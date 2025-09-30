Τι-έδειξαν-οι-3.406-δηλώσεις-πόθεν-έσχες-των-πολιτικών:-Οι-μεγάλες-μεταβολές-του-2024,-οι-αρχηγοί-των-κομμάτων-και-ο-Σαράκης

Η κυρία Ολγα Κεφαλογιάννη αποκτά μονοκατοικία 687 τ.μ. στο Ψυχικό και διαμέρισμα 214 τ.μ. στην Αθήνα (5ος όροφος). Το πρώτο ακίνητο αποκτήθηκε με γονική παροχή και απέκτησε το 50% ενώ για το διαμέρισμα εμφανίζει πλήρη κυριότητα 100% και για την αγορά κατέβαλε 570.000 ευρώ από εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Ο Στέφανος Κασσελάκης στο πόθεν έσχες 2024 (χρήση 2023) εμφανίζει αγορές μεριδίων και παραγώγων συνολικής αξίας 3.979.250 δολαρίων. Αναλυτικά αγοράζει αμοιβαία κεφάλαια NUVEEN HIGH YIELD Municipal Bond Fund I αξίας 3.792.062 δολάρια, ISHARES 20+ 35.015 δολάρια και IShares Russel 32.134 δολάρια

Ο κ. Νίκος Δένδιας προχώρησε σε εκποίηση/διαγραφή διαμερίσματος (επαγγελματική στέγη) 100 τ.μ. στην Αθήνα στο οποίο είχε συγκυριότητα 50%. Από την πώληση εισέπραξε 225 χιλ. ευρώ (συνολικό τίμημα 450 χιλ ευρώ) και απόκτηση δενδροκαλλιέργειας 763 τ.μ. στους Παξούς καταβάλλοντας 18 χιλ. ευρώ. Ο κ. Νίκος Δένδιας στο πόθεν έσχες 2024 (χρήση 2023) εμφανίζει εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 1.187.263,48 ευρώ και επιπλέον 225.000 από διάθεση περιουσιακών στοιχείων. Την ίδια χρονικά αγοράζει διαμέρισμα 130 τ.μ. στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ακίνητο βρίσκεται στον 3ο όροφο κτίσματος του 1950 και για την αγορά καταβλήθηκε ποσό 1.550.000 βρετανικών λιρών. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις πρόκειται για: Δικαίωμα μακράς μίσθωσης (leasehold) διάρκειας 999 ετών από 1.1.2012 στην οποία ο υπόχρεος υπεισήλθε από 6.7.2023. Εκ του τιμήματος ποσό 250.000 λιρών καλύφθηκε από εισοδήματα προηγούμενων ετών και ποσό 1.300.000 από εισοδήματα έτους 2023 και προμέρισμα χρήσης 2023, όπως και λοιπά έξοδα συναλλαγής.

Ο Μάκης Βορίδης στο πόθεν έσχες του 2024 (χρήση 2023) αγοράζει ομόλογα Μυτιληναίος αξίας 134.000 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της Πειραιώς αξίας 900.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι προ δύο ετών ο πρώην υπουργός είχε δηλώσει έσοδα ύψους 1,2 εκατ ευρώ από κληρονομιά.

Πέραν αυτού ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση των υπόχρεων οι οποίες αφορούν κυρίως αγοραπωλησίες ακινήτων και χρηματοοικονομικών παραγώγων.

