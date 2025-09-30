Τσουκαλάς – ΠΑΣΟΚ: «Οι πολίτες ζητούν σταθερότητα με πολιτική αλλαγή»
Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ότι «πράγματι, ο ρεαλισμός είναι παράγοντας σταθερότητας, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι συντελεστής πολιτικής αστάθειας»
«Ο πρωθυπουργός καταγγέλλει τα fake news, αλλά ο κ. Μυλωνάκης και ο κ. Μπουκώρος εδώ και πέντε μέρες δεν διαψεύδουν τον κ. Σάλμα. Ενώ η κυβερνητική πλειοψηφία συνεχίζει να αρνείται να κληθούν οι κρίσιμοι μάρτυρες για να διαλευκανθεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε ανακοίνωση του για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο.
«Όσο για το παραμύθι της ελάφρυνσης των νοικοκυριών, δεν πουλάει πια», συνεχίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, προσθέτοντας ότι «οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζουν στο πετσί τους την ακρίβεια Μητσοτάκη».
Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ότι «πράγματι, ο ρεαλισμός είναι παράγοντας σταθερότητας, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι συντελεστής πολιτικής αστάθειας και οπισθοδρόμησης των θεσμών», για να σημειώσει πως «οι πολίτες ζητούν σταθερότητα με πολιτική αλλαγή».
