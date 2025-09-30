ΤΜΕΔΕ: Αύξηση 18,8% των EBITDA το 2024 – Δυναμική ενίσχυση του πιστοδοτικού ρόλου

Με ενισχυμένα EBITDA και μεγάλη αύξηση των εσόδων από προμήθειες εγγυητικών επιστολών έκλεισε το 2024 για το ΤΜΕΔΕ, το οποίο ενίσχυσε σημαντικά τον πιστοδοτικό του ρόλο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Ταμείου:

«Η Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), προχώρησε στη γνωστοποίηση της 8ης Ετήσιας Έκθεσης Οικονομικών Καταστάσεων, για την περίοδο λειτουργίας του Ομίλου, από 1.1.2024 έως 31.12.2024. Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από την ολοκλήρωση του ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και την έκδοση της αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου, χωρίς τη διατύπωση επιφυλάξεων.

Το ΤΜΕΔΕ τηρώντας τις καταστατικές διατάξεις και εφαρμόζοντας τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζει κατά την 8η οικονομική χρήση λειτουργίας του, σταθερή ανοδική πορεία, εν μέσω αλλεπάλληλων κρίσεων και πολλαπλών επιχειρηματικών και οικονομικών προκλήσεων. Η αύξηση των εσόδων από εγγυητικές επιστολές, η περαιτέρω ισχυροποίηση του EBITDA, αλλά και η αύξηση του όγκου των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, επιβεβαιώνουν τη συνεχή ενδυνάμωση της παρουσίας του ως θεσμικού φορέα, καθώς και του ρόλου του ως σημαντικού πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης του τεχνικού κόσμου της χώρας.

Με έμφαση στη διεύρυνση των άμεσων και ψηφιακών χρηματοδοτικών λύσεων, για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων τεχνικών επιχειρήσεων, δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες και για την ένταξη των νέων επιστημόνων και των καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων, στο σύγχρονο παραγωγικό περιβάλλον της χώρας.

Παράλληλα, έχοντας ως βασική αποστολή τη στήριξη της παραγωγικής δραστηριότητας στον κατασκευαστικό κλάδο, το ΤΜΕΔΕ συμβάλλει ενεργά στον καθοριστικό ρόλο, που καλείται να αναλάβει ο τεχνικός κόσμος στη μεγάλη εθνική προσπάθεια, για τη διαμόρφωση μιας οικονομίας ανταγωνιστικής, ανθεκτικής και προσαρμοσμένης στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και της ψηφιακής εποχής.

Η σημαντική άνοδος των εσόδων από εγγυητικές επιστολές κατά 11,21% καταδεικνύει, την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού του σχεδιασμού, αλλά και την εμπιστοσύνη των Ελλήνων Μελετητών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Η σταθερά θετική πορεία και η ισχυρή ανάπτυξη του ΤΜΕΔΕ, αντικατοπτρίζονται στα οικονομικά μεγέθη για τη χρήση του 2024.

Αναλυτικά στα αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης από 1.1.2024 έως 31.12.2024:

-Καταγράφηκε μεγάλη αύξηση των εσόδων από προμήθειες εγγυητικών επιστολών κατά 11,21%, σε σχέση με το 2023.

-Αυξήθηκε ο συνολικός όγκος των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης κατά 10,55%, σε σχέση με το 2023.

–Ενισχύθηκαν τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 18,85% σε σχέση με το 2023, στα € 6,7 εκ. εκ. σε ατομική και κατά 17,62% σε ενοποιημένη βάση.

-Ενισχύθηκε περαιτέρω η χρηματοοικονομική σταθερότητα του Ταμείου, καθώς το ύψος των κεφαλαίων των νέων εκδόσεων εγγυητικών επιστολών διαρκείας (καλής εκτέλεσης – δεκάτων – προκαταβολής) ανήλθε σε €193 εκ., χωρίς αύξηση των λειτουργικών εξόδων.

Δυναμική ενίσχυση του Πιστοδοτικού ρόλου του Ταμείου

Το ΤΜΕΔΕ αξιοποιώντας και εντάσσοντας στην επιχειρηματική του λειτουργία, σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, ως ενεργό και πρωτοπόρο μέλος του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM) και μέσω στρατηγικών συνεργειών, με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), αλλά και σε δημιουργική συνεργασία τόσο με το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όσο και με τα Υπουργεία Υποδομών & Μεταφορών και Ανάπτυξης, επιταχύνει την υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδίου και ενισχύει δυναμικά τον πιστοδοτικό του ρόλο.