Ο βουλευτής εμφανίζει επίσης συμμετοχή σε επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια αποτίμησης περίπου 150.000 ευρώ, ενώ διατηρεί και δυο θυρίδες. Οι καταθέσεις του είναι περίπου 45.000 ευρώ.Ο κ. Σαράκης εμφανίζει ποσοστά κυριότητα από 50% έως 100% σε 22 ακίνητα μεταξύ των οποίων μονοκατοικία στην Γλυφάδα 462 τ.μ. με πισίνα και αξία κτήσης 797.707 ευρώ. Την αρχική δήλωση ο κ. Σαράκης εμφανίζει δάνειο που έλαβε το 2008 ύψους 1.700.000 ευρώ με υπόλοιπο 494.014 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr το ποσό των 18,4 εκατ. ευρώ είναι το μερίδιο που έλαβε ο ανεξάρτητος βουλευτής (εξελέγη με την Ελληνική Λύση) από συνολική αμοιβή λίγο πάνω από 30 εκατ. ευρώ που δόθηκε από τις αμερικανικές αρχές σε δικηγόρους και προστατευόμενους μάρτυρες.

Στη δήλωση του 2024 ο κ. Σαράκης εμφανίζει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 18.442.402 ευρώ ενώ την προηγούμενη χρονιά είχε δηλώσει 179.000 ευρώ.

Σύμφωνα, με τις καταγραφές πλουσιότερος βουλευτής αναδεικνύεται ο κ. Παύλος Σαράκης λόγω της αστρονομικής αμοιβής που έλαβε νόμιμα από τις ΗΠΑ ως δικηγόρος των προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση της Novartis.

Συνολικά, στον ιστότοπο της Βουλής αναρτήθηκαν 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλωσεις για το 2023 (χρήση 2022) και 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες για το 2024 (χρήση 2023).

Ωστόσο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι για μια ακόμα χρονιά η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου πόθεν έσχεςσε ανακοίνωση της σημειώνει πως οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων βουλευτών και ευρωβουλευτών δημοσιοποιούνται «ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν…».

Εισοδήματα που προκαλούν ζάλη, χαρτοφυλάκια ακινήτων που θα ζήλευαν μεγάλα μεσιτικά γραφεία και τεκτονικές μεταβολές περιουσίας «κρύβουν» τα πόθεν έσχες των μελών της εθνικής αντιπροσωπείας για τα έτη 2024 και 2023 (χρήσεις 2022 – 2023).

Ο Ισίδωρος Κούβελος, σύζυγος της πρώην υπουργού Ντόρας Μπακογιάννη αγόρασε διαμέρισμα στο παλαιό Φάληρο 171 τ.μ. καταβάλλοντας 500.000 ευρώ

Η κυρία Τζένη Μπαλατσινού προχώρησε σε αγορά του 50% μονοκατοικίας στην Πάτμο 179,55 τ.μ. καταβάλλοντας 275.000 ευρώ

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου προχώρησε το 2023 σε αγορά ημιτελούς διώροφης μονοκατοικίας 286 τ.μ. σε οικόπεδο 1,7 στρεμμάτων στην Βάρη Αττικής. Σύμφωνα με την δήλωση για την αγορά καταβλήθηκε ποσό 250.000 ευρώ ενώ η αντικειμενική αξία του συμβολαίου ανέρχεται σε 307.491 ευρώ. Τα χρήματα προήλθαν από δάνειο το οποίο ωστόσο δεν καταγράφεται στον πίνακα με τις δανειακές οφειλές των υπόχρεων. Συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι η μη καταγραφή του δανείου έγινε εκ παραδρομής και θα διορθωθεί.

Ο κ. Σταύρος Παπασταύρου το 2023 προχώρησε σε αγορά ακινήτου (διαμέρισμα 126 τ.μ. σε οικόπεδο 1,9 στρεμμάτων) στις Σπέτσες καταβάλλοντας 779.841 ευρώ

Ο Αλέξης Τσίπρας στο πόθεν έσχες του 2024 (χρήση 2023) δηλώνει την δημιουργία – απόκτηση του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και την Δημοκρατία (ΑΜΚΕ) με αρχικό κεφάλαιο 2.700 ευρώ

