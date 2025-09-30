Τσουκαλάς:-Επιβεβαιώνει-η-κυβέρνηση-την-επικείμενη-αύξηση-των-ασφαλιστικών-εισφορών-κατά-4%-5%;

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιμένει να εμπαίζει τους πολίτες βγάζοντας ξανά από το συρτάρι το αφήγημα της “εισαγόμενης ακρίβειας”», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ότι «επί τέσσερα χρόνια ο κ. Μητσοτάκης διακηρύσσει ότι “τα χειρότερα της ακρίβειας είναι πίσω μας”, στέλνει επιστολές στην Κομισιόν και έχει “πετύχει” με την αναποτελεσματικότητά του οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να έχουν την προτελευταία αγοραστική δύναμη στην ΕΕ». «Αλλά ευθύνες δεν έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η ακρίβεια είναι… “εισαγόμενη”», προσθέτει.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ρώτα αν «επιβεβαιώνει η κυβέρνηση, που αυτοδιαφημίζεται ότι μειώνει τους φόρους, την επικείμενη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων κατά 4% έως 5% από 1-1-2026». «Θα εφαρμοστεί φέτος ο δείκτης εξέλιξης μισθών ή θα παραμείνει ο προηγούμενος τρόπος υπολογισμού του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών;», συμπληρώνει.

Στο ίδιο πνεύμα, ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι «οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι δεν άκουσαν τίποτα από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ» «Αντιθέτως, την τελευταία διετία έχουν δει να αυξάνεται γεωμετρικά η φορολογία τους, να μην αντέχουν την αύξηση των λογαριασμών του ρεύματος, να είναι αποκλεισμένοι απο τον τραπεζικό δανεισμό και να μη μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε εφορία και ταμεία λόγω της άρνησης της κυβέρνησης να εφαρμόσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις».

Όπως υπογραμμίζει, «τώρα, μαζί με αυτές τις μόνιμες επιβαρύνσεις, έχουν να αντιμετωπίσουν και την αδικαιολόγητη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών που τους επιφυλάσσει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας».

«Ο κόσμος της δημιουργίας, η υγιής επιχειρηματικότητα, οι επαγγελματίες που ζουν από την καθημερινή τους εργασία, έχουν επιλογή. Ισχυρό ΠΑΣΟΚ για μια πολιτική που θα στηρίζει όσους μοχθούν, με ψηφιακά εργαλεία στις επιχειρήσεις, χρηματοδότηση, ρύθμιση οφειλών, προοδευτικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και διαφάνεια», καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