Συνοπτικά:

-Η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions Α.Ε. συνέχισε το 2024 τη δυναμική της πορεία, χορηγώντας δάνεια έως €25.000, μέσω της πρωτοποριακής ψηφιακής πλατφόρμας της. Σημειώνεται ότι με ημερομηνία αναφοράς την 31 Αυγούστου 2025, έχουν εκταμιευθεί δάνεια συνολικού ύψους €10,4 εκ., σε περισσότερους από 500 επαγγελματίες, startups και μικρές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της ανθεκτικότητάς τους. Σημαντικό ορόσημο του έτους αποτέλεσε η αξιοποίηση του Ταμείου Μικροπιστώσεων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, που διαχειρίζεται η ΕΑΤ, με νέα χρηματοδοτικά προϊόντα στους πιο ανταγωνιστικούς όρους της αγοράς.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για τη στήριξη των επαγγελματιών, που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, η εταιρεία συμμετέχει στο νέο «Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές» της ΕΑΤ, το οποίο αφορά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, παρέχοντας τη δυνατότητα χορήγησης άτοκης χρηματοδότησης για το 75% κάθε δανείου. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία διευρύνει το αναπτυξιακό και κοινωνικό της αποτύπωμα, ενισχύοντας την πρόσβαση του τεχνικού κόσμου σε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, με δίκαιους και προσιτούς όρους, στηρίζοντας ουσιαστικά την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση της οικονομίας.

-Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Υπουργείο Ανάπτυξης, προχώρησε στην επέκταση και στην αναβάθμιση για έναν ακόμη χρόνο – μέχρι το τέλος του 2025 – του προγράμματος δανειοδότησης, μέσω του κοινού «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ». Πλέον κάθε δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει κεφάλαια κίνησης, μέσω δανεισμού, από 8 συνεργαζόμενες τράπεζες ύψους €400.000 από €200.000, που ήταν αρχικά. Το Ταμείο παρέχει εγγύηση προς τις τράπεζες για το 80% του ποσού της χρηματοδότησης. Οι ειδικοί όροι του εν λόγω δανειακού προϊόντος, το καθιστούν μοναδικό στην κατηγορία του, καθώς τα δάνεια που παρέχονται έχουν διάρκεια από 1 έως 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 1 έτος και ο δανειολήπτης δύναται να εξοφλήσει μερικώς ή στο σύνολό του το δάνειο, πριν την ημερομηνία λήξης του, χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση. Το πρόγραμμα απολαμβάνει της αποδοχής των μελών του και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, έως την 31.8.2025 είχαν χορηγηθεί περίπου €52 εκ. σε 390 μικρές και μεσαίες τεχνικές εταιρίες.

-Ενισχύει τη ρευστότητα των μελών του, μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου της προεξόφλησης εγκεκριμένων λογαριασμών έργων δημοσίου συμφέροντος.

-Στο πλαίσιο της στήριξης των μελών του κι επενδύοντας στην ασφάλεια και την υποστήριξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, έχει σχεδιάσει και προσφέρει εξειδικευμένες ανταποδοτικές ασφαλιστικές καλύψεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του επαγγέλματος, αλλά και στις ατομικές ανάγκες των μελών του. Τα συγκεκριμένα ομαδικά προγράμματα επαγγελματικής αστικής ευθύνης και ασφάλισης Ζωής-Υγείας, έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρίες Allianz και Generali.

-Το ΤΜΕΔΕ, με συνέπεια στο θεσμικό του ρόλο και με όραμα την ενίσχυση της αειφορίας της ελληνικής οικονομίας, στηρίζει από την πρώτη στιγμή τη δημιουργία του 5ου τραπεζικού πυλώνα, στον οποίο κεντρικό ρόλο κατέχει η Attica Bank (σήμερα CrediaBank). Με στόχο τη διαμόρφωση ενός ισχυρού και ευέλικτου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, ικανού να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος και να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τις ανάγκες της αγοράς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τεχνικού κόσμου, το ΤΜΕΔΕ συμμετείχε στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της CrediaBank το 2024, καλύπτοντας 5.868.497 Νέες Μετοχές. Ενδεικτικό των στενών δεσμών του ΤΜΕΔΕ με την Τράπεζα αποτελεί η εκλογή του Πρόεδρου, Κωνσταντίνου Μακέδου στη θέση του Α΄ Αντιπρόεδρου της CrediaBank.

Ενεργητική Ενσωμάτωση των Κριτηρίων ESG στην Επιχειρηματική Στρατηγική του ΤΜΕΔΕ

Από την ίδρυσή του, το ΤΜΕΔΕ έθεσε ως στρατηγική επιλογή, τη σταδιακή ενσωμάτωση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στο μοντέλο λειτουργίας του. Η συστηματική εφαρμογή κριτηρίων ESG, με την υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών στους άξονες Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση, αποτελεί σημαίνουσα προτεραιότητα για τον Οργανισμό και ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξή του.