Ο πρώην υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης στον πίνακα των εισοδημάτων δηλώνει ποσό 580.000 ευρώ με αιτιολογία «ποσά από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, επίδομα αλλοδαπής, εφάπαξ κλπ». Ο ίδιος σε ανάρτηση του επισημαίνει «με αφορμή την παραφιλολογία που αναπτύσσεται γύρω από τη δήλωση περιουσιακής μου κατάστασης, μετά τη δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων, οφείλω να είμαι για άλλη μια φορά απολύτως ξεκάθαρος:

Όπως έχω ήδη αναφέρει δημόσια και από το βήμα της Βουλής, έχω στην κυριότητά μου εκτάσεις μη καλλιεργήσιμης αγροτικής γης, στο χωριό της καταγωγής μου, τις Καμάρες, τις οποίες έχω κληρονομήσει από τους γονείς μου και έκτοτε τις δηλώνω στο Ε9, όπως οφείλω. Τίποτα περισσότερο. Ουδέποτε έχω υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ και ουδέποτε έχω επιδοτηθεί. Όσον αφορά την πώληση ακινήτου (πρώην πολιτικό γραφείο επι του παραλιακού μετώπου στο Ηράκλειο), αδυνατώ να αντιληφθώ από πότε η νόμιμη μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου αποτελεί «επιλήψιμο» γεγονός. Πρόκειται για μια απολύτως νόμιμη και διαφανή συναλλαγή, την οποία, φυσικά και αυτή, έχω δηλώσει στην δήλωση πόθεν έσχες, όπως απαιτείται, και με τα χρήματα αυτά προχώρησα στην εξόφληση εκκρεμούς δανειακής υποχρέωσης. Είναι απολύτως θεμιτό να γίνονται «αποκαλύψεις», αλλά θα πρέπει αυτές να είναι αληθείς, και όχι να αναπαράγονται ανακρίβειες, με σκοπό την δημιουργία και μόνο αρνητικών εντυπώσεων».

Ο βουλευτής Ρεθύμνου με το ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Χνάρης εμφανίζει πλήρη κυριότητα 100% σε 21 βοσκότοπους 1.068 στρεμμάτων

Ο ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης εντός του 2023 προχώρησε σε σημαντική αγορά ομολόγων. Ειδικότερα, αγόρασε ομόλογα τη Hellenic T-Bill αξίας 571.000 ευρώ, και παράγωγα Structured Investment με αξία κτήσης 100.850 ευρώ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) δηλώνει εισοδήματα 81.369 ευρώ εκ των οποίων τα 11.202 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων.

Το χαρτοφυλάκιο του προέδρου της ΝΔ σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια (ισόβια ασφάλεια ζωής) τα οποία αποτιμούνται σε περίπου 2.500 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της BNP Paribas αποτίμησης περίπου 27.000 ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης διαθέτει 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με την μεγαλύτερη κατάθεση να ανέρχεται σε 848.049 ευρώ και οι υπόλοιπες να έχουν μικροποσά.

Το 2022 ο κ. Μητσοτάκης αγόρασε οικόπεδο 660 τ.μ. στο Ζαγόρι καταβάλλοντας 74.558 ευρώ. Σύμφωνα με το πόθεν έσχες η αντικειμενική αξία του ακινήτου υπολογίζεται σε 10.405 ευρώ.

Παράλληλα, διατηρεί ποσοστό κυριότητας 8,33% σε βοσκότοπο της Θερίσου συνολικής επιφάνειας 369 τ.μ.

Τέλος, για το έτος 2022 ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζει οφειλή 7.496 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ και οφειλή 150.000 ευρώ από δάνειο που του χορήγησε η Αλεξάνδρα Gourdain

Τα εισοδήματα του έτους για τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη ανέρχονται σε 43.050 ευρώ από ακίνητα και 100.000 ευρώ από άλλη πηγή (διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, κλπ)

Το χαρτοφυλάκιο παραμένει σταθερό ενώ στις οι καταθέσεις ξεπερνούν τις 540.000 ευρώ και τα 177.305 δολάρια.

Η ακίνητη περιουσία παραμένει αμετάβλητη ενώ στις δανειακές υποχρεώσεις εμφανίζεται οφειλή 900.000 προς την Intrum Hellas με υπόλοιπο 819.486 καθώς και υπόλοιπο 31.878 ευρώ από αρχικό δάνειο 68.222 ευρώ.

Το πόθεν έσχες 2024 (χρήση 2023) του κ. Μητσοτάκη εμφανίζει συνολικά εισοδήματα 70.275 ευρώ

Το χαρτοφυλάκιο του πρωθυπουργού αυξήθηκε με αγορά 500.000 ομολόγων της Hellenic T-Bill με αξία κτήσης 490.575 ευρώ. Η αγορά πραγματοποιήθηκε από παλαιότερες αποταμιεύσεις γι αυτό και οι τραπεζικές καταθέσεις μειώθηκαν σε περίπου 110.000 ευρώ

Για το ίδιο έτος τα εισοδήματα της κυρίας Γκραμπόφσκι ανήλθαν σε 315.207 ευρώ και οι τραπεζικές καταθέσεις ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ.

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δηλώσει εισοδήματα ύψους 128.610,73 ευρώ εκ των οποίων τα 21.000 ευρώ από ακίνητα δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στις καταθέσεις, δηλώνει 940.778,6 ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου και 135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες.

Χωρίς μεταβολές η ακίνητη περιουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ο οποίος εμφανίζεται ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης σε δύο διαμερίσματα, έξι καταστήματα, οικόπεδο και τρεις αποθήκες στο Ηράκλειο, σε δύο διαμερίσματα στην Αθήνα και σε ένα στο Βέλγιο.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει στην ιδιοκτησία του ένα Ι.Χ αυτοκίνητο του 1992. Το 2023 ο κ. Ανδρουλάκης άνοιξε ατομική επιχείρηση ενώ διατήρησε τη συμμετοχή του στη Βιτοεχνική Εταιρεία “ΜΑΝΙ”. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Το πόθεν έσχες του Σωκράτη Φάμελλου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, για το οικονομικό έτος 2022 (πόθεν έσχες 2023) κατέθεσε εισοδήματα 88.180 ευρώ εκ των οποίων 42.758 από τη βουλευτική αποζημίωση, 7.347 από συμμετοχή σε επιτροπές και 1.537 από ακίνητα στη Γερμανία και την Ελλάδα.

Στην ίδια δήλωση ο κ. Φάμελλος κατέγραψε 8 τραπεζικούς λογαριασμούς με συνολικά 85.522 ευρώ με την πλειονότητά τους να αφορούν εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει μερίδιο από επτά ακίνητα: δύο διαμερίσματα σε Θέρμη και Φολέγανδρο, δύο μονοκατοικίες σε Πύργο Ηλείας και Φολέγανδρο, και τρία αγροτεμάχια στον Πύργο της Ηλείας καθώς και πλήρη κατοχή ενός διαμερίσματος στη Γερμανία.

Δηλώνει, επίσης, ένα επιβατικό ΙΧ 1.398 κ.ε. προς εκποίηση αλλά και μια ατομική επιχείρηση την οποία ξεκίνησε το 1991.

Στο πεδίο «δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές», ο κ. Φάμελλος δηλώνει οφειλή 7.500 ευρώ σε πιστωτική κάρτα, δάνειο 62.000 ευρώ στο όνομα Εμμανουήλ Φάμελλος και ένα στεγαστικό δάνειο 93.000 ευρώ για αναβάθμιση ακινήτου.

Έναν χρόνο μετά – στο οικονομικό έτος 2023 (πόθεν έσχες 2024) τα έσοδα του Σωκράτη Φάμελλου είναι μειωμένα στα 70.570,69 ευρώ και οι καταθέσεις του – επίσης μειωμένες – στα 57.841 ευρώ.

Στα ακίνητα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει κάποια μεταβολή σε σχέση με το οικονομικό έτος 2022, ενώ δηλώνει ότι απέκτησε ένα ΙΧ 1.560 κ.ε. του 2016 προς 8.000 ευρώ.

Για τα δάνεια και τις οφειλές, τέλος, ο κ. Φάμελλος φαίνεται να συνεχίζει να εξυπηρετεί τα δύο δάνεια που είχε δηλώσει και την προηγούμενη χρονιά.

Το πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα

Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας το οικονομικό έτος 2022 (πόθεν έσχες 2023) δήλωσε εισοδήματα 75.050 ευρώ που, όπως σημειώνει, «είναι έσοδα του ΚΚΕ και κατατέθηκαν στο κόμμα»

Ως προς τις καταθέσεις, ο κ. Κουτσούμπας σε τρεις λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα δήλωσε συνολικά 5.520,46 ευρώ.

Στο πεδίο ακίνητα ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ δήλωσε δύο διαμερίσματα στη Λαμία από γονική παροχή

Το επόμενο οικονομικό έτος (2023), ο κ. Κουτσουμπάς δηλώνει έσοδα 66.157,68 ευρώ τα οποία και πάλι, κατά δήλωσή του, κατέθεσε στο ΚΚΕ.

Σε επίπεδο καταθέσεων ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ δηλώνει 10.686,5 ευρώ σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς και έναν μηδενικό ειδικό λογαριασμό βουλευτή που άνοιξε το 2023 ενώ δεν υπάρχει μεταβολή στα ακίνητά του.

Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, το 2022 (πόθεν έσχες 2023) δηλώνει εισοδήματα 199.415,54 ευρώ τόσο από τη βουλευτική του αποζημίωση όσο και από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα αλλά και από διάθεση περιουσιακών στοιχείων.

Δηλώνει, επίσης, ότι απέκτησε δύο τραπεζικές θυρίδες στην Eurobank.

Παράλληλα δηλώνει 16 τραπεζικούς λογαριασμούς είτε ως μοναδικός υπόχρεος είτε ως συνδικαιούχος, με κάποιους εξ αυτών εκ των οποίων μηδενικοί και συνολικό ποσό 231.127,81 ευρώ.

Ο κ. Βελόπουλος δήλωσε, επίσης, μια μονοκατοικία στις Μηλιές Πηλίου που αγόρασε, άλλη μια στην Πέλλα καθώς και μια μονοκατοικία και έναν βοσκότοπο στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής, ακίνητα που απέκτησε μέσω κληρονομιάς.

Στην κατοχή του προέδρου της Ελληνικής Λύσης είναι, ακόμα, ένα ΙΧ 1991 κ.ε., συμμετοχή σε μια ΕΠΕ και οφειλή 5.000 ευρώ σε πιστωτική κάρτα.

Το 2023 (πόθεν έσχες 2024) ο Κυριάκος Βελόπουλος δηλώνει εισοδήματα 60.641,05 ευρώ καθώς και καταθέσεις 268.849,99 ευρώ αλλά καμία άλλη μεταβολή στα ακίνητα, τη συμμετοχή σε εταιρείες και τις οφειλές από πιστωτικές κάρτες

Η σύζυγος του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Ολγα Πετροπούλου διατηρεί δύο τραπεζικούς λογαριασμούς στην Deutsche Bank με καταθέσεις ύψους 438.000 ευρώ ενώ σε ελληνικές τράπεζες φυλάσσει 137.000 ευρώ.

Το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη και του Τάιλερ Μακμπέθ

Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή ύψους 1.678.594,00 δολαρίων, αλλά και από ακίνητα ύψους 71.367,48 δολαρίων, τα οποία προκύπτουν για το φορολογικό έτος 2023 παρουσιάσει η δήλωση Πόθεν Έσχες του Προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη.

Ο ίδιος δηλώνει καταθέσεις ύψους 26.793,27 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα, αλλά και 5.494,80 δολαρίων στην JP Morgan, ενώ φέρεται ως κάτοχος 3 ακινήτων: ενός διαμερίσματος στην Αθήνα 105 τμ, της οικίας των Σπετσών, αλλά και ενός ακινήτου στις ΗΠΑ, 358 τμ συνολικά, το οποίο απέκτησε το 2022. Σημειώνεται πως στο πόθεν έσχες δεν είναι δηλωμένη η αυθαίρετη πισίνα στο ακίνητο των Σπετσών.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας έχει στην κατοχή του ένα επιβατικό ΙΧ 4.700 κυβικών, ενώ εμφανίζεται ως εταίρος στην OSIOS LLC από το 2017 με ποσοστό 100%, όπως και στην εταιρία PURE VITA, στην περιοχή των Σπετσών.

Ως προς τις δανειακές υποχρεώσεις του, αυτές ανέρχονται σε 1.567.127,26 δολάρια ΗΠΑ στην Cross Country Mortagage, αλλά και 74.126,05 δολάρια ΗΠΑ στην Miami Automotive Rental Inc.

Σε ό,τι αφορά τη δήλωση Πόθεν Έσχες του συζύγου του, Τάιλερ Μακμπέθ, ο ίδιος δεν διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία, ενώ εμφανίζει δανειακές υποχρεώσεις λόγω φοιτητικού δανείου στις ΗΠΑ.

Σημειωτέον ότι για το φορολογικό έτος 2022, η αρχική δήλωση Πόθεν Έσχες του Στέφανου Κασσελάκη εμφάνιζε έσοδα 1.678.594,00 δολάρια από μισθωτές υπηρεσίες, αλλά και 70.417 δολάρια από εκμίσθωση ακινήτου, κατοχή 3 ακινήτων (Αθήνα, Σπέτσες και ΗΠΑ), όπως και συμμετοχή στις εταιρίες OSIOS LLC και PURA VITA. Όσον αφορά στις δανειακές του υποχρεώσεις, αυτές αφορούσαν δάνειο 1.577.467, 15 από την Cross Country Mortgage ως υποθήκη για αγορά ακινήτου, αλλά και 78.926, 05 από την Miami Automotive Retail Inc για την αγορά αυτοκινήτου, αλλά και δύο ακόμη πολύ μικρότερα δάνεια (όπως λχ. Χρήση πιστωτικής κάρτας).

Το πόθεν έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Εισοδήματα 41.504,21 ευρώ δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο πόθεν έσχες 2023 (αφορά το οικονομικό έτος 2022).

Παράλληλα δηλώνει τέσσερις τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους βρίσκονταν 20.293 ευρώ από εισοδήματα περασμένων ετών αλλά και 8 ακίνητα.

Τα 7 από τα 8 ακίνητα (από διαμερίσματα και αποθήκες έως αγροτεμάχια και μια θέση στάθμευσης) βρίσκονται στην Αιδηψό από γονικές παροχές ή κληρονομιά, με το 8ο να είναι διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή που αγόρασε το 2008.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δηλώνει, επίσης, ένα επιβατικό ΙΧ 1.595 κ.ε. του 2004, αλλά και ένα στεγαστικό δάνειο 180.000 ευρώ που πήρε το 2008, με υπόλοιπο 11.780 ευρώ.

Στο πόθεν έσχες για το επόμενο οικονομικό έτος (2023), η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρουσιάζει αυξημένα εισοδήματα λόγω και της εισόδου της Πλεύσης Ελευθερίας στη Βουλή καθώς συνολικά δηλώνει 102.553,39 ευρώ.

Αντίθετα μειωμένες είναι οι καταθέσεις της φτάνοντας τα 4.355,98 ευρώ.

Ως προς τα ακίνητα και τα ΙΧ, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν παρουσιάζει μεταβολή ενώ στα δάνεια εμφανίζεται να έχει ολοκληρώσει την αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου των 180.000 ευρώ από το 2008.

Το πόθεν έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου

Περιορισμένα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία εμφανίζει η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου, σύμφωνα με την αρχική δήλωση πόθεν έσχες που κατέθεσε για πρώτη φορά για το 2024 (οικονομικό έτος 2023) στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Η κυρία Λατινοπούλου, που έγινε υπόχρεη στη δήλωση πόθεν έσχες τον Ιούλιο του 2024, οπότε και εξελέγη ευρωβουλευτής, εμφανίζεται να έχει για το 2023 εισοδήματα μόλις 3.001,68 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για το ίδιο έτος δήλωσε ότι διατηρεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έναν λογαριασμό, με υπόλοιπο 4.760,15 ευρώ, προερχόμενο από εισοδήματα προηγούμενων ετών

Επίσης, δηλώνει ότι διαθέτει ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο 1.498 κυβικών μέτρων, με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας το 2007 και χρόνο κτήσης το 2018.

Η κυρία Λατινοπούλου, με βάση το πόθεν έσχες της, δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ενώ δεν έχει μετοχές, συμμετοχές σε επιχειρήσεις ή και δανειακές υποχρεώσεις.

Η κυρία Λατινοπούλου πάντως σε διευκρινιστική της ανάρτηση αναφέρει ότι τα συνολικά έσοδα από “ακαθάριστες αποδοχές από επιχειρηματική δραστηριότητα” ανήλθαν σε 22.000 ευρώ και πως τα 3.000 ευρώ που δήλωσε στο “πόθεν έσχες” είναι το καθαρό φορολογητέο κέρδος που προέκυψε “ΜΕΤΑ την αφαίρεση δαπανών και φόρων (αφού μιλάμε για μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών)

Το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα

Εισοδήματα ύψους 106.783,34 ευρώ δήλωσε για το 2022 (πόθεν έσχες 2023) ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τα 37.500 εξ αυτών να αφορούν βραβεία Ειρήνης από τα κρατίδια της Έσσης και της Βεστφαλίας και δόθηκαν για υποτροφίες.

Όσον αφορά τις καταθέσεις ο πρώην πρωθυπουργός είναι ο μοναδικός δικαιούχος σε λογαριασμός με 120.897,6 ευρώ στην Εθνική από εισοδήματα του 2022 και προηγούμενων ετών αλλά και συνδικαιούχος σε άλλους τρεις λογαριασμούς στην ίδια τράπεζα ύψους 80.512,77 ευρώ

Σε επίπεδο ακινήτων, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ένα διαμέρισμα στην Αττική από γονική παροχή ενώ δηλώνει και μια μηχανή 652 κ.ε. από το 2007.

Το επόμενο οικονομικό έτος (2023) στο πόθεν έσχες του ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει εισοδήματα 57.178,19 από τη βουλευτική αποζημίωση και 6.000 από ακίνητα.

Οι καταθέσεις του ήταν 259.604,57 ευρώ, αυξημένες κατά 59.000 σε σχέση με το 2022.

Παράλληλα δηλώνει για πρώτη φορά και τη συμμετοχή στο Ινστιτούτο για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία που φέρει το όνομά του

Το πόθεν έσχες του Αλέξη Χαρίτση

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2024 (χρήση 2023) περιλαμβάνει:

– Έσοδα: 72.897 ευρώ (2023: 85.159 ευρώ)

– Μετοχές/Ομόλογα: 85.959 ευρώ (2023: 67.143 ευρώ)

– Θυρίδες: Δεν διαθέτει

– Καταθέσεις: 136.481 ευρώ (2023: 164.468 ευρώ)

– Ακίνητα: 2 εγγραφές (καταστήματα) στη Μεσσηνία

– Οχήματα: – (2023: το 33% ενός ΙΧ 796κε)

– Δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις

– Δάνεια: Πιστωτικές κάρτες οφειλή 780 ευρώ (2023: 171 ευρώ)