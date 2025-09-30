Τζέφερσον-(fed):-Κίνδυνοι-και-στον-πληθωρισμό-και-στην-απασχόληση

Ωστόσο, ο Τζέφερσον εκτίμησε ότι τελικά αναμένει ότι τόσο οι πιέσεις για την απασχόληση όσο και για τον πληθωρισμό θα αποκλιμακωθούν.

Προειδοποίηση ότι η Fed αντιμετωπίζει μια υποτονική αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι πληθωριστικές πιέσεις, περιπλέκοντας τις προοπτικές για τη νομισματική πολιτική απηύθυνε ο Φίλιπ Τζέφερσον.

Σύμφωνα με τη Fed, ο αντιπρόεδρος της Fed δήλωσε ότι το επίπεδο αβεβαιότητας γύρω από τις προοπτικές για την οικονομία είναι υψηλό, δεδομένου του εύρους των αλλαγών πολιτικής που εφαρμόζει ο Λευκός Οίκος, αν και μέρος αυτής της αστάθειας θα μειωθεί καθώς οι αποφάσεις οριστικοποιούνται.

«Βλέπω τους κινδύνους για την απασχόληση να τείνουν προς τα κάτω και τους κινδύνους για τον πληθωρισμό προς τα πάνω», υπογράμμισε ενόψει του τέταρτου Διεθνούς Συνεδρίου Νομισματικής Πολιτικής που διοργανώνεται από την Τράπεζα της Φινλανδίας. «Αυτό συνεπάγεται ότι και οι δύο πλευρές της εντολής μας βρίσκονται υπό πίεση» πρόσθεσε.

«Το ποσοστό ανεργίας θα μπορούσε να αυξηθεί λίγο φέτος πριν μειωθεί ξανά τον επόμενο χρόνο. Αναμένω ότι η διαδικασία αποπληθωρισμού θα συνεχιστεί μετά από αυτό το έτος και ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στον στόχο του 2% τα επόμενα χρόνια» συμπλήρωσε.

Τόνισε ότι η άνοδος της ανεργίας στο 4,3% υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πιέσεις, κάτι που τον ώθησε να υποστηρίξει τη μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, αν και δεν προσέφερε πολλά σήματα για τη μελλοντική πολιτική του στάση.

«Όσον αφορά την πορεία των επιτοκίων στο μέλλον, θα συνεχίσω να αξιολογώ την κατάλληλη στάση της νομισματικής πολιτικής με βάση τα εισερχόμενα δεδομένα, τις εξελισσόμενες προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων. Θα εξετάσω επίσης πληροφορίες για τις κυβερνητικές πολιτικές και τις επιπτώσεις τους στην οικονομία» κατέληξε.