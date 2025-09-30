Το-«Λας-Βέγκας»-του-Αιγαίου:-Στα-1,8-δισ.-η-υπερ-επένδυση-για-το-καζίνο-στο-Ελληνικό

Το νέο Integrated Resort Casino (IRC) υπόσχεται να μεταμορφώσει την Αθήνα σε κόμβο πολυτελούς τουρισμού – Τι περιλαμβάνει η επένδυση-μαμούθ Hard Rock – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και γιατί θεωρείται game-changer για την ελληνική οικονομία.

Η εικόνα της Αθήνας αλλάζει ριζικά, όχι μόνο ως τουριστικός προορισμός, αλλά και ως επιχειρηματικό και ψυχαγωγικό hub διεθνούς βεληνεκούς. Η μεγαλειώδης επένδυση των 1,8 δισ. ευρώ για την κατασκευή του Integrated Resort Casino (IRC) στο Ελληνικό, από την Hard Rock International και την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, βρίσκεται ήδη σε πλήρη φάση προετοιμασίας, και αποτελεί το πρώτο του είδους του στην Ευρώπη και φιλοδοξεί να βάλει την Ελλάδα στον χάρτη των κορυφαίων προορισμών πολυτελείας παγκοσμίως.

Ένα συγκρότημα… πόλη: Ψυχαγωγία, πολυτελής διαμονή και συνέδρια παγκόσμιας κλίμακας

Το IRC στο Ελληνικό δεν είναι απλώς ένα καζίνο. Είναι μια ολόκληρη μικρή πόλη ψυχαγωγίας, με στόχο να προσφέρει μια ολιστική εμπειρία φιλοξενίας που δεν έχει προηγούμενο στην Ελλάδα:

1.100 ξενοδοχειακά κλειδιά (900 δωμάτια + 200 σουίτες)

14 εστιατόρια με διεθνή brand names γαστρονομίας

Αρένες και συναυλιακοί χώροι

Συνεδριακό κέντρο από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης

Χώροι παιγνίων επιπέδου Las Vegas

Σύμφωνα με τον Γιώργο Στρατηγό, Executive Director της Hard Rock Athens IRC, το έργο είναι «από τα πιο απαιτητικά που υλοποιούνται στην Ελλάδα σήμερα», ωστόσο παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος για την υποδοχή των πρώτων επισκεπτών το 2028.

Έως 15.000 επισκέπτες ημερησίως: Αναβαθμίζεται το τουριστικό προφίλ της Αθήνας

Η εκτίμηση για την επισκεψιμότητα είναι εντυπωσιακή: 10.000 – 15.000 επισκέπτες καθημερινά όταν το συγκρότημα φιλοξενεί συνέδρια και μεγάλα events. Οι επιπτώσεις στην τοπική οικονομία αναμένονται εκρηκτικές, καθώς:

Προσελκύει κοινό με υψηλή εισοδηματική δυνατότητα Δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας Ενισχύει τη ζήτηση για real estate και εμπορικές υπηρεσίες

Η Hard Rock Athens IRC SA βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με επενδυτές και αρμόδιους φορείς, με στόχο την ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων και τη ρύθμιση εκκρεμών ζητημάτων.

Real estate με πολλαπλασιαστικό αποτύπωμα

Η παρουσία της Hard Rock και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην καρδιά της Αττικής Ριβιέρας λειτουργεί ως καταλύτης και για άλλες επενδύσεις real estate στην ευρύτερη περιοχή. Είτε πρόκειται για ξενοδοχεία, είτε για κατοικίες και μικρότερες επιχειρηματικές μονάδες, η αξία γης και το επενδυτικό ενδιαφέρον αναμένεται να αυξηθούν θεαματικά.

Το Ελληνικό αλλάζει πίστα – και μαζί του αλλάζει και η Αθήνα

Η υλοποίηση του IRC δεν είναι απλώς άλλο ένα project ανάπτυξης. Είναι συμβολική και ουσιαστική επανεκκίνηση για μια πόλη που πασχίζει εδώ και δεκαετίες να μετατρέψει τα πλεονεκτήματά της σε οικονομική και τουριστική υπεραξία.

Το καζίνο-θέρετρο, με το βάρος του διεθνούς brand της Hard Rock και τη συστηματική τεχνογνωσία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, φέρνει την Ελλάδα ένα βήμα πιο κοντά σε ένα μοντέλο τουριστικής και επενδυτικής ηγεμονίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.