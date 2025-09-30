Συνεργασία Uber – ΔΥΠΑ: Ευκολότερες μετακινήσεις για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Τουρισμού 2025-2026

Η Uber και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανακοινώνουν την έναρξη μιας νέας συνεργασίας με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των δικαιούχων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2025–2026.

Μέσω της συνεργασίας αυτής, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα έκπτωσης 30% σε δύο (2) διαδρομές με ταξί μέσω της εφαρμογής Uber, αποκλειστικά στις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, έως και τις 31 Μαΐου 2026.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Εργαζόμενοι, άνεργοι και οι οικογένειές τους που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων και Ανέργων 2025–2026

Συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για Συνταξιούχους ΕΦΚΑ της ίδιας περιόδου.

Πώς θα χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να επωφεληθούν εισάγοντας τον μοναδικό κωδικό της επιταγής που τους παρέχεται από τη ΔΥΠΑ στην εφαρμογή της Uber, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Κατεβάστε και ανοίξτε την εφαρμογή Uber

Δημιουργήστε λογαριασμό (για νέους χρήστες)

Επιλέξτε Λογαριασμός > Wallet (Πορτοφόλι)

Συμπληρώστε τον μοναδικό κωδικό στο πεδίο “Προσφορές”.

Προθεσμία εξαργύρωσης

Η εξαργύρωση των κουπονιών θα είναι δυνατή έως και τις 31 Μαΐου 2026.

Με τη συνεργασία αυτή, η Uber και η ΔΥΠΑ αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά την αφοσίωσή τους στη στήριξη των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη, ενισχύοντας την προσβασιμότητά τους και προσφέροντας έναν εύκολο, ασφαλή και οικονομικό τρόπο μετακίνησης.

Δήλωση Σαρίτας Βαρούχ, Γενικής Διευθύντριας Uber Ελλάδας: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή τη συνεργασία με τη ΔΥΠΑ. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που έχει στόχο να προσφέρει εύκολη και ασφαλή μετακίνηση στους δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού. Στην Uber στηρίζουμε πάντα τις τοπικές κοινωνίες και μας ενδιαφέρει να αναλάβουμε κι άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν. Ευχαριστούμε θερμά την ΔΥΠΑ και ιδιαίτερα την Υποδιοικήτρια, κα Χορμόβα, για την εξαιρετική συνεργασία και προσβλέπουμε στην επέκταση του προγράμματος με δράσεις που θα έχουν κοινωνικό αποτύπωμα στο μέλλον».

Δήλωση Γιάννας Χορμόβα, Διοικήτριας ΔΥΠΑ: «Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης εξελίσσεται σταθερά σε έναν σύγχρονο και δραστήριο φορέα που αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας, ανταποκρίνεται με συνέπεια και ανοίγει νέους δρόμους μέσα από καινοτόμες δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία της ΔΥΠΑ με την Uber αποτελεί ένα ακόμη καθοριστικό βήμα προς την κατεύθυνση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες. Με την αξιοποίηση προηγμένων ψηφιακών εργαλείων, διευκολύνουμε τις μετακινήσεις των δικαιούχων του Κοινωνικού Τουρισμού στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, προσφέροντάς τους έναν οικονομικό τρόπο μεταφοράς που συνδυάζει ασφάλεια, αξιοπιστία και ευκολία. Η ΔΥΠΑ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη δέσμευσή της να διαμορφώσει ένα μέλλον στο οποίο κάθε πολίτης θα έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες αντάξιες των προσδοκιών και των απαιτήσεων της εποχής».