-Στρατηγική Βιωσιμότητας

Κατά τη διάρκεια του 2024, το ΤΜΕΔΕ εκπόνησε ολοκληρωμένη στρατηγική βιωσιμότητας, η οποία αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες:

-Το ΤΜΕΔΕ και οι θυγατρικές του

-Τα Μέλη του ΤΜΕΔΕ

-Τα έργα για τα οποία τα μέλη του ΤΜΕΔΕ λαμβάνουν προϊόντα εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας.

Μετά από αξιολόγηση, οι άξονες 1 και 2 αναδείχθηκαν ως στρατηγικές προτεραιότητες για την περίοδο αναφοράς.

Μελέτη Βιωσιμότητας

Στο πλαίσιο της στρατηγικής, εκπονήθηκε μελέτη βιωσιμότητας σύμφωνα με τα πρότυπα GRI, με στόχο τη δημοσίευση της πρώτης Έκθεσης Βιωσιμότητας τον Σεπτέμβριο 2025, σε συνδυασμό με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του έτους 2024. Η πρώτη αυτή δημοσίευση ακολουθεί τις αρχές των προτύπων GRI, χωρίς ωστόσο να δηλώνεται κατά το πρώτο αυτό έτος δημοσίευσης πλήρης συμμόρφωση με αυτά.

Η μελέτη συντάχθηκε σε τρία διακριτά αντίτυπα – ένα για το ΤΜΕΔΕ και από ένα για κάθε θυγατρική – ώστε να είναι ευκολότερη η ανάγνωση και η στοχευμένη ανάδειξη των θεμάτων ανά οντότητα.

Οργάνωση Διαχείρισης Θεμάτων Βιωσιμότητας

Με σκοπό την εύρυθμη παρακολούθηση των θεμάτων ESG σε επίπεδο Ομίλου, η Διοίκηση του ΤΜΕΔΕ υιοθέτησε σχέδιο ανάθεσης αρμοδιοτήτων ESG. Το σχέδιο προβλέπει τη λειτουργία Επιτροπής ESG, η οποία στελεχώνεται από τον επικεφαλής συντονιστή, ο οποίος συνεργάζεται με εξουσιοδοτημένους Συνδέσμους ESG σε κάθε θυγατρική. Στόχος της διάρθρωσης αυτής είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός, η συνεχής ροή πληροφόρησης και η διασφάλιση ενιαίας προσέγγισης στη διαχείριση των θεμάτων βιωσιμότητας, μέσα από την εφαρμογή μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης πολιτικής.

Αξιολογώντας διαρκώς τους κανονισμούς και τις πολιτικές της Διοίκησης, το ΤΜΕΔΕ προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που ενδυναμώνουν τις σχέσεις εμπιστοσύνης και τους ισχυρούς δεσμούς με τα μέλη του. Η ανανέωση των πιστοποιήσεων κατά:

-ISO 37001:2016 για το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

-ISO 37301:2021 για το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

-ISO 9001:2015 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

-ISO 14001:2015 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

αποτελεί ένα επιπλέον βήμα, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές και τα θεσμικά εργαλεία, προκειμένου να επιβεβαιώνεται η χρηστή διοίκηση, η καταλληλόλητα των στελεχών του, αλλά και η συνεχής βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών, μέσω της εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών και της αυτοαξιολόγησης, δίνοντας προστιθέμενη αξία στην παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας.

Το 2025, το ΤΜΕΔΕ συνεχίζει να υλοποιεί με συνέπεια τη στρατηγική αυτή, ενσωματώνοντας πιο ενεργά δείκτες ESG στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, και αποδεικνύοντας στην πράξη τη δέσμευσή του για την εφαρμογή πολιτικών που αποσκοπούν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, στο πλαίσιο της δέσμευσής του για συνεχή διάλογο και συνεργασία, το ΤΜΕΔΕ θα διοργανώσει το 2025 το 2ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο».

Το Συνέδριο αποτελεί μία θεσμική πρωτοβουλία με σκοπό τη συστηματική διερεύνηση των σύνθετων προκλήσεων που απορρέουν από την κλιματική κρίση και την ανάγκη αναθεώρησης της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί:

-στην ενσωμάτωση του κλιματικού κινδύνου στον στρατηγικό και χρηματοοικονομικό σχεδιασμό,

-στη διαχείριση φυσικών πόρων, όπως το νερό, υπό το πρίσμα της λειψυδρίας και των φυσικών καταστροφών,

-στις σύγχρονες απαιτήσεις συντήρησης και ελέγχου κρίσιμων υποδομών,

-στην ανάγκη θεσμικών πρωτοβουλιών και επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του RRF.

Με τις πρωτοβουλίες αυτές, το ΤΜΕΔΕ επιβεβαιώνει ότι η συστηματική εφαρμογή κριτηρίων ESG αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητάς του, ενισχύει την αξιοπιστία του προς τα μέλη, τους συνεργάτες και την κοινωνία και δημιουργεί ισχυρές βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη στο μέλλον.