατες καταγγελίες για πράξεις και παραλήψεις επί ημερών του αλλά και για τη δράση της πρώην διευθύντριας του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευής Τυχεροπούλου η οποία σήμερα λειτουργεί ως «καθοδηγητής» των ερευνών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Οι δύο μάρτυρες αποκάλυψαν ότι στο συρτάρι της κυρίας Τυχεροπούλου εντοπίστηκε σειρά εγγράφων τα οποία αποδεικνύουν ότι η πρώην διευθύντρια έκανε αποδεκτές προσφυγές που είχαν καταθέσει κάτοχοι παράνομων ΑΦΜ προκειμένου να τους καταβληθούν επιδοτήσεις παρά το γεγονός ότι είχε διαπιστωθεί από ελέγχους ότι δεν τις δικαιούνταν. Μεταξύ των δικαιούχων που έτυχαν της ευνοϊκής μεταχείρισης ήταν και η 73χρονη από την Κοζάνη η οποία – όπως είπαν – εισέπραξε 800.000 ευρώ χωρίς να έχει στρέμμα βοσκότοπου στην κατοχή της.

Μέσω του ίδιου παράνομου μηχανισμού – σύμφωνα πάντα με τους μάρτυρες – πληρώθηκαν συνολικά 13 δικαιούχοι οι περισσότεροι εκ των οποίων εντοπίστηκαν πρόσφατα από τους ελέγχους της ΕΛΑΣ και της ΑΑΔΕ με αποτέλεσμα να δεσμευτούν οι περιουσίες τους.

Ωστόσο, ο κ. Σημανδράκος επιχείρησε να «καλύψει» πλήρως τις συγκεκριμένες αποφάσεις.

«Από αυτές οι ιεραρχικές – αν θυμάμαι – ο μεγαλύτερος αριθμός κατατέθηκε επι θητείας του κ. Μελα. Ήταν δηλαδή από το 2021 και μετά. Αφορούσαν δικαιούχους που κατέθεσαν ενστάσεις γιατί εντοπίστηκαν προβλήματα από ελέγχους, οι ενστάσεις ακυρώθηκαν και κατόπιν έκαναν ιεραρχικές προσφυγές. Αυτές πήγαν στην Επιτροπή Ενστάσεων αλλά τα μέλη της επιτροπής δεν έκαναν την δουλειά τους. Το πρόβλημα έπρεπε να λυθεί εκεί. Η Επιτροπή όμως διαβίβασε τις ιεραρχικές στην κεντρική υπηρεσία με αποτέλεσμα να λιμνάσουν. Υπήρξαν ενοχλήσεις από τους δικαιούχους. Κάποιος έπρεπε να τις προχωρήσει. Κάποιες ιεραρχικές προχώρησαν και κάποιες όχι. Όταν είσαι σε τέτοιες θέσεις ευθύνης πρέπει να πάρεις απόφαση αντί να μην παίρνεις πρόφαση» είπε ο μάρτυρας.

Ειδικά για την περίπτωση της 73χρονης από την Κοζάνη είπε: «για την Σ.Π. την 73χρονη έχει γίνει πολύς λόγος. Κακώς διαπομπεύτηκε και αναφέρθηκε ότι δεν έχει εκτάσεις. Είχε 4.000 στρέμματα. Το πρόβλημα με την συγκεκριμένη προέκυψε, αν θυμάμαι, το 2016-18 γιατί τότε το πληροφοριακό σύστημα μπορούσε να δεχθεί συγκεκριμένο αριθμό ενοικιαστηρίων (σ.σ. μισθωτήρια εκτάσεων που εμφάνιζαν ως βοσκότοπους). Η συγκεκριμένη είχε περίπου 1.000 και κάτι μισθωτήρια και δεν μπόρεσε να γίνει καταχώρηση με αποτέλεσμα να της υποβληθεί πρόστιμο. Πήγε στην Επιτροπή ελέγχου αλλά η επιτροπή αντί ελέγχου προτίμησε να στείλει τον φάκελο στην κεντρική υπηρεσία με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία του δικαιούχου. Η δικαιούχος προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή» ενώ στην συνέχεια υποστήριξε ότι η 73χρονη προκειμένου να αποδείξει ότι δικαιούται την αστρονομική επιδότηση «κατέθεσε δικαιολογητικά όπως αποδείξεις κατανάλωσης καυσίμων 25.000 ευρώ το χρόνο ή πληρωμές για ανταλλακτικά 130.000 ευρώ. Συνεπώς δείχνει ότι υπάρχει κίνηση στην δραστηριότητα. Δεν είναι μια παραγωγός που απλά κάνει μια δήλωση. Δηλώνει 4.000 στρέμματα, 1000 στρέμματα σκληρό σιτάρι και 13 στρέμματα αρωματικά φυτά. Εμφανίζει ενοικιαστήρια ύψους 50.000 ευρώ».

Βρεττάκος: Η αίτησή της είχε απορριφθεί πέντε φορές και στο τέλος αναστήθηκε…

Η μαραθώνια εξέταση Σημανδράκου επανήλθε στο θέμα της πληρωμής της 73χρονης από την Κοζάνη η οποία εισέπραξε ποσά άνω των 800 χιλ ευρώ αν και η αίτηση της – όπως ανέφεραν τα μέλη της επιτροπής – είχε απορριφθεί τουλάχιστον 5 φορές.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου μάλιστα να υποστηρίξει την απόφαση Τυχεροπούλου να ξεμπλοκάρει τις ιεραρχικές προσφυγές έκρινε λογικό το ποσό των 0,9 ευρώ για την ενοικίαση ενός στρέμματος. Ο ίδιος βέβαια νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ως κραυγαλέα περίπτωση παρανομίας την δήλωση βοσκότοπων με ευτελή ποσά ενοικίων της τάξης του ενός ευρώ,

Γ. Βρεττάκος: για την περίπτωση της 73χρονης μας είπατε για να δικαιολογήσετε την πληρωμή ότι στο Ε3 δήλωσε ότι κατέβαλε 50 χιλ ευρώ για τα 1.000 μισθωτήρια. 50.000 ευρώ για 4.500 στρέμματα – όπως ο ίδιος είπατε. Δηλαδή, ενοίκιο 11 ευρώ το στρέμμα ανα χρόνο ή 90 λεπτά/μήνα. Τι διαφορά έχει η περίπτωση της 73χρονης με άλλες που καταγγέλλονται για εικονικά μισθωτήρια;

Ε. Σημανδράκος: από που είστε, από επαρχία; Δεν ξέρω αν είναι λογικό ούτε θα μπω σε διαπραγμάτευση. Στο Βόιο Κοζάνης πληρώνει κανείς 20 ευρώ το χρόνο για ένα στρέμμα. Υπάρχουν περιοχές που είναι άγονες

Γ. Βρεττάκος: η αίτηση της 73χρονης είχε απορριφθεί 5 φορές και “αναστήθηκε” από την κλειδωμένη ντουλάπα της Τυχεροπούλου. Ποιος το αποφάσισε;

Ε. Σημανδράκος: έχω απαντήσει. Δεν ξέρω αν είχε απορριφθεί 5 φορές. Σας έχω απαντήσει

Γ. Βρεττάκος: με ποια διαδικασία ξεμπλοκάρει μια υπόθεση; Μπήκε μόνη της η Τυχεροπούλου στο σύστημα;

Ε. Σημανδράκος: δεν γίνεται αυτό που λέτε

Νέα υπόθεση με πληρωμή 450 χιλ ευρώ μετά τα 800 χιλ της 73χρονης

Αίσθηση προκάλεσε επίσης η παραδοχή του κ. Σημανδράκου ότι ο ίδιος εστειλε εγγραφή εντολή να μην παραστεί νομικός σε δικαστήριο υπέρ του δημοσίου ώστε να απαλλαγεί πρόσωπο το οποίο κατηγορείτο για απάτη ύψους 450.000 ευρώ υπέρ του δημοσίου .

Γ. Βρεττάκος: αληθεύει ότι ζητήσατε να εκπροσωπήσετε εσείς και όχι δικηγόρος τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε δικαστήριο για υπόθεση προσώπου που κατηγορούταν για απάτη ύψους 450 χιλ ευρώ;

Ε. Σημανδράκος: έστειλα έγγραφο στην νομική υπηρεσία ότι θα εκπροσωπήσω εγώ τον Οργανισμό.

Γ. Βρεττάκος: άρα να μην παραστεί δικηγόρος;

Ε. Σημανδράκος: ναι. Έχω το δικαίωμα ως πρόεδρος. Διαπίστωνα κάποιες επιφυλάξεις για τον χειρισμό της υπόθεσης. Ο άνθρωπος αυτός δικαιώθηκε και ο Μπαμπασίδης δεν ακολουθούσε την απόφαση του δικαστηρίου.

Γ. Βρεττάκος: άρα στείλατε χαρτί να μην υπάρξει νομική εκπροσώπηση εκπροσώπηση

Ε. Σημανδράκος : ναι και αθωώθηκε ο άνθρωπος

Α. Νικολακόπουλος: εσείς πήγατε μόνος σας ή με νομικό εκπρόσωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Ε. Σημανδράκος: μόνος μου. Ο άνθρωπος αυτός δικαιώθηκε. Έχει σημασία αν πήγα μόνος μου ή με δικηγόρο;



Η σύγκρουση με τον Αυγενάκη έγινε για τις μειωμένες ενισχύσεις στην Κρήτη

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Σημανδράκος είπε ότι ο οργανισμός επί ημερών του δεν κρατούσε διπλό πρωτόκολλο ενώ πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερεύνησε την δική του περίοδο και έκρινε ότι όλα έγιναν με τις βέλτιστες πρακτικές